Winter 2024-2025: Air France collegherà l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle con Kilimanjaro (Tanzania)

Air France continua a diversificare il suo network a lungo raggio. Dopo aver annunciato le prime nuove aggiunte al suo 2024-2025 winter schedule (leggi anche qui), la compagnia aerea ha svelato oggi un’ulteriore destinazione nell’Africa orientale.

Il 18 novembre 2024 la compagnia aerea inaugurerà una nuova rotta da Parigi-Charles de Gaulle a Kilimanjaro (Tanzania), come estensione di Zanzibar (sempre in Tanzania). Questa rotta sarà operata 3 volte a settimana – lunedì, mercoledì e sabato – utilizzando aeromobili Airbus A350-900 dotati di 34 posti in Business Class, 24 in Premium Economy e 266 in Economy Class.

Questa rotta Parigi – Zanzibar – Kilimanjaro sostituirà la rotta Parigi – Zanzibar – Dar Es Salam operata fino ad ora da Air France. Dar Es Salam rimarrà accessibile via Amsterdam, con KLM che opererà voli per la capitale della Tanzania 6 volte a settimana. Oltre a Dar Es Salam, le altre destinazioni di KLM in Tanzania includono Kilimanjaro (4 voli a settimana) e Zanzibar (2 voli a settimana). Coordinando gli orari dei voli delle due compagnie aeree, Air France e KLM offriranno ai clienti una scelta più ampia di giorni e orari.

Orari dei voli Air France (in ora locale)

AF874: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 10:10 il lunedì, mercoledì e sabato, con arrivo a Zanzibar alle 21:10. Partenza da Zanzibar alle 22:55, con arrivo a Kilimanjaro alle 23:55 (stesso giorno).

AF874 (stesso flight number): partenza da Kilimanjaro alle 1:25 il martedì, giovedì e domenica, con arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 8:50 (stesso giorno).

Conosciuto come il Tetto dell’Africa, il Mount Kilimanjaro è la montagna più alta del continente. Ha tre principali vette vulcaniche: Mawenzi, Kibo e Shira, e offre una vasta gamma di itinerari per gli escursionisti. Designato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, il Kilimanjaro National Park è anche il punto di partenza ideale per un safari in Kenya o Tanzania. La regione offre un ambiente naturale incontaminato, con un’ampia varietà di paesaggi e una grande diversità di specie animali e vegetali.

I dettagli sugli orari dei voli e sulle tariffe sono disponibili su airfrance.com.

(Ufficio Stampa Air France)