News Brevi – 19.06.2024

FRANCESCO BARACCA: COMMEMORATO AL SACELLO DI NERVESA DELLA BATTAGLIA IL 106° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DELL’ASSO DEGLI ASSI – Domenica 16 giugno si è tenuta, presso il Sacello Francesco Baracca a Nervesa della Battaglia (TV), la commemorazione del 106° anniversario della scomparsa dell’Asso degli Assi, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, la Sindaca di Nervesa della Battaglia Mara Fontebasso e la Sindaca di Lugo di Romagna Elena Zannoni. Inoltre presenti l’avvocato Giovanni Baracca (nipote dell’Asso degli Assi), i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, le autorità civili e militari, tra cui il Comandante della Squadra Aerea, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, il Comandante del 51° Stormo Caccia ed una rappresentanza del 4° Stormo, del X Gruppo Volo e della 91^ Squadriglia del 36° Stormo. La cerimonia, che ha avuto inizio con l’alzabandiera, è stata suggellata dal sorvolo degli aerei storici della Fondazione “Jonathan Collection” che hanno steso nel cielo il Tricolore. A seguire, sono state deposte delle corone d’alloro al monumento che sorge proprio nel luogo dove venne abbattuto il 19 giugno 1918 il Maggiore Pilota Francesco Baracca, Medaglia d’Oro al Valor Militare, mentre era impegnato in una delle missioni di quella che viene ricordata come la “Battaglia del Solstizio”. Tra gli interventi delle autorità che hanno preso parte alla commemorazione anche quello del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che nel suo discorso ha sottolineato: “Nel ricordare Francesco Baracca ricordiamo un asso, ma dobbiamo soprattutto soffermarci sulla figura dell’uomo. Un uomo come tutti noi, fatto di emozioni e sentimenti che ha saputo con grande forza anteporre l’amore per la Patria e il servizio alla sua famiglia, ai suoi affetti, alle cose che aveva più care per regalare a noi quella libertà di cui oggi godiamo. Non dimentichiamo tutti quelli che come lui hanno sacrificato la loro vita”. Il Generale Goretti ha poi concluso: “Il nostro mandato è quello di tramandare ai giovani quei valori che hanno determinato le scelte di chi ha messo in gioco la propria vita al servizio del Paese. Noi siamo pronti e convinti che faremo il nostro mestiere e il nostro lavoro in qualsiasi occasione, anche a costo del sacrificio più estremo” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL DIRETTORE ESECUTIVO EASA – Oggi presso la sede dell’EASA il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, accompagnato dal Vicedirettore Generale Fabio Nicolai e dal Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica Carmela Tripaldi, ha incontrato il nuovo Direttore Esecutivo dell’EASA Florian Guillermet, presenti altresì i maggiori direttori apicali dell’Agenzia. L’incontro, preceduto da una informale cena beneaugurale per il nuovo mandato del Direttore Esecutivo, si è svolto in un clima di costruttiva collaborazione e ha toccato una serie di importanti temi sottoponendo apprezzate tematiche che portano anche una riflessione sul rafforzamento del ruolo dell’autorità europea quale punto di sintesi delle autorità nazionali così superando elementi di complessità che non permettono un’univoca attività di vigilanza sul sistema. In tale contesto è stato sottolineato l’importante contributo fornito al sistema dall’Enac, anche nell’ottica di un maggiore coinvolgimento dell’Autorità italiana nelle politiche e nell’attività dell’Agenzia.

PIAGGIO AEROSPACE: IL PRFETTO DI SAVONA IN VISITA ALLO STABILIMENTO DI VILLANOVA D’ALBENGA – Piaggio Aerospace informa: “Il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis, accompagnato dal Capo di Gabinetto Marcello Urso, si è recato in visita alla direzione e allo stabilimento di Piaggio Aerospace, a Villanova d’Albenga. A riceverlo, i Commissari Straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti, oltre a una rappresentanza del management. Dopo un colloquio informale con i Commissari, la Delegazione ha visitato le aree di produzione – sia della business unit velivoli sia di quella motori – e i laboratori di ricerca della società. Il Prefetto ha potuto constatare tra le altre cose, come l’Azienda sia impegnata nella produzione dei 15 velivoli P.180 destinati alle Forze Armate, mentre proseguono le attività di ricerca – molte delle quali condotte nell’ambito di progetti europei – per lo sviluppo dell’aereo del futuro”. “L’incontro è stata anche occasione per aggiornare il Prefetto sullo stato della procedura di cessione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Dopo la riapertura della data room delle scorse settimane, i soggetti che hanno manifestato o confermato il proprio interesse a rilevare gli asset della società hanno ora tempo sino al 26 giugno per presentare, se lo riterranno, le rispettive offerte irrevocabili e vincolanti. Al termine della visita in Piaggio Aerospace, la Delegazione è stata accolta dal Comandante dell’adiacente 15° Nucleo Elicotteri Carabinieri, il Ten. Col. Francesco Ercolani. Il 15° Nucleo svolge supporto aereo per tutte le attività operative dell’Arma territoriale della regione Liguria”, conclude Piaggio Aerospace.

NUOVI ARRUOLAMENTI PER IL CENTRO SPORTIVO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nell’ottica del costante ricambio generazionale fra gli atleti dell’Aeronautica Militare, lunedì 17 giugno, un nuovo scaglione di 13 promesse dello sport è entrato a far parte del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. Gli atleti hanno varcato i cancelli del Centro Storiografico e Sportivo dell’AM di Vigna di Valle (RM) e indossato per la prima volta la tuta di rappresentanza dell’Aeronautica Militare. Le giovani reclute sono state accolte dal Comandante del CSSAM, Colonnello Luigi Barbagallo, dal Comandante del Centro Sportivo, Ten.Col. Giancarlo Sergi, e dal personale tecnico delle singole discipline. Nel suo discorso di benvenuto il Colonnello Barbagallo ha posto l’accento sulla “responsabilità che discende dal vostro essere atleti che indossano con fierezza il tricolore nazionale, da oggi c’è anche quella che scaturisce dall’essere militari, dell’Aeronautica Militare. Ponete il vostro quotidiano operare, come atleti, al servizio del Paese e dell’istituzione che rappresentate prima ancora che dei vostri personali obiettivi. Siatene orgogliosi”. Il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti d’interesse nazionale e internazionale. Grazie ad uno staff di altissimo livello, assicura agli atleti l’adeguato supporto durante tutte le fasi di preparazione agonistica e contribuendo al loro sviluppo tecnico sia a livello pratico che teorico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TORNA IL 21 GIUGNO LA FESTA DELLA MISUCA ALL’AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI – L’aeroporto di Trapani-Birgi, gestito dalla società Airgest, venerdì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, edizione 2024, offrirà una rappresentazione, realizzata in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, eseguita dai loro artisti e da quelli del Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani. Durante lo spettacolo, che inizierà alle ore 09,30 alle 13,00, nell’area Land Side, sarà proposto un variegato repertorio che spazia dal genere classico al contemporaneo, dalla Traviata ad Astor Piazzolla. Ingresso libero. Il tema dell’edizione 2024 della Festa della Musica è dedicato alle bande musicali e sostiene l’impegno di Erion WEEE, sistema collettivo scelto dai principali produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’economia circolare e del corretto conferimento dei rifiuti RAEE. Un’occasione per attuare comportamenti virtuosi e fare del bene all’ambiente. Faranno parte dello spettacolo offerto gratuitamente ai viaggiatori in transito dall’aeroporto di Trapani Birgi, il quartetto di flauti formato da Maria Aurora Modica, Cecilia Giurlanda, Ilenia Cruciata e Chiara Vassallo; Davide Scardino con la sua chitarra; l’ensemble cameristico, formato da Stefania Alcamo, Micaela Avdyli, Valentina La Colla D’Angelo, Michele Lipari, Giorgia Modica, Alessandro Simone Patti, Miriam Randazzo, Desireè Saladino, Katia Michela Santo, Daniela Pia Maria Urso, diretto da Francesco Masi. La conclusione sarà affidata al Drepanum Brass Quintet.

L’ICAO RICONOSCIUTA DAGLI ORGANI LEGISLATIVI CANADESI – Nell’ambito di una visita a Ottawa, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e il Secretary General Juan Carlos Salazar sono stati premiati durante il question periods alla Canada’s Senate and House of Commons. “La loro missione di tre giorni nella capitale del Canada mirava a promuovere ulteriormente la collaborazione tra l’ICAO e il governo canadese su obiettivi condivisi. Altri punti salienti sono stati la gratitudine al Primo Ministro Justin Trudeau, al Ministro degli Affari Esteri, Mélanie Joly, al Ministro dei Trasporti, Pablo Rodriguez e ai leader parlamentari per il ruolo del Canada come membro fondatore dell’ICAO, come eccezionale ospitante del quartier generale dell’organizzazione dal 1947 e per la sua leadership e dedizione alla missione globale dell’ICAO. Hanno inoltre sottolineato l’importanza di una stretta cooperazione nella preparazione della 42a Assemblea ICAO nel settembre 2025, dove gli Stati membri affronteranno nuovamente le principali sfide e opportunità per l’aviazione, affermando il loro impegno comune a sostenere i più alti standard internazionali nello sviluppo dell’aviazione civile, dando priorità all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale. Nel corso della visita, la delegazione ICAO, accompagnata dal Legal Affairs and External Relations Director Michael Gill, si è impegnata in dialoghi concreti che hanno rafforzato la partnership dell’ICAO con il paese ospitante. Parallelamente, l’ICAO Council ha convocato una riunione strategica fuori sede a Ottawa. I membri hanno discusso dell’ICAO Strategic Plan 2026-2050 e delle misure per garantire la sostenibilità finanziaria dell’organizzazione. Queste deliberazioni informeranno i preparativi per la prossima 42a sessione dell’Assemblea ICAO”, afferma l’ICAO.

SAAB: APPROVATI GLI OBIETTIVI DI RIDUZIONI DELLE EMISSIONI PER IL 2050 – Saab, in qualità di grande azienda nel settore della difesa, ha ricevuto l’approvazione per i suoi 2050 targets for greenhouse gas emission reductions, da parte della Science Based Targets initiative (SBTi). “Sono orgoglioso che i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine siano stati approvati dalla SBTi. Ciò comporta un duro lavoro che richiederà concentrazione e impegno continui per un lungo periodo”, afferma Viktor Wallström, Saab’s head of Group Communication and Sustainability. Saab ha aderito all’iniziativa Race to Zero delle Nazioni Unite per combattere il cambiamento climatico e fissare obiettivi scientifici in linea con l’Accordo di Parigi nel 2021. Maggiori informazioni sugli obiettivi climatici di Saab: www.saab.com/climate-impact. L’SBTi promuove un’azione ambiziosa per il clima nel settore privato consentendo alle organizzazioni di fissare science-based emissions reduction targets.

LUFTHANSA TECHNIK: VISITA POLITICA AD ALZEY – Lufthansa Technik AERO Alzey Informa: “Siamo molto lieti di aver dato il benvenuto nella nostra azienda a dieci deputati del Bundestag del Rhineland-Palatinate. Attraverso scambi proattivi e costruttivi con i politici, dimostriamo che siamo pronti ad assumerci la responsabilità e a contribuire allo sviluppo sociale, non solo all’interno della nostra azienda ma anche oltre. Durante un joint shopfloor tour, abbiamo potuto offrire ai politici una breve panoramica delle nostre attività quotidiane legate alla manutenzione dei motori, condividendo con loro la nostra passione e competenza tecnica”. “Siamo molto soddisfatti dell’interesse dei parlamentari per i nostri processi di riparazione e innovazioni altamente specializzati. Ciò sottolinea l’importanza del nostro lavoro per l’industria aeronautica”, ha affermato Rubin Siddique, Chief Executive Officer, in merito allo scambio.

LOCKHEED MARTIN SELEZIONATA PER SVILUPPARE LA NEXT GENERATION WEATHER SATELLITE CONSTELLATION – La NASA ha selezionato Lockheed Martin per sviluppare e costruire la nation’s next generation weather satellite constellation, Geostationary Extended Observations (GeoXO), per la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Il baseline contract prevede tre spacecraft, con opzioni per quattro spacecraft aggiuntivi. Il valore totale stimato del contratto, comprese le opzioni, è di 2,27 miliardi di dollari. La missione GeoXO continuerà ed espanderà le osservazioni critiche del tempo fornite dai Lockheed Martin-built GOES-R Series geostationary satellites, per includere nuove osservazioni dei nostri oceani e dell’inquinamento atmosferico. Le nuove funzionalità di GeoXO forniranno previsioni meteorologiche più accurate e affronteranno le questioni e le sfide ambientali emergenti che minacciano l’economia e la sicurezza. “Il nostro team è entusiasta e pronto a progettare e mettere in campo questa capacità nazionale fondamentale”, ha affermato Kyle Griffin, vice president and general manager of Commercial Civil Space at Lockheed Martin. “Il nostro GeoXO design si ispira in larga misura a ciò che abbiamo imparato con le GOES-R spacecraft negli ultimi 15 anni, incorporando al tempo stesso nuove tecnologie digitali non solo a bordo dei veicoli, ma nella progettazione e nello sviluppo di questa potente piattaforma di monitoraggio meteorologico del futuro”. Il primo lancio di GeoXO è previsto per l’inizio degli anni ’30 e farà avanzare le critical geostationary observations della NOAA fino alla fine degli anni ’50. Il GeoXO spacecraft si basa sull’LM2100™ satellite bus modernizzato di Lockheed Martin, che fornisce maggiori prestazioni e flessibilità per soddisfare le esigenze della NOAA missionnei prossimi decenni. La piattaforma è dotata della tecnologia SmartSat™ che consente nuove funzionalità software man mano che i dati ambientali cambiano nel tempo. Per oltre 50 anni, Lockheed Martin ha costruito e lanciato più di 120 weather and environmental spacecraft per le agenzie civili e militari del governo. Il lancio del quarto e ultimo spacecraft della serie, GOES-U è previsto per il 25 giugno 2024 dal Kennedy Space Center della NASA, in Florida.

AIRBUS ESPANDE LA PORTATA DEL FLEXROTOR – Il Flexrotor unmanned aerial system è l’ultima aggiunta di Airbus al suo portafoglio UAS. Per rafforzare la propria gamma di tactical unmanned solutions, a maggio Airbus ha acquisito la società statunitense Aerovel e con essa il Flexrotor. “Progettato per intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance (ISTAR), il Flexrotor si distingue per la sua capacità di decollo e atterraggio verticale da un’area di lancio che misura solo 3,7 x 3,7 m. Da lì, il tilt-rotor design inclina facilmente il suo corpo di 2 metri dalla modalità verticale a quella orizzontale, dove naviga con un’apertura alare di 3 metri. Il tutto dotato di un payload di 8 kg nei suoi scomparti e un autonomia da 14 a 30 ore. I clienti scelgono il payload in base alla loro missione, che si tratti di una telecamera per tracciare obiettivi in rapido movimento o di sensori terrestri o marini per la raccolta di informazioni. Inoltre, essendo l’ultimo arrivato nei ranghi di Airbus, è ora un ottimo candidato per manned-unmanned teaming con i prodotti dell’azienda”, afferma Airbus. “Il remotely controlled UAS può essere schierato accanto a un elicottero, ad esempio, per perlustrare un’area più ampia. Combattendo gli incendi, può trasmettere immagini a infrarossi in tempo reale agli equipaggi di volo per lanci di precisione. Con l’acquisizione, Airbus non solo espande la portata del Flexrotor con la possibilità di interoperabilità con la sua gamma, ma sta anche esponendo l’UAS a una serie globale di mercati. Armed forces, coast guards, ship navigation and ice patrol, marine life monitoring, humanitarian operations, law enforcement, power line, railroad and pipeline surveillance, cono alcuni esempi che rientrano nelle sue competenze. Con i mezzi per industrializzare rapidamente, applicare nuove tecnologie e introdurre capacità più ampie, Airbus è diventato, in effetti, il moltiplicatore di forza del Flexrotor”, conclude Airbus.

LOCKHEED MARTIN E L’U.S. AIR FORCE COMPLETANO IL FLIGHT TEST DEL FUTURE ICBM REENTRY VEHICLE – L’U.S. Air Force e Lockheed Martin hanno condotto un planned flight test di un unarmed, developmental Mk21A reentry vehicle nell’Oceano Pacifico il 17 giugno. Mk21A è l’U.S. Air Force’s integrated reentry vehicle e il critical front-end del future intercontinental ballistic missile (ICBM) weapon system. Questo flight test dalla Vandenberg Space Force Base in California ha testato Mk21A design components and technologies di Lockheed Martin per il veicolo. Continua inoltre la leadership e l’esperienza di Lockheed Martin nello sviluppo di reentry vehicle technology efficaci e affidabili. “Questo progresso si basa su solide basi: oltre 65 anni di performance eccezionali dimostrate da Lockheed Martin nelle reentry technologies e un approccio pionieristico di ingegneria digitale su questo programma sin dal suo inizio”, ha affermato Jay Watson, vice president of Strategic Reentry at Lockheed Martin. “Rimaniamo concentrati sulla fornitura di questa capacità, come partner fidato dell’U.S. Air Force per ICBM reentry systems”. I dati raccolti durante l’evento forniranno ulteriori informazioni sulla progettazione del Mk21A e sulle future flight test activities. Il programma Mk21A dell’azienda è nei tempi previsti.

APERTO IL TERMINAL 2 ALL’AEROPORTO DI ALMATY: AIR ASTANA UTILIZZA GIÀ IL NUOVO EDIFICIO PER TUTTI I VOLI INTERNAZIONALI – Il nuovo Terminal 2 (T2) dell’Aeroporto Internazionale di Almaty (codice IATA: ALA) è stato messo in funzione molto prima del previsto. “L’apertura dell’edificio era originariamente prevista per la fine dell’estate 2024, ma i lavori di costruzione sono stati accelerati a seguito della domanda elevata e in forte crescita per i voli da/per Almaty. Il nuovo edificio, che copre un’area di oltre 53.000 metri quadrati, aumenterà la capacità dell’aeroporto fino a 14 milioni di passeggeri all’anno. Il T2 ospita, tra le altre cose, 32 banchi check-in per l’immigrazione, 20 banchi per il controllo passaporti alla partenza, 4 postazioni per il controllo automatizzato dei passaporti, diverse aree di co-working, quiet zone, sale di preghiera e numerosi servizi per famiglie con bambini e viaggiatori con disabilità. Il nuovo Terminal 2 è stato progettato esclusivamente per i voli internazionali, mentre il terminal esistente viene ora utilizzato per i voli nazionali all’interno del Kazakistan. Air Astana ha già spostato tutti i voli internazionali da e per Almaty al T2. Ciò include, ad esempio, i voli diretti per Bangkok, Seul e Pechino”, afferma Air Astana. “Con una popolazione di circa due milioni di abitanti, Almaty è la più grande metropoli del Kazakistan ed è anche il principale centro economico del paese nonché un’importante sede fieristica dell’Asia centrale. I passeggeri provenienti dall’Italia possono raggiungere Almaty in modo rapido e semplice con i collegamenti via Londra e Istanbul per Almaty e con il volo giornaliero da Francoforte via la capitale kazaka Astana. Ulteriori informazioni sui voli Air Astana sono disponibili sul sito www.airastana.com”, conclude Air Astana.

GE AEROSPACE: DELISTING VOLONTARIO DELLE AZIONI ORDINARIE DA EURONEXT PARIS, LONDON STOCK EXCHANGE E SIX SWISS EXCHANGE – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha annunciato che, nell’ambito di un progetto di semplificazione successivo al lancio di GE Aerospace come società pubblica indipendente, ha presentato domande per il delisting di GE common stock da Euronext Paris, London Stock Exchange e SIX Swiss Exchange. Questa azione segue una revisione completa del volume degli scambi, dei costi e dei requisiti amministrativi relativi a queste quotazioni. A seguito del delisting, le azioni di GE Aerospace continueranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange (“NYSE”), la principale borsa di quotazione di GE Aerospace”.

ROLLS-ROYCE SIGLA UNA PARTNERSHIP CON CATL – Rolls-Royce, attraverso la sua divisione Power Systems, e il produttore cinese di batterie CATL hanno firmato un accordo di cooperazione strategica per lanciare la nuova TENER product line per grid scale Battery Energy Storage Systems (BESS) nell’Unione Europea e nel Regno Unito. La partnership rafforzerà la capacità di entrambe le società di realizzare large and complex grid-scale battery energy storage system (BESS) projects. Le due società hanno già realizzato con successo diversi progetti nell’UE utilizzando la linea di prodotti EnerOne di CATL, con molti altri già sotto contratto. La nuova partnership strategica include il potenziale sviluppo di ulteriori innovative smart products, basati sulla Rolls-Royce intelligent automation solution, mtu EnergetIQ, e sulla digital platform, mtu Go!, nonchè sull’intelligent diagnostic platform and battery management system di CATL.