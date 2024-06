Finnair annuncia la sua nuova lounge nell’area Schengen dell’aeroporto di Helsinki

Finnair continua a investire nella customer experience e annuncia la sua nuova Lounge in apertura il 9 luglio. Situata all’interno dell’area Schengen dell’aeroporto di Helsinki, nei pressi del Gate 21, la lounge è stata progettata per offrire ai viaggiatori un comfort e una comodità senza precedenti.

“Siamo lieti di annunciare l’apertura della nostra nuova lounge in area Schengen, progettata per offrire ancora più spazio e comfort prima del volo. In risposta ai feedback degli iscritti a Finnair Plus, la lounge dispone anche di un esclusivo Finnair Platinum Corner riservato ai membri di Finnair Plus Platinum e Platinum Lumo”, ha dichiarato Ole Orvér, Chief Commercial Officer di Finnair.

Possono accedere alla nuova Finnair Business Lounge i viaggiatori in possesso di biglietti Business Class Classic e Flex e i membri di Finnair Plus Gold. L’accesso può essere inoltre acquistato come servizio extra durante la prenotazione del biglietto, tramite la funzione Gestisci prenotazione o sulla app Finnair.

“Grazie all’ampliamento dello spazio, la nuova lounge di Finnair può accogliere comodamente fino a 440 ospiti, circa 150 in più rispetto a quella attuale. All’interno sono presenti diversi ambienti adatti a soddisfare ogni esigenza: mangiare, lavorare, rilassarsi e trascorrere del tempo con i propri compagni di viaggio”, ha dichiarato Meri Järvinen, responsabile della Customer Experience dell’aeroporto.

“Il design della lounge, firmato dallo Studio Joanna Laajisto, cattura l’essenza dei paesi nordici: calma, naturale e accogliente. Complementi in legno, linee morbide e colori caldi riflettono la serenità del paesaggio finlandese. I mobili di rinomati designer nordici, come Artek, Nikari e Gubi, aggiungono un tocco di artigianato locale all’ambiente. La nuova lounge offre inoltre una vista spettacolare sulla pista e sull’area dei gate dell’aeroporto.

Maggiori informazioni sono disponibili su Finnair.com“, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)