Etihad Airways celebra il lancio dei voli verso altre otto destinazioni questo giugno

Con un forte incremento del suo network schedule, Etihad Airways celebra il lancio di voli verso otto destinazioni questo giugno, portando il numero totale di rotte operative quest’estate a 76.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad, ha dichiarato: “È un mese entusiasmante per Etihad poiché portiamo avanti i nostri piani per espandere la nostra rete con otto sedi aggiuntive. Stiamo lanciando voli verso tre importanti siti – Bali, Jaipur e Al Qassim – che come possiamo vedere dalle nostre prenotazioni anticipate si stanno già rivelando apprezzati dai nostri ospiti.

Allo stesso tempo, abbiamo iniziato le operazioni verso nuove destinazioni stagionali e siamo tornati nei popolari hotspot estivi. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti a bordo quest’estate e di connettere comodamente più persone in più luoghi in tutto il mondo”.

Etihad ha iniziato ad operare direttamente verso destinazioni estive tra cui Nizza sulla riviera francese e Antalya sulla riviera turca, oltre a tornare alle isole greche di Mykonos e Santorini. All’inizio di giugno Etihad ha rilanciato i suoi servizi per la famosa località turistica spagnola di Málaga per la stagione.

Questa settimana Etihad ha lanciato servizi direttamente per Jaipur, una delle principali mete turistiche del Rajasthan, in India. Ciò segna l’undicesimo ingresso di Etihad in India, consolidando l’impegno di Etihad nel mercato indiano attraverso una maggiore connettività e comodità.

Lunedì 24 giugno Etihad lancerà un nuovo servizio per Al Qassim, segnando la quarta destinazione per Etihad nel Regno dell’Arabia Saudita.

Il giorno successivo, 25 giugno, Etihad lancerà il suo primo volo verso l’isola di Bali, in Indonesia. Oltre a offrire un gateway diretto per i visitatori dell’isola provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, Etihad offre anche comodi collegamenti dall’Europa, dal Nord America e dal GCC.

Etihad opererà per Bali quattro volte a settimana, offrendo ai visitatori l’opportunità di godersi la fuga su un’isola tropicale.

