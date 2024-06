News Brevi – 20.06.2024

SITA ACQUISISCE ASISTIM – SITA, fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, entra nel mercato delle operazioni as-a-service con l’acquisizione di ASISTIM, azienda rinomata per i suoi servizi di operazioni di volo per i vettori aerei. L’accordo è in linea con la ricerca continua da parte di SITA di nuovi modi per aiutare le compagnie aeree a gestire le sfide ed essere all’avanguardia, rendendo i viaggi aerei migliori per tutti, e, al contempo, rafforza il ruolo di SITA come partner di riferimento per i vettori più ambiziosi, offrendo loro soluzioni complete indipendentemente dalle dimensioni e dal volume di passeggeri. Con l’evoluzione del settore del trasporto aereo, le compagnie aeree devono affrontare problemi come la carenza di personale, l’aumento dei costi e il cambiamento della domanda. L’acquisizione di ASISTIM da parte di SITA risponde a queste esigenze, poiché l’azienda potrà offrire servizi centralizzati di Operations Control Center (OCC) che supportano più clienti contemporaneamente. Inoltre, SITA ha ora accesso al proprio OCC dove può monitorare da vicino la propria tecnologia implementata con l’obiettivo di ottimizzarla ulteriormente e portare le proprie soluzioni innovative a un livello completamente nuovo. Le competenze di ASISTIM, insieme alla portata globale dei clienti di SITA, alle sue soluzioni IT uniche nel loro genere e ai suoi software OCC per le compagnie aeree, faranno sì che questo nuovo servizio consenta a più vettori di esternalizzare le operazioni critiche, aiutandole così a superare le sfide legate al reclutamento, alla formazione e alla manutenzione del proprio personale OCC. “L’acquisizione di ASISTIM porterà a un ampliamento del portafoglio di servizi gestiti da SITA. È un passo avanti verso il nostro obiettivo di supportare tutte le compagnie aeree mettendo a loro disposizione il meglio delle nostre capacità e competenze, in questo caso i servizi OCC, sia che ci occupiamo di tutte le attività del centro di controllo delle operazioni che di un suo sottoinsieme” ha dichiarato David Lavorel, CEO di SITA.

IL PRESIDENTE ENAC ALL’EVENTO “TRASPORTI NEL CUORE DELL’ECONOMIA” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto oggi all’evento “Trasporti nel cuore dell’economia”, organizzato dal Sole24Ore, nel panel dedicato al trasporto aereo con Carlo Borgomeo, Presidente Assaeroporti; Felice Catapano, Director of Strategy ENAV; Gaetano Francesco Intrieri, CEO Aeroitalia. Il Presidente Di Palma: “I trend di sviluppo del cargo aereo sono di impatto rilevante dato che la globalizzazione dei mercati ha reso il trasporto aereo un elemento imprescindibile nelle catene di fornitura (supply chain) come emerso anche negli anni della pandemia. Nello scenario italiano nel 2023 il cargo ha registrato un totale di oltre 1 mln di tonnellate movimentate, recuperando i livelli dei volumi del 2019 pre-pandemia già nel 2022, e registrando un incremento percentuale pari a +31,6% rispetto al 2020. Anche nei primi 4 mesi del 2024 si è registrato un +18,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’obiettivo è puntare all’efficientamento delle infrastrutture aeroportuali esistenti, in termini di recettività, qualità e sostenibilità con la differenziazione del core business degli aeroporti, come previsto dal nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti nel quale abbiamo riservato ampio spazio all’individuazione dei criteri utili all’implementazione della rete air cargo nazionale, strategica per lo sviluppo del sistema Paese”.

AIRJAPAN INIZIA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER IL 2024 WINTER FLIGHT SCHEDULE – AirJapan ha iniziato la vendita di biglietti aerei per il 2024 winter flight timetable (dal 27 ottobre 2024 al 29 marzo 2025). Tra i tre piani tariffari (Simple, Standard, Selected), è stato rivisto il dettaglio dei piani Standard e Selected per le tratte Narita-Bangkok e Narita-Singapore. I biglietti per le 2 rotte sono ora rimborsabili e i clienti possono utilizzare i servizi AirJapan in modo più conveniente. “AirJapan è una compagnia aerea che offre voli confortevoli e di qualità consentendo ai clienti di personalizzare i propri servizi e tariffe in base alle proprie preferenze. Continueremo a identificare le esigenze e ad ampliare le opzioni che potrebbero essere fornite ai nostri clienti. AirJapan offre tre tipi di tariffe, due delle quali sono tariffe basse combinate con servizi opzionali a pagamento. Una gamma più ampia di servizi, come l’assegnazione anticipata dei posti e l’acquisto anticipato dei pasti a bordo, è prevista per le rotte Narita-Bangkok e Narita-Singapore per l’orario invernale 2024 e le tariffe sono ora parzialmente rimborsabili. Biglietti e servizi aggiuntivi possono essere acquistati sul sito web di AirJapan”, afferma ANA Group.

LOCKHEED MARTIN INTEGRA LE COMMAND AND CONTROL CAPABILITIES CON IL PRIMO JOINT FIRES NETWORK PROTOTYPE – Lockheed Martin ha integrato con successo le digital command and control (C2) capabilities con la prima versione del Department of Defense Joint Fires Network durante l’U.S. Indo-Pacific Command (INDOPACOM) Valiant Shield exercise. Valiant Shield segna il primo test dell’initial Joint Fires Network prototype. La dimostrazione del Joint Fires Network (JFN) ha integrato capacità di terze parti come parte di una enterprise architecture. Con JFN, i comandanti geograficamente dispersi sono in grado di pianificare simultaneamente con una comprensione comune condivisa del battlespace, alimentata da sensori di qualsiasi piattaforma, che possono fornire indicazioni di puntamento a qualsiasi weapon systems. “Integrando perfettamente le advanced C2 planning capability, stiamo migliorando i flussi di lavoro e il processo decisionale. Questa attenzione garantisce che i nostri Service members siano dotati degli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo in scenari complessi e reali, aprendo la strada a un’integrazione della missione più rapida ed efficace”, afferma Erika Marshall, C4ISR vice president at Lockheed Martin. Valiant Shield è una biennial training activity che coinvolge migliaia di persone e più di 200 navi, aerei e veicoli terrestri, con particolare attenzione all’integrazione delle forze in più domini.

ETHIOPIAN AIRLINES INIZIA I VOLI VERSO MAUN – Ethiopian Airlines ha iniziato a volare verso Maun, la sua seconda destinazione nella Repubblica del Botswana dopo Gaborone, il 10 giugno 2024. Il volo inaugurale è partito dall’Aeroporto Internazionale di Addis Ababa Bole dopo una celebrazione che ha riunito funzionari dell’Ambasciata del Botswana, rappresentanti del governo del Botswana e dirigenti di Ethiopian Airlines. Il nuovo volo è operativo tre volte a settimana, il lunedì, mercoledì e sabato. In merito all’inizio dei nuovi voli, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Ethiopian Airlines, fedele alle sue radici panafricane, continua a connettere ogni parte dell’Africa e oltre. Siamo entusiasti di annunciare che Maun, la capitale del turismo del Botswana, si è unita al nostro vasto network. Questa espansione approfondisce la nostra presenza in Botswana, portando il nostro servizio pluripremiato a una seconda destinazione nel paese. Mentre celebriamo questo nuovo capitolo nei legami socio-economici tra Botswana ed Etiopia, estendiamo i nostri sinceri ringraziamenti a tutte le parti coinvolte”. Ethiopian, leader con oltre 60 destinazioni nel continente, stabilisce comode connessioni intra-africane e mondiali attraverso il suo principale hub di Addis Abeba, contribuendo alla crescita dell’industria dell’aviazione in Africa.

LEONARDO ANNUNCIA LA CESSIONE DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS A SERI INDUSTRIAL S.p.A. – Leonardo informa: “Leonardo comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo per la cessione a titolo definitivo della propria partecipazione in Industria Italiana Autobus a Seri Industrial S.p.A. L’operazione prevede che Seri Industrial rilevi il 98% del capitale sociale mentre il restante 2% continuerà ad essere detenuto da Invitalia, già socio insieme a Leonardo in Industria Italiana Autobus”. “La cessione di Industria Italiana Autobus rientra nel piano di razionalizzazione del portafoglio partecipazioni di Leonardo mirato alla focalizzazione sul core-business, come definito nel Piano Industriale”, ha dichiarato Roberto Cingolani, AD e DG di Leonardo. “Il nuovo socio è stato individuato a conclusione di un percorso di selezione avviato nel 2022 che ha coinvolto numerosi potenziali investitori di natura industriale e finanziaria, sia italiani che internazionali, nel quale KPMG e lo studio Legance hanno svolto il ruolo di advisor esterni. La ricerca è stata mirata ad individuare investitori interessati a supportare industrialmente l’azienda e a rafforzarne la dotazione patrimoniale, con l’obiettivo di favorirne il perseguimento dello sviluppo del business oltre, ovviamente, a soddisfare i migliori possibili requisiti economico-finanziari per i soci in uscita e per la società stessa. In tale contesto, dopo lo svolgimento di un’accurata due diligence, Seri ha formulato l’unica offerta rispondente a tali requisiti con la necessaria certezza di esecuzione e con la disponibilità alla presa in carico delle attività aziendali in tempi e modi congruenti con le esigenze di continuità produttiva, sulla base di un piano industriale complementare e improntato alla transizione verso la mobilità green. Inoltre, per rafforzare tale progetto, Seri ha formalizzato l’interesse a ricercare partnership e collaborazioni con primari operatori internazionali del settore con l’obiettivo specifico di perseguire innovazione e crescita produttiva nonché l’allargamento dei mercati di sbocco per IIA. In tale quadro, per l’esecuzione di tale piano industriale, Invitalia affiancherà Seri nell’azionariato della società con un ruolo di garanzia attribuito da idonei patti sociali”, conclude Leonardo.