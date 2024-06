Loft Dynamics si avvale dell’esperienza di Ray Lamas per accelerare la crescita in Nord America

Loft Dynamics, leader globale in qualified virtual reality (VR) flight simulation training devices, ha nominato Ray Lamas, un veterano dell’aviazione da 20 anni, come North American Vice President.

“Lamas, che vanta una vasta esperienza come aviatore e dirigente, tra cui diversi anni alla guida del Global Customer Training for Bell, faciliterà la rapida crescita di Loft Dynamics in Nord America. Si prevede che la crescita accelererà nel 2024 man mano che sempre più clienti riceveranno simulatori e la Federal Aviation Administration (FAA) condurrà il suo processo di qualificazione. Lamas contribuirà a facilitare questa crescita, guidando la strategia e assicurando nuove partnership in tutto il continente.

Lamas si è laureato alla U.S. Naval Academy e ha trascorso oltre un decennio pilotando jet nella Marina, dove ha sviluppato una profonda consapevolezza della necessità di un addestramento efficace dell’equipaggio. In qualità di leader del Bell Global Customer Training segment, Lamas ha servito clienti in tutta la rotorcraft industry negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Lamas si è inoltre impegnato con gli enti regolatori di diverse giurisdizioni sul ruolo della simulazione di volo nel miglioramento del pilot training: un’esperienza preziosa in un momento in cui gli high-quality simulators non sono mai stati così importanti per affrontare la crescente carenza di piloti”, afferma Loft Dynamics.

“Sono entusiasta di unirmi al team di Loft Dynamics e di presentare la loro tecnologia leader del settore a un numero ancora maggiore di operatori nel Nord America”, ha affermato Lamas. “La VR è il futuro del flight training e ci aiuterà a migliorare la sicurezza e a scalare la pilot pipeline come mai prima d’ora. I simulatori Loft Dynamics offrono un livello di realismo e immersione che non può essere eguagliato da nessun’altra training platform. Questa tecnologia è innovativa e trasformerà completamente le possibilità nel flight training, per airlines, flight schools, law enforcement agencies, air medical services, eVTOLs, fixed-wing aircraft e altro ancora”.

“L’esperienza decennale di Lamas nel flight training e i suoi ruoli strategici e di leadership presso aziende Fortune 500 come Maxar Technologies e AECOM lo rendono ben posizionato per supervisionare l’espansione nordamericana di Loft Dynamics“, prosegue Loft Dynamics.

“Ray è un leader affermato nell’aviation and training industry e costituirà una risorsa vitale man mano che ci espanderemo a livello globale e amplieremo il nostro North American sales, service and support framework”, afferma Fabi Riesen, founder and CEO of Loft Dynamics. “Abbiamo già stabilito una forte presenza negli Stati Uniti e in Canada, con il nostro nuovo headquarters and flight simulation hub a Santa Monica e un elenco crescente di North American customers, inclusi Airbus Helicopters, Los Angeles Police Department, FAA, Marshall University, Blackcomb Canada e Colorado Highland Helicopters. Lamas ci aiuterà senza dubbio ad aumentare ancora di più questa presenza”.

“L’espansione geografica di Loft Dynamics accompagnerà un elenco crescente di applicazioni. L’azienda sta sviluppando simulatori per eVTOL and fixed-wing aircraft (leggi anche qui), che aumenteranno il numero di piloti e operatori con accesso ai simulatori più avanzati e coinvolgenti disponibili. Loft Dynamics continua a innovare nell’helicopter industry, più recentemente ottenendo l’approvazione normativa del primo VR flight simulator for helicopter sling load operations (HESLO) (leggi anche qui)”, conclude Loft Dynamics.

“Loft Dynamics dispone della tecnologia per migliorare notevolmente l’accessibilità e l’efficacia del pilot training per gli operatori nell’aviation industry e per aumentare la sicurezza, rendendo possibile il training per ogni standard operating procedure (SOP) utilizzata nell’aviazione”, ha commentato Lamas. “Non potrei essere più entusiasta di unirmi a un team che apre la strada a una nuova era in flight training and safety”.

