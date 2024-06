Emirates: come i piloti della compagnia riducono i consumi e le emissioni durante le operazioni

Emirates informa: “Volare in modo più intelligente e mantenere una forte attenzione alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni inizia dal cockpit. Emirates ha intrapreso l’implementazione delle “Green Operating Procedures” (‘Green Ops’) nel 2016, adottando un approccio su più fronti che cerca opportunità per ridurre l’on-ground and in-flight fuel use, oltre a fornire ai piloti la formazione necessaria, consapevolezza, analisi dei dati e tecnologia per aiutarli a gestire i loro voli nel modo più efficiente possibile.

Guidata da un internal cross-functional Operations Efficiency Steering Group, la compagnia aerea mira a mitigare il consumo di carburante e le emissioni inutili ove possibile, garantendo al tempo stesso che i più elevati standard di sicurezza adottati da Emirates non siano mai compromessi. Nell’ultimo anno finanziario 2023-2024, “Green Ops” e altre iniziative operative hanno aiutato Emirates a ridurre il consumo di carburante di oltre 48.000 tonnellate e le emissioni di carbonio di oltre 151.000 tonnellate”.

Il Captain Hassan Al Hammadi, Emirates Divisional Senior Vice President Flight Operations, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto dal Flight Operations team e del contributo dei nostri piloti nel ridurre significativamente il consumo di carburante e le emissioni. Ciò accade solo attraverso la disciplina collettiva, l’impegno e la dedizione alle sustainable aviation practices in cockpit, il tutto mantenendo i più alti livelli di sicurezza. Abbiamo dotato la nostra comunità di piloti degli strumenti e delle applicazioni più recenti per monitorare e rivedere le loro performance di volo, aiutandoli a migliorare la loro consapevolezza su come le loro tecniche di volo influiscono sul consumo di carburante e sulle emissioni. Continueremo a investire in tecnologie all’avanguardia e ad accelerare soluzioni che producano benefici ambientali a lungo termine”.

“Ecco alcune delle principali misure operative adottate in volo e a terra, ove operativamente fattibile, durante ogni volo Emirates per ridurre il consumo di carburante e le emissioni non necessarie:

Discretionary Extra Fuel

Il comandante del volo ha la responsabilità ultima di garantire che ogni volo carichi una quantità sufficiente di carburante per operazioni sicure. A seconda della valutazione delle circostanze operative prevalenti, il comandante può scegliere di aumentare l’extra fuel oltre il minimo previsto dagli standard normativi. Questa iniziativa mira a incoraggiare il comandante a imbarcare extra fuel sulla base di un giudizio ben fondato e di legittime esigenze operative. L’obiettivo è fornire ai comandanti dati e analisi pertinenti, aiutandoli a prendere decisioni più informate e precise riguardo al rifornimento di extra fuel. Con questa iniziativa l’uplift di discretionary extra fuel si è ridotto in modo significativo.

Flight speed optimization

La velocità di un aereo ha un impatto diretto sul consumo di carburante e sulle emissioni. Per calcolare con precisione la velocità ottimizzata per un volo, vengono fatte una serie di considerazioni sulla base di un calcolo approfondito che cerca di ridurre al minimo i costi operativi totali, pur mantenendo il rispetto degli orari di partenza e di arrivo. A seconda delle condizioni operative prevalenti, i piloti possono avere l’opportunità di regolare la velocità per ridurre il consumo di carburante senza compromettere l’integrità del flight schedule. Questo inflight speed management è parte integrante di tutte le Emirates pilot SOPs.

Reduced flap landing

Gli aerei hanno la flessibilità di atterrare utilizzando una varietà di configurazioni dei flap. I piloti Emirates valutano e selezionano attentamente l’impostazione dei flap che minimizza la resistenza aerodinamica, riducendo di conseguenza il consumo di carburante. Questa decisione viene presa senza compromettere la sicurezza ed è adattata alle diverse condizioni della pista.

Idle reverse thrust

Non appena l’aereo tocca terra, i piloti hanno la possibilità di utilizzare diversi livelli di reverse thrust, per decelerare l’aereo. In base alle condizioni prevalenti e alla lunghezza della pista, i piloti Emirates daranno la priorità all’uso della idle reverse thrust per ridurre il consumo di carburante.

Reduced engine taxi-in (RETI)

Durante il ground taxiing dopo l’atterraggio, gli aerei non richiedono la potenza di tutti i motori. I piloti Emirates sfruttano ogni opportunità per impegnarsi in un reduced engine taxiing spegnendo uno o due motori (a seconda della aircraft engine configuration) al momento dell’atterraggio. Questa pratica viene implementata senza compromettere la sicurezza o l’efficienza operativa. Da quando è stato introdotto, l’utilizzo del RETI è aumentato di quasi sette volte,

Optimised flight routings

Pioniera e tra i primi ad adottare flight planning efficiencies, Emirates utilizza flexible flight routes dal 2003. Lavorando direttamente con l’air traffic control e altri enti del settore attraverso il suo network, la compagnia aerea lavora per ottimizzare ogni rotta volata tra le città. L’ottimizzazione delle rotte consente a Emirates di trasportare e utilizzare meno carburante sui voli, con conseguente riduzione delle emissioni. Significa anche tempo risparmiato per i clienti.

Technology and Innovation – Flight Pulse

Emirates ha introdotto FlightPulse (sviluppato in collaborazione con GE Digital Aviation Services), un extensive self-service data analytics tool per tutti i suoi piloti, che incorpora elementi cruciali riguardo dati operativi e analisi relativi alla sicurezza e alle fuel efficiency performance di ciascun volo. Questo strumento ha trasformato in modo significativo il monitoraggio dei flight operations data. Il lancio di FlightPulse ha favorito una migliore collaborazione tra il Flight Operations management e la pilot community di Emirates, migliorando in definitiva la sicurezza e l’efficienza dei voli. Questa iniziativa dimostra l’impegno della compagnia aerea verso l’innovazione del settore attraverso l’adozione della tecnologia per migliorare la fuel efficiency.

Centre of Gravity Optimisation

Il centre of gravity (CG) dell’aereo influenza in modo significativo la sicurezza e l’efficienza di un volo. Il caricamento dell’aereo per un optimised Centre of Gravity garantisce peso e bilanciamento adeguati, aumentandone l’efficienza aerodinamica e, in definitiva, risparmiando carburante. Emirates ha una politica rigorosa di carico degli aeromobili in modo che si avvicini il più possibile alla ideal trim line per ridurre al minimo il consumo di carburante.

APU Usage

Un modo in cui Emirates riduce il consumo di carburante a terra è riducendo al minimo l’uso dell’aircraft auxiliary power unit (APU), utilizzando invece electrical ground power unit (GPU) per ridurre le emissioni. Da quando è stata introdotta questa iniziativa, l’utilizzo dell’APU è stato ridotto di oltre il 30%.

Adjusted potable water uplift

Emirates utilizza un metodo scientifico rigoroso per calcolare l’acqua potabile necessaria per un volo, per ridurre il peso e aumentare la fuel efficiency. Ogni volo carica la quantità necessaria di acqua potabile senza compromettere il comfort dei passeggeri”, prosegue Emirates.

““Green Operations” (“Green Ops”) è un termine utilizzato internamente dal personale delle operazioni di volo e dai piloti Emirates come parte di un programma che incorpora una serie di misure per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio”, conclude Emirates.

