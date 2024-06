Air France apre una nuova lounge al Los Angeles International Airport

Il 21 giugno 2024 Air France aprirà una nuova lounge presso il Los Angeles International Airport, nel Tom Bradley terminal. Vicino ai boarding gates dei voli della compagnia aerea, questo spazio tranquillo e accogliente è l’ideale per rilassarsi, mangiare qualcosa e godersi l’esperienza di viaggio offerta da Air France non appena si arriva in aeroporto, prima dell’imbarco o tra un volo e l’altro.

“Questa lounge è dedicata ai La Première, Business and Flying Blue Elite Plus customers di Air France ed è aperta anche ai clienti idonei delle KLM and SkyTeam partner airlines. Aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 23:30, la lounge ha una superficie di oltre 1.100 m2 (quasi 12.000 piedi quadrati) e può ospitare 172 passeggeri.

Progettata dal team di Air France in collaborazione con l’agenzia SGK Brandimage, questa lounge elegante e raffinata dispone di diversi ambienti per soddisfare le esigenze di tutti. L’intero spazio è un invito a scoprire l’universo della compagnia, caratterizzato dai suoi colori distintivi – sfumature di blu, bianchi luminosi e tocchi di rosso – che donano un design elegante e chic. L’arredamento è stato scelto con cura e comprende creazioni di famosi designer francesi come le sedie Ester di Patrick Jouin, le poltrone Ribbon di Pierre Paulin, il tavolino di Charlotte Perriand e creazioni di illuminazione di Margaux Keller.

Nel cuore della lounge, una dining area mette in mostra la cucina francese. Ricorda lo stile delle brasserie parigine, è dotata di posti a sedere individuali, di un grande tavolo comune che contribuisce a creare un’atmosfera conviviale e spazi privati. L’offerta gastronomica, in continua evoluzione nel corso della giornata, propone piatti caldi o freddi, piatti salati o dolci e menù vegetariani. Una selezione di piatti invita a scoprire i sapori gourmet della Francia. Uno chef prepara anche piatti su richiesta in una cucina a vista.

Un bar offre un’ampia selezione di vini e champagne francesi, liquori e birre locali, oltre a cocktail e mocktail preparati da un barista. Ci sono molti comodi posti a sedere nel bar e aree più private con comodi posti e poltrone.

Per sviluppare la sua offerta ristorativa in modo più sostenibile, Air France privilegia i prodotti locali e stagionali. Inoltre, la compagnia aerea presta particolare attenzione alla limitazione degli sprechi alimentari, alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei propri servizi di ristorazione. Infine, sono disponibili fontanelle e distributori di bevande per limitare il consumo di plastica monouso”, afferma Air France.

“Questa nuova lounge dispone di un’area per trattamenti spa firmata Clarins, partner di Air France da quasi 20 anni. I team Clarins accolgono i clienti Air France in due cabine accoglienti, offrendo loro la scelta di tre trattamenti viso gratuiti: “anti jetlag”, “instant detox” e “illuminating eye-care”. Questi rituali di bellezza sono pensati per rilassare e alleviare lo stress. Ad ogni trattamento, le tecniche di massaggio Clarins abbinate a prodotti ricchi di estratti vegetali garantiscono ai clienti un benessere totale (Aperta da settembre 2024, tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:30. Le prenotazioni possono essere effettuate presso il reception desk della Clarins treatment area nella lounge Air France. I clienti La Première possono prenotare questo trattamento anche chiamando il numero dedicato)”, prosegue Air France.

“Nel cuore della lounge, i clienti che viaggiano nella cabina La Première dispongono di uno spazio privato tutto per loro. Progettato come le suite La Première disponibili a bordo, offre un layout particolarmente confortevole, chic e su misura. Immerso in una luce soffusa e con una vista privilegiata sulle piste, può ospitare dodici persone ed è dotato di una propria zona pranzo. Nello spazio Clarins, i clienti La Première possono anche scegliere un trattamento “de-stress” pensato esclusivamente per loro.

I clienti Flying Blue Ultimate hanno inoltre accesso ad un’area interamente riservata a loro, situata vicino alla dining area. Questa zona esclusiva è dotata di ampie poltrone per far sentire i nostri clienti come a casa.

Fuori dalla vista, un’altra zona è dedicata al relax e al riposo, in un’atmosfera più sommessa. C’è anche una zona lavoro con grandi poltrone ergonomiche e una cabina chiusa per effettuare chiamate per garantire pace e tranquillità nella lounge.

L’area della reception è dotata di chioschi di ammissibilità per un accesso più semplice. C’è anche la connessione Wi-Fi gratuita e numerose prese elettriche e USB vicino alle sedute. Per un benessere ottimale, le cabine doccia sono a disposizione tutto il giorno per rinfrescarsi. Infine, la stampa digitale è disponibile sull’app Air France Play“, conclude air France.



Quest’estate Air France propone fino a 26 voli settimanali tra Paris-Charles de Gaulle e Los Angeles International Airport, di cui 21 operati con aerei Boeing 777-300 ER equipaggiati con suite La Première. Fino a 5 voli a settimana collegano anche l’aeroporto di Los Angeles a Papeete (Tahiti).

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)