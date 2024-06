News Brevi – 21.06.2024

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE PER IL WEEKEND CON TARIFFE A PARTIRE DA 21,99€ – Ryanair informa: “Se il sole non ti solleva il morale questo fine settimana, Ryanair lo farà sicuramente con il lancio della sua grande promo flash di 48 ore, che offre tariffe a partire da soli €21,99 per viaggi nei mesi di luglio e agosto, disponibili per la prenotazione dalla mezzanotte di stasera (venerdì 21 giugno) fino alla mezzanotte di domenica (23 giugno) solo su Ryanair.com”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Il fine settimana è finalmente arrivato, così come l’ultima promo flash di Ryanair con tariffe a partire da soli €21,99 disponibili dalla mezzanotte di stasera (venerdì 21 giugno) fino alla mezzanotte di domenica (23 giugno) su Ryanair.com. Quindi, qualunque piano tu abbia per il fine settimana, assicurati di prenderti del tempo per prenotare la tua prossima vacanza a buon mercato. Ryanair ha molte destinazioni entusiasmanti tra cui scegliere, come Barcellona, Dublino, Faro, Fuerteventura, Nantes, e Parigi. Ti invitiamo quindi ad andare su ryanair.com prima della mezzanotte di domenica”.

LA FESTA DELLA MUSICA VENERDI’ 21 GIUGNO ALL’AEROPORTO DI BERGAMO – La Festa della Musica, tradizionale appuntamento che ricorre annualmente il 21 giugno, torna a fare tappa all’Aeroporto di Bergamo che ospita quattro appuntamenti nel corso della giornata di venerdì. Ad aprire il programma Elena Migliorini con il recital pianistico “Favole di Vita”, alle ore 11:00 nell’Area Imbarchi Schengen. A seguire, alle ore 14:00, il Coro Montrouge Singers, e alle 15:00 la SoundBlast Orchestra, entrambi espressione dell’associazione Musical Mente, sempre nell’area Imbarchi Schengen. Alle 15:30 il concerto della country band Mismountain Boys, che si esibirà nella piazzetta commerciale nell’area pubblica antistante l’ingresso ai controlli di sicurezza, e in conclusione, alle ore 16:00 in area partenze, il concerto di musica indie alternativa di Nicola e Federico Bigoni, TBO & CO, per una performance tutta da scoprire che accompagnerà i passeggeri in attesa di imbarcarsi.

GLI F-35 ALL’ESERCITAZIONE RAMSTEIN 1v1 – Un international mix di F-35 si è addestrato con gli alleati della NATO all’inizio di questo mese, durante il primo basic fighter maneuvering exercise presso la base aerea di Ramstein, in Germania. Ramstein 1v1 presentava F-35 provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Norvegia. Più di 30 fighter jets e 60 fighter pilots provenienti da nove paesi della NATO hanno condotto friendly one-on-one dogfighting drills per migliorare le loro capacità, l’interoperabilità e la fiducia. “Le Basic fighter maneuvering – a volte chiamate dogfighting – sono un’abilità fondamentale per i fighter pilots”, ha affermato il Lt. Col. Michael Loringer, U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa chief of weapons and tactics, che ha guidato la pianificazione di Ramstein 1v1. Tornati sulla pista, i manutentori dell’ U.S. Air Force hanno prestato assistenza per la prima volta agli F-35 norvegesi, consentendo alla Norvegia di partecipare senza un organic ground crew support. “Parliamo molto di interoperabilità e oggi stiamo esemplificando questa capacità facendo eseguire la manutenzione incrociata dei nostri jet da parte di manutentori di altri paesi”, ha affermato Loringer, sottolineando che si tratta di un moltiplicatore di forza per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la difesa collettiva unificata della NATO. Entro il 2030, più di 600 F-35 saranno basati nel continente europeo, inclusa la futura flotta tedesca di quinta generazione.

L’EUROWINGS HOT AIR BALLOON VOLERA’ SOPRA MAIORCA – Eurowings informa: “Dallo scherzo del pesce d’aprile alla realtà: d’ora in poi una mongolfiera chiamata “Burgundy Dreams” volerà sopra Maiorca, da cui l’isola delle vacanze numero uno in Europa potrà essere esplorata in un modo completamente diverso, fino a 500 metri di altitudine e senza finestrini. Il grande pallone porta i colori e le scritte di Eurowings, ma non è solo questo a renderlo speciale, perché mostra anche la sagoma di un aereo. La storia è iniziata come un pesce d’aprile: ‘Eurowings is entering the hot air ballooning business’, si legge in un comunicato stampa del 1° aprile 2024. La risposta è stata così grande che numerose persone interessate si sono rivolte a Eurowings. Di fronte all’euforia, la Germany’s No. 1 vacation airline si è ricordata del suo ruolo preferito di realizzatrice di sogni e ha fatto produrre senza ulteriori indugi l’insolito oggetto volante. Il pallone è stato realizzato appositamente in una fabbrica di Barcellona”. “Essendo la più grande compagnia aerea da e per Maiorca, trasmettere il divertimento in vacanza fa parte dell’essenza del nostro brand”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Può sembrare uno scherzo da pesce d’aprile, solo che invece dell’annunciato scheduled service da Dusseldorf a Maiorca, ora ci sono viaggi in mongolfiera sull’isola soleggiata”. “L’M160 hot air balloon è operato da Mallorca Balloons, attiva sull’isola delle Baleari da 37 anni. Decolla dal Manacor balloon port, nel centro dell’isola. La mongolfiera ha una capacità di oltre 4.500 metri cubi ed è alta otto piani e più di 22 metri. La cesta sotto la mongolfiera può ospitare da quattro a cinque passeggeri”, prosegue Eurowings. “Vivere Eurowings come su una decappottabile: i passeggeri possono godersi questa sensazione nella cesta aperta sotto la mongolfiera”, spiega Ricardo Aracil, head of Mallorca Balloons. “Il volo in mongolfiera è l’emblema del viaggio rilassato”. “La nuova attrazione turistica è disponibile tutto l’anno e i tour possono essere prenotati tramite il sito mallorcaballoons.com. Un volo standard in mongolfiera costa a partire da 188 euro, gli ospiti Eurowings ricevono uno sconto del 10%”, conclude Eurowings.

AIR FRANCE-KLM: LE DELIBERE DURANTE LO SHAREHOLDERS MEETING DEL 5 GIUGNO 2024 – L’Air France-KLM Annual General Shareholders Meeting si è tenuto mercoledì 5 giugno 2024 alle 14.30 presso l’Hotel Hilton Paris Charles de Gaulle. È stato trasmesso in diretta via webcast sul sito di Air France-KLM. “Nel corso di questo Combined Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting, alla quale erano presenti o rappresentati più di 7.909 azionisti, sono state adottate tutte le delibere proposte. Lo Shareholders Meeting, oltre ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e a destinare il risultato netto, ha adottato diverse deliberazioni, tra cui la riconferma di Anne-Marie Couderc, Chairman of the Board of Directors of Air France-KLM, come Board director per un mandato di un anno, oltre alla riconferma e alla nomina di altri membri. E’ stata approvata la commercial cooperation tra Air France-KLM e CMA CGM. I risultati dettagliati della votazione e tutta la documentazione relativa allo Shareholders’ Meeting sono disponibili sul sito web di Air France-KLM (https://www.airfranceklm.com/en/finance/shareholders/shareholders-meeting)”, informa Air France-KLM Group.

CIRRUS AIRCRAFT: LA SR SERIES G7 CON PERSPECTIVE TOUCH+™ RIDEFINISCE LA GENERAL AVIATION – Cirrus Aircraft informa: “Consegnata per la prima volta nel 1999, la SR Series ha ridefinito la general aviation ed è diventata il best-selling high-performance single-engine piston aircraft in general aviation. Con il lancio della SR Series G7, Cirrus si è concentrata sulla creazione di un aereo e di un cockpit più accessibili, per invitare più persone a sperimentare la personal aviation”. “La new SR Series G7 è una testimonianza della nostra missione e della nostra filosofia progettuale di innovazione, qualità e sicurezza”, ha affermato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Il nostro team e il nostro velivolo forniscono un percorso chiaro per entrare e avanzare all’interno della personal aviation community, semplificando l’apprendimento di come volare e passando facilmente al Vision Jet”. “Il team Cirrus ha selezionato attentamente il Perspective Touch+ flight deck powered by Garmin, perché offre interfacce touchscreen familiari, riduce il carico di lavoro del pilota e migliora la situational awareness. La Cirrus SR Series G7 Perspective Touch+ invita le persone a sperimentare un nuovo modo di viaggiare personale. A metà degli anni ’90, Cirrus rivoluzionò l’industria aeronautica introducendo un 10-inch multi-function display nell’SR20. Non molto tempo dopo, la SR Series divenne la prima a presentare un complete glass cockpit con primary flight display, che altri produttori adottarono presto come standard del settore. Questo spirito pionieristico continua con la SR G7 series e con l’integrazione del Cirrus Perspective Touch+, che vanta due dual 14-inch high-resolution displays e controller touch che forniscono chiarezza e funzionalità senza precedenti, trasformando infine il flight deck in uno state-of-the-art command center”, prosegue Cirrus Aircraft. Ivy McIver, Executive Director of the SR Series Product Line of Cirrus,, ha affermato: “Lo paragono a guardare lo Space Shuttle negli anni ’80. Ricordo che guardavo il flight deck dello Space Shuttle e pensavo: non avrei mai potuto diventare un astronauta, sembra così complicato. Avanti veloce fino a maggio 2020 e al lancio del Crew Dragon shuttle: il flight deck sembrava così pulito e semplice con la moderna avionica touchscreen. Sembrava accessibile e mi ha fatto pensare per un momento che forse avrei potuto diventare un astronauta. Volevamo che il G7 evocasse quegli stessi sentimenti”. “La SR Series G7 dotata di Cirrus Perspective Touch+™ ridefinisce la personal aviation combinando tecnologia all’avanguardia, sicurezza e connettività. Perspective Touch+™ promette un’esperienza di volo senza pari, unendo innovazione e facilità d’uso”, conclude Cirrus Aircraft.

KLM SI IMPEGNA A OFFRIRE MISURE EQUILIBRATE ED EFFICACI PER RIDURRE L’IMPATTO ACUSTICO PER I RESIDENTI LOCALI – KLM Royal Dutch Airlines ha presentato la sua visione sul pacchetto di misure recentemente modificato del Ministry of Infrastructure & Water Management. Nella sua visione, KLM delinea le possibilità di raggiungere obiettivi comuni nella riduzione del rumore senza danneggiare la posizione economica dei Paesi Bassi e la sua connessione con il mondo esterno. “Da oltre 100 anni KLM mantiene i Paesi Bassi ben collegati al mondo. Tuttavia, i voli hanno un impatto sui residenti locali intorno a Schiphol e KLM ha la responsabilità di ridurre l’impatto acustico. KLM ha valutato le misure supplementari per ridurre l’impatto acustico per i residenti locali. Apprezziamo che il ministero abbia adottato una serie di misure dall’industry-wide plan titled “Cleaner, Quieter, More Fuel Efficient”. Allo stesso tempo ci sono ancora differenze considerevoli. Di conseguenza, l’approccio modificato del ministero non è ancora conforme alle pertinenti norme del Balanced Approach. Il sector plan ampiamente supportato garantisce che gli obiettivi di riduzione del rumore del ministero siano pienamente raggiunti attraverso il rinnovo della flotta, procedure operative più smart e l’impiego ottimizzato dei nostri aerei più silenziosi durante la notte. Naturalmente, siamo disponibili a chiarire ulteriormente la nostra visione per il ministero e le altre parti interessate. Riteniamo che questo sia il modo migliore per sviluppare un pacchetto equilibrato ed efficace di misure per ridurre l’impatto acustico, garantendo al tempo stesso il mantenimento degli eccellenti collegamenti internazionali che sono così cruciali per i Paesi Bassi, le imprese e le persone in generale”, afferma Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development. “Sulla base dei calcoli effettuati dal Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR), KLM ha individuato sei principali aree di miglioramento che richiedono un’ulteriore consultazione nel Balanced Approach per i piani del ministero. I nostri aggiustamenti equilibrati ed efficaci eliminano la necessità di restrizioni di capacità e di riduzione dell’uso delle piste secondarie, il che soddisfa i presupposti del Balanced Approach. I calcoli di NLR che valutano i piani del ministero confermano che il piano di KLM va ben oltre l’obiettivo di riduzione del rumore del governo. La preoccupazione principale di KLM è che i principi della Balanced Approach procedure siano applicati correttamente. Ciò implica che le misure dovrebbero essere equilibrate ed efficaci. La proposta dovrebbe essere conforme ai requisiti del Balanced Approach, essere trattata con tutta la dovuta attenzione e sviluppata sulla base di principi oggettivi, fattuali e giuridici. Le misure dovrebbero essere proporzionate, economicamente vantaggiose e fattibili, e i loro effetti dovrebbero essere adeguatamente mappati. Inoltre, è necessaria una tempistica realistica per garantire che di notte vengano utilizzati gli aerei più silenziosi. Lo stesso vale per la definizione di un chiaro punto di partenza per il Balanced Approach, in cui vengono utilizzati metodi di calcolo standard e accettati per valutare l’effettiva entità dell’impatto acustico. Tutte le parti interessate hanno presentato le loro visioni questa settimana. Il prossimo passo è che il Ministero legga e valuti queste visioni al fine di rivedere il loro pacchetto di misure. KLM resta impegnata a raggiungere un pacchetto di misure equilibrato ed efficace per ridurre l’impatto del rumore. Allo stesso tempo, è fondamentale per i Paesi Bassi, le sue imprese e i suoi cittadini mantenere buoni collegamenti con il resto del mondo”, conclude KLM.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA I SALDI PER VOLI E VACANZE – British Airways informa: “Sono iniziati i British Airways and British Airways Holidays summer sale. Validi fino all’11 luglio 2024, i saldi includono sia voli che pacchetti vacanza verso destinazioni balneari e cittadine. Le vacanze per il 2024 e il 2025 sono in abbondanza, sia che i clienti vogliano trascorrere l’estate in Sicilia, rilassarsi ai Caraibi o viaggiare attraverso la Thailandia. British Airways Holidays offre una serie di pacchetti vacanza per i clienti che prenotano insieme volo e hotel oppure volo e auto. I clienti British Airways Holidays possono anche guadagnare Tier Points doppi”. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Offriamo una selezione di offerte brillanti per una varietà di vacanze diverse, dal sole estivo alle vacanze avventurose. Il nostro Travel Trends Report 2024 ha rivelato che New York, Orlando e Cancun sono state elencate tra le prime dieci destinazioni per pacchetti vacanza più ricercate quest’anno e siamo lieti di condividere una selezione di offerte per tutti e tre i luoghi”. Ulteriori informazioni su www.ba.com/sale.

DELTA: NUOVI VOLI DA MINNEAPOLIS-SAINT PAUL QUEST’INVERNO – Quest’inverno, Delta offre nuove opzioni di viaggio da Minneapolis-Saint Paul ai paradisi tropicali di Aruba e St. Maarten. La compagnia aerea sta inoltre potenziando il suo servizio da MSP a Grand Cayman e San Juan, Porto Rico, offrendo ai clienti maggiori opportunità per godersi una vacanza tropicale. “In qualità di vettore leader da MSP verso l’America Latina e i Caraibi, non vediamo l’ora di aumentare i nostri posti verso queste destinazioni popolari, offrendo comodità senza pari e scelte più ampie per i nostri clienti”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s Senior Vice President – Network Planning. “Con l’aggiunta di Aruba, St. Maarten e Mazatlán, recentemente aggiunta, i clienti hanno tre nuove destinazioni soleggiate da aspettarsi quest’inverno”. I nuovi voli Delta per Aruba (AUA) opereranno il venerdì e la domenica. I voli Delta per St. Maarten (SXM) saranno operativi il giovedì e il sabato. Delta sta inoltre aumentando i suoi servizi per Grand Cayman (GCM) con un volo settimanale aggiuntivo, per un totale di tre, e per San Juan (SJU) con altri due voli settimanali, per un totale di 10. Inoltre, sono in arrivo quest’inverno i voli recentemente annunciati per Mazatlán, Messico (MZT), un’altra nuova destinazione, che espande ulteriormente la presenza di Delta in America Latina. Con queste rotte nuove e ampliate, Delta opererà 126 voli settimanali e offrirà più di 20.000 posti a settimana da MSP verso 15 destinazioni questo inverno, inclusi altri luoghi popolari come Punta Cana, Repubblica Dominicana, Liberia, Costa Rica e Montego Bay, Giamaica. “La continua crescita dei viaggi internazionali è stata una tendenza chiave per MSP negli ultimi anni e siamo entusiasti di vedere Delta aggiungere questo nuovo servizio”, ha affermato Brian Ryks, CEO of the Metropolitan Airports Commission. All’inizio di quest’anno la compagnia aerea ha presentato il suo terzo e più grande Delta Sky Club a MSP, con posti per oltre 450 ospiti, uno Sky Deck unico nel suo genere e altro ancora. Il servizio Delta per St. Maarten e Aruba opererà stagionalmente quest’inverno sul Boeing 757-200 (75D), offrendo ai clienti una scelta tra First Class, Delta Comfort+ and Main Cabin options.

DELTA AIR LINES DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Delta informa: “Il Board of Directors di Delta Air Lines ha dichiarato oggi un dividendo trimestrale di 0,15 dollari per azione, con un aumento del 50% rispetto ai livelli precedenti. Il dividendo sarà pagabile agli azionisti registrati a partire dalla chiusura delle attività il 30 luglio 2024 e sarà pagato il 20 agosto 2024”.

IL BOARD OF DIRECTORS DI GE AEROSPACE AUTORIZZA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – GE Aerospace informa: “Il Board of Directors of GE Aerospace ha dichiarato oggi un dividendo di 0,28 dollari per azione sulle azioni ordinarie in circolazione della Società. Il dividendo è pagabile il 25 luglio 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività dell’11 luglio 2024. La ex-dividend date per il NYSE è l’11 luglio 2024”.