Delta: nuovo servizio da Orlando a London Heathrow quest’inverno

Delta Air Lines informa: “Gli abitanti della Florida possono ora godere di una maggiore connettività verso l’Europa con il nuovo servizio stagionale da Orlando a London Heathrow, a partire dal 26 ottobre. Con l’aggiunta di questa rotta, Orlando diventerà l’unico servizio diretto di Delta dal Sunshine State al Regno Unito e l’ottava destinazione di Delta servita senza scalo da Londra per la stagione invernale. La nuova rotta di Delta integrerà il servizio giornaliero esistente di Virgin Atlantic da Orlando a London Heathrow.

Inoltre, la nuova rotta da Orlando (MCO) a London Heathrow (LHR) rafforza la rete in espansione di Delta tra la Florida e l’Europa, con l’attuale servizio invernale da Orlando ad Amsterdam e il nuovo servizio annunciato da Tampa ad Amsterdam“.

“In collaborazione con Virgin Atlantic, la nostra nuova rotta tra Orlando e Londra collega perfettamente due diverse destinazioni, offrendo ai clienti una vasta gamma di esperienze su entrambe le sponde dell’Atlantico”, ha affermato Matteo Curcio, Delta’s Senior Vice President for Europe, the Middle East, Africa, and India. “Gli abitanti della Florida possono esplorare i monumenti storici di Londra come Buckingham Palace e godersi una cucina di livello mondiale, mentre i londinesi possono fuggire verso le spiagge assolate e le attrazioni di fama mondiale di Orlando”.

“Questa rotta stagionale sarà operativa quattro volte a settimana fino al 29 marzo utilizzando un A330-900neo con esperienze Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

Tutti i passeggeri possono usufruire di un’ampia selezione di opzioni di intrattenimento a bordo tramite film, serie TV, musica, podcast e altro ancora di Delta Studio, nonché Wi-Fi a bordo e messaggistica mobile gratuita per rimanere connessi. Mentre Delta continua a portare avanti il suo impegno leader nel settore nel portare connettività gratuita e di qualità streaming a tutta la sua flotta globale, il servizio Wi-Fi può variare sui voli man mano che procede la transizione di ciascun aereo agli equipaggiamenti necessari. I clienti possono visitare delta.com/wifi per trovare il servizio Wi-Fi specifico offerto sul loro volo.

I voli Delta da e per il Regno Unito sono operati in collaborazione con i joint venture partners Virgin Atlantic, Air France e KLM. Insieme, Delta e Virgin Atlantic opereranno fino a 187 voli settimanali da London Heathrow verso 14 destinazioni negli Stati Uniti quest’inverno, tra cui Miami, Tampa e Orlando in Florida e gli hub Delta di Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis, New York-JFK, Seattle e Salt Lake City. Inoltre, Virgin Atlantic opera un servizio tutto l’anno da Manchester e un servizio stagionale da Edimburgo a Orlando.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i voli, visitare delta.com“, conclude Delta Air Lines.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)