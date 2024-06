Volotea decolla da Genova verso Olbia

Volotea riattiva a partire da oggi, venerdì 21 giugno, la rotta che collega Genova con Olbia. “Attraverso un’offerta complessiva di quasi 24.000 posti in vendita, distribuiti su circa 132 voli, e fino a 6 frequenze alla settimana nei mesi di traffico più intenso, la rotta consentirà ai tanti passeggeri genovesi di raggiungere facilmente la Costa Smeralda, alla scoperta di alcune delle spiagge più belle al mondo.

Presente al Cristoforo Colombo sin dall’inizio delle sue attività nel 2012, Volotea ha trasportato ad oggi oltre 2,4 milioni di passeggeri e si prepara a un’altra calda estate a Genova. Oltre alla riapertura del collegamento verso Olbia, dallo scalo ligure si può, infatti, volare alla volta di Parigi Orly, per immergersi tra le vie della città più romantica al mondo, quest’anno sede delle Olimpiadi. Inoltre, a partire da settembre tornerà operativo il collegamento bisettimanale verso Napoli, meta ideale per una fuga all’insegna di buon cibo, storia e arte”, afferma Volotea.

“La riattivazione dei voli da Genova verso Olbia riconferma il nostro impegno nell’offrire collegamenti comodi, veloci e diretti verso una delle mete estive più ambite”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Si tratta per noi di una rotta importante, che operiamo dal 2013, e che nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di viaggio di tutti coloro che vogliono raggiungere la Sardegna in poco tempo. È proprio per questo motivo che abbiamo previsto, nei mesi di traffico più intenso, voli 6 giorni su 7, così da pianificare le prossime vacanze in Costa Smeralda in modo ancora più semplice”.

