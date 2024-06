ITA Airways: l’Hangar Lounge ottiene la prestigiosa Certificazione LEED

ITA Airways annuncia il conseguimento della Certificazione LEED per l’Hangar Lounge, la nuova lounge inaugurata un anno fa presso il Terminal 1 dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Roma Fiumicino. In particolare, l’Hangar Lounge ha ottenuto la prestigiosa Certificazione LEED di livello GOLD nella categoria “Interior Design and Construction: Retail”.

“La Certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) attesta il livello di sostenibilità di un edificio, basandosi su una serie di criteri per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e della salute. Questo riconoscimento è un’ulteriore conferma dell’impegno di ITA Airways per la sostenibilità e per la tutela dell’ambiente. Con il conseguimento di questa prestigiosa certificazione, infatti, ITA Airways dimostra il proprio ruolo di leadership nel promuovere una trasformazione positiva all’interno del settore edilizio a livello aeroportuale e si allinea alla missione più ampia di promuovere pratiche eco-sostenibili nel settore dell’aviazione.

Il certificato LEED GOLD riconosce l’Hangar Lounge di ITA Airways come un esempio di architettura sostenibile, ponendo un alto standard di responsabilità ambientale all’interno del settore”, afferma ITA Airways.

“Le aziende che ottengono la Certificazione LEED svolgono un ruolo essenziale per creare un futuro più sano e sostenibile. ITA Airways rimane salda nel suo impegno per la sostenibilità ambientale e si impegna a continuare i propri sforzi per ridurre le proprie emissioni di carbonio e promuovere pratiche eco-consapevoli, a partire dal rinnovo della flotta che a fine 2024 conterà 96 aerei di cui il 67% di nuova generazione.

Per ulteriori informazioni su ITA Airways e le sue iniziative di sostenibilità visitare il sito www.ita-airways.com“, conclude ITA Airways.



(Ufficio Stampa ITA Airways)