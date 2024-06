Brussels Airlines è pronta per l’intensa stagione estiva

Brussels Airlines è pronta per le impegnative vacanze estive. Più di 1,2 milioni di persone viaggeranno con Brussels Airlines nei mesi di luglio e agosto. La compagnia aerea nazionale belga adotterà diverse iniziative per garantire che tutte le operazioni si svolgano senza intoppi e che i passeggeri vivano un’esperienza di prim’ordine.

“L’estate è tradizionalmente la stagione più impegnativa nel settore dell’aviazione e il 2024 non è diverso. In Europa, le isole sono particolarmente popolari quest’estate con full flights per Zante, Corfù e Rodi in Grecia e Gran Canaria, Maiorca e Lanzarote in Spagna. Ma anche i viaggi in città durante l’estate sono popolari, specialmente nelle città conosciute per un clima leggermente più mite come Stoccolma e Göteborg in Svezia.

Fuori dall’Europa, molti belgi hanno deciso di esplorare gli Stati Uniti durante l’estate. Brussels Airlines offre voli diretti per New York JFK e Washington DC. In collaborazione con i tour operator, anche destinazioni come Hurghada (Egitto) e Antalya (Turchia) sono full.

Brussels Airlines ha ampliato la sua rete. Grazie a un ulteriore Airbus A330 e un ulteriore Airbus A320, Nairobi (Kenya) e Cracovia (Polonia) sono novità nel Brussels Airlines network”, afferma Brussels Airlines.

“Come ogni anno, Brussels Airlines prevede di portare in Belgio oltre 20.000 party people per Tomorrowland. La compagnia aerea continua la tradizione dei party flights famosi in tutto il mondo, quest’anno con il nuovissimo Amare plane.

La novità di quest’anno è che tutti i Global Journey packages di Tomorrowland sono “Tomorrowland Green Fares” e includono l’acquisto di Sustainable Aviation Fuel (SAF) per ridurre del 20% le emissioni di carbonio individuali legate ai voli. Su specific party flights, Brussels Airlines e Tomorrowland hanno concluso una partnership per ridurre addirittura del 100% le emissioni di carbonio di questi party flights specifici mediante l’acquisto di SAF“, prosegue Brussels Airlines.

“Per essere pronti per l’estate, Brussels Airlines ha assunto 180 additional cabin crew members e 64 extra pilots. Anche gli airport teams a Bruxelles sono stati rafforzati con 40 nuovi passenger service agents. Oltre a ciò, 70 studenti estivi supportano il personale di terra.

Il chatbot sul sito di Brussels Airlines è stato potenziato per aiutare ancora meglio i passeggeri in caso di irregolarità. Inoltre, all’interno di Lufthansa Group è stato sviluppato un “pre-seating robot”, che assegna i posti ai passeggeri in base agli orari di coincidenza. Ciò significa che i passeggeri con una coincidenza stretta potranno sbarcare per primi dall’aereo, aumentando le possibilità per loro di effettuare la coincidenza”, continua Brussels Airlines.

“Abbiamo assunto in tutti i nostri dipartimenti operativi per poter lavorare a pieno regime durante l’estate. Luglio e agosto sono sempre mesi impegnativi per il settore dell’aviazione. Faremo del nostro meglio per garantire operazioni affidabili. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti i nostri team a terra e in volo per la loro professionalità e dedizione. È grazie al loro duro lavoro che tante persone possono godersi la meritata vacanza”, afferma Tilman Reinshagen, Chief Operating Officer, Brussels Airlines.

“A partire da questa stagione estiva, Brussels Airlines offre la Business Class su tutti i suoi voli, comprese le destinazioni leisure più popolari in Spagna, Grecia e Nord Africa. In questo modo la compagnia aerea risponde alla crescente domanda di un prodotto premium da parte dei viaggiatori leisure.

Brussels Airlines non solo ha ampliato la portata dell’offerta di Business Class, ma ha anche investito nel suo prodotto per rimanere ai vertici del settore, tra l’altro con un’offerta di pasti potenziata sui voli a corto e medio raggio e con numerosi summer events in THE LOFT, la lounge più grande di Brussels Airlines“, prosegue Brussels Airlines.

“Se desideri viaggiare con un prodotto premium fuori dal Belgio, è ovvio che Brussels Airlines è il tuo vettore preferito. La nostra lounge è stata premiata come ‘Europe’s Leading Airline Lounge’ per sei volte di seguito e abbiamo investito molto anche nel nostro prodotto a bordo. Siamo davvero orgogliosi della ‘Belgitude’ che i nostri ospiti incontreranno ad ogni passo del percorso: dai cioccolatini Neuhaus alla birra famosa in tutto il mondo, fino al design belga della nostra uniforme. Siamo premium, siamo belgi e siamo pronti a dimostrarlo”, prosegue Tilman Reinshagen, Chief Operating Officer, Brussels Airlines.

“Brussels Airlines non mira solo a far sentire a casa tutti i passeggeri, la compagnia aerea ha anche effettuato investimenti significativi per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti. Recentemente è stato aperto nell’aeroporto un nuovo crew center, dove l’equipaggio di cabina e i piloti possono incontrarsi prima del volo, svolgere compiti pre-volo o rilassarsi durante un turno di stand-by.

All’inizio di quest’anno, Brussels Airlines ha aperto una nuova training facility a Vilvoorde. Con simulatori all’avanguardia, i corsi di formazione sono stati ulteriormente migliorati e centralizzati in un’unica sede”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)