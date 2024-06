Qatar Airways si assicura il titolo di ‘Airline of the Year’ da Skytrax, tornando ai vertici per l’ottava volta

Qatar Airways informa: “Qatar Airways è stata insignita del titolo di ‘Airline of the Year’ da Skytrax, tornando ai vertici per l’ottava volta, senza precedenti. Questa distinzione evidenzia l’impegno costante della compagnia aerea verso l’eccellenza. La compagnia aerea a 5 stelle è stata inoltre premiata con tre ulteriori riconoscimenti: ‘World’s Best Business Class’, ‘World’s Best Business Class Airline Lounge’, ‘Best Airline in the Middle East’.

Recentemente, l’Hamad International Airport, sede e hub di Qatar Airways, è stato nominato ‘World’s Best Airport’ nel 2024 da Skytrax per la terza volta. L’aeroporto ha inoltre ricevuto per la decima volta il premio come ‘Best Airport in the Middle East’ e l’airport’s retail, Qatar Duty Free, ha ricevuto il premio ‘World’s Best Airport Shopping’ per il secondo anno consecutivo. Questo straordinario risultato rappresenta la prima volta che una compagnia aerea, un aeroporto e i suoi punti vendita vengono incoronati ‘World’s Best’ in tutte e tre le categorie Skytrax“.

“Quest’anno è l’ottava volta dal 2011 che Qatar Airways viene premiata come ‘Airline of the year’. Gli Skytrax World Airline Awards, ampiamente considerati come ‘the Oscars of the aviation industry’, rappresentano l’apice dell’eccellenza nel settore dell’aviazione”, prosegue Qatar Airways.

Commentando questo risultato, il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Questo è un momento di orgoglio per Qatar Airways. Sono onorato di condividere questo premio con il mio team dedicato. Questo premio è una testimonianza del nostro incessante impegno nel fornire un servizio e un’innovazione senza pari. Non vediamo l’ora di continuare a servire i nostri clienti con il massimo livello di eccellenza”.

Edward Plaisted, Skytrax Chief Executive Officer, ha sottolineato: “L’impressionante risultato di Qatar Airways di vincere il titolo di Airline of the Year per l’ottava volta, insieme ad altri tre importanti riconoscimenti, è una vera testimonianza degli elevati standard e della dedizione della compagnia aerea. Qatar Airways era e continuerà ad essere la compagnia aerea preferita dai clienti”.

L’elenco completo dei premi vinti da Qatar Airways agli Skytrax 2024 World Airline Awards include: Airline of the Year, World’s Best Business Class, World’s Best Business Class Airline Lounge, Best Airline in the Middle East.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)