Etihad offre informazioni aggiornate e in tempo reale sui documenti di viaggio

Etihad Airways ha lanciato un’innovativa online chat feature progettata per garantire ai suoi ospiti informazioni aggiornate e accurate sui documenti di cui hanno bisogno prima del viaggio.

“È possibile accedere al sistema tramite la funzione di chat online della compagnia aerea su etihad.com, disponibile nella ‘Get In Touch’ section della Help page. Scegliere semplicemente ‘Travel Guidelines and Transit Information’ nella menu option della chat. Questo guida i clienti attraverso una serie di domande e quindi elenca i visti, i biglietti e i documenti di viaggio di cui hanno bisogno, insieme a qualsiasi altro requisito”, afferma Etihad.

John Wright, Chief Operations and Guest Officer, Etihad, ha dichiarato: “Sappiamo quanto sia importante che i nostri ospiti si sentano sicuri di avere i documenti giusti per il loro viaggio. Questa funzionalità online è alimentata automaticamente dalle informazioni più recenti fornite dalla soluzione Timatic di IATA, leader mondiale nella fornitura di informazioni in tempo reale sui travel document requirements per i viaggi aerei internazionali, su cui fanno affidamento l’industria dei viaggi e le autorità governative di tutto il mondo”.

Frederic Leger, Senior Vice President Products and Services, IATA, ha dichiarato: “Aiutare gli ospiti a prepararsi per il loro viaggio è un elemento chiave per un’esperienza di viaggio fluida e per la conformità normativa. L’iniziativa di Etihad di fornire informazioni sui visti tramite chatbot apre un ulteriore canale affinché i passeggeri possano verificare le proprie esigenze di viaggio e supporta l’automazione della travel experience. IATA è orgogliosa di consentire e assistere questa grande iniziativa attraverso il suo nuovo Timatic AutoCheck”.

L’introduzione della funzionalità automatizzata elimina la necessità per gli ospiti di investire tempo prezioso esplorando Internet o contattando i centri di assistenza clienti per confermare i travel documentation requirements.

Etihad inizia le operazioni verso Al Qassim

Inoltre, Etihad Airways ha celebrato oggi l’inizio dei suoi voli per Al Qassim, segnando il primo volo in assoluto che collega la capitale degli Emirati Arabi Uniti con Al Qassim, nella regione centrale dell’Arabia Saudita.

La nuova rotta diventa la quarta destinazione di Etihad verso l’Arabia Saudita e offre agli ospiti quattro voli diretti a settimana. Questo servizio migliorerà la connettività tra l’Arabia Saudita e il resto del mondo attraverso Abu Dhabi.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Mentre celebriamo l’ultima aggiunta alla nostra crescente rete globale, riaffermiamo anche il nostro impegno nei confronti del mercato saudita, mentre celebriamo 20 anni di collegamento di Abu Dhabi con il Regno dell’Arabia Saudita. Con la crescente domanda di viaggi aerei verso il promettente business and tourism market in Arabia Saudita, siamo entusiasti di lanciare voli per Al Qassim, un importante centro culturale e commerciale.

Stabilendo questo collegamento aereo, puntiamo a soddisfare la crescente domanda e a fornire ai nostri ospiti un comodo accesso ad Abu Dhabi e una connettività senza soluzione di continuità alla nostra vasta rete globale, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di volo straordinaria”.

I voli saranno operati con aeromobili della famiglia Airbus A320, offrendo agli ospiti il pluripremiato servizio Etihad sia nelle cabine Business che Economy.

I voli da e per Al Qassim possono essere prenotati su etihad.com, sull’app mobile, sui contact center di Etihad Airways o tramite agenti di viaggio.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)