easyJet digitalizzerà il Registro Tecnico di bordo per ridurre l’uso e il peso della carta

easyJet sostituirà i pesanti registri tecnici e di cabina cartacei, fino a ora utilizzati da personale di cabina, ingegneri, personale di terra ed equipaggio di volo, con il nuovo sistema di registro elettronico e-techlog, che sarà introdotto in tutta la sua flotta di 346 aeromobili nel corso del 2025.

Questa mossa rappresenta un ulteriore strumento che la compagnia sta mettendo in campo per ridurre gli sprechi operativi: la transizione consentirà infatti di evitare la stampa e l’archiviazione di oltre 300.000 fogli di carta ogni anno.

Inoltre, il nuovo sistema e-techlog contribuirà a snellire il processo di reportistica sulla manutenzione per l’equipaggio di volo, l’equipaggio di cabina e il personale tecnico, consentendo a easyJet di aumentare la produttività della manutenzione di routine.

Grazie ai resoconti in tempo reale del personale di volo e di cabina, il nuovo sistema aiuterà easyJet a ridurre i ritardi a terra e i tempi di manutenzione degli aeromobili, consentendo una maggiore disponibilità degli stessi e, in ultima analisi, minori disagi per i passeggeri.

David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha commentato: “L’introduzione dell’innovativa tecnologia di Ultramain su tutta la nostra flotta non solo migliorerà i processi di segnalazione per il nostro equipaggio e i team di ingegneri, ma ridurrà anche i ritardi a terra, contribuendo a migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti.

Il nostro continuo investimento in soluzioni all’avanguardia come l’e-techlog dimostra che non solo stiamo trovando soluzioni più rapide ai difetti, ma che, riducendo l’uso della carta e il peso sull’aeromobile, stiamo anche facendo un altro piccolo ma importante passo per ridurre il nostro impatto ambientale”.

A proposito del passaggio al reporting digitalizzato, Mark McCausland, Presidente e CEO di Ultramain Systems, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a easyJet come nuovo partner e utente di ULTRAMAIN ELB. Adottando un processo senza carta per il registro tecnico elettronico e di cabina, easyJet ha dimostrato dedizione all’eccellenza e all’innovazione.

Insieme, stiamo aprendo la strada a un futuro più efficiente nell’aviazione. Siamo entusiasti di supportare easyJet nella transizione verso un’operatività più efficiente e senza carta”.

Una volta implementato, l’e-techlog verrà eseguito attraverso il software di Ultramain e sarà installato su iPad operativi accessibili al personale easyJet a terra e in volo. Ciò consentirà sia all’equipaggio che ai tecnici di segnalare e condividere i problemi di manutenzione in tempo reale mentre sono a terra, dando così agli ingegneri tutto il tempo necessario per ordinare in anticipo le nuove parti, risparmiando ritardi a terra e tempi di inattività operativa.

Inoltre, il passaggio da carta e penna a un processo completamente digitalizzato non lascia spazio a errori o interpretazioni errate, poiché il software consentirà ai tecnici di identificare il problema all’istante mentre salgono a bordo dell’aeromobile grazie alla funzione di mappa interattiva della cabina inclusa nell’e-techlog.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)