News Brevi – 24.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: VENTICINQUENNALE DEL COMANDO AEROPORTO DI CAMERI – Si sono svolte domenica 16 giugno, presso il Comando Aeroporto di Cameri, le celebrazioni per il venticinquennale della sua costituzione (1999-2024). L’evento, iniziato con la cerimonia di alzabandiera, ha visto tra i presenti diverse autorità militari e civili del territorio e il Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Dopo la cerimonia di alzabandiera, il Comandante dell’Aeroporto, Colonnello Alessandro Pavesi, ha preso la parola soffermandosi sul ruolo svolto oggi dal Comando Aeroporto Cameri: “Sono passati 25 anni dalla sua costituzione e l’essenza del Reparto ha subito sostanziali e numerosi cambiamenti per essere sempre rispondente alle necessità di Forza Armata. Oggi, la missione del Comando Aeroporto è quindi quella di assicurare, con le modalità stabilite dal Comando Logistico, il supporto logistico ed amministrativo al 1° R.M.V. e agli Enti e Reparti dell’Aeronautica Militare ubicati sul sedime aeroportuale e nell’area di competenza, e assicurare il coordinamento e il controllo delle attività di volo svolte sull’aeroporto, anche a favore dell’industria nazionale. Un ruolo, questo, fondamentale perché la nostra Forza Armata possa assolvere quotidianamente i propri compiti istituzionali nel migliore dei modi”. A seguire, il Generale Conserva, nel suo intervento, ha voluto rivolgere un pensiero al personale: “Donne e uomini del Comando Aeroporto, oggi vi viene riconosciuto da più parti che siete un Ente di punta e di riferimento per tutta la Forza Armata nell’ambito del supporto logistico al comparto manutentivo e operativo sia dell’Aeronautica Militare che dell’industria nazionale, andatene fieri”. La giornata è stata suggellata dalla firma di una convenzione tra il Comando Aeroporto ed il Circolo del 53 rappresentato dal Presidente, Gen.S.A. in congedo Giulio Mainini, un atto formale che ha confermato, ancora una volta, il forte legame da sempre esistente tra i militari in servizio e quelli in pensione che hanno prestato servizio nella base di Cameri. I festeggiamenti sono proseguiti con il family day e con varie attrazioni ed iniziative rivolte al personale in servizio o in quiescenza che nel tempo ha operato presso il Comando Aeroporto di Cameri e che ha partecipato con i propri familiari, ospiti ed amici dell’Arma Azzurra (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS RAGGIUNGE LA MASSIMA PUNTUALITÀ IN 17 MESI – Qantas continua a migliorare la sua puntualità, con gli ultimi dati governativi che mostrano che oltre l’80% dei suoi voli sono partiti in orario a maggio, il miglior risultato in 17 mesi e il ritorno a livelli vicini alle medie a lungo termine. L’80,6% dei voli Qantas (Qantas e QantasLink combinati) sono partiti in orario a maggio, rispetto al 79,9% di aprile e al 78,2% di marzo. Il tasso di cancellazione di Qantas è stato del 2,6%, rispetto al 2,3% di aprile. Il nuovo domestic group boarding process di Qantas continua ad essere implementato in tutto il Paese ed è ora in vigore a Brisbane, Perth e Melbourne. I clienti hanno accolto con favore l’approccio più efficiente e snello, con il nuovo processo che sarà introdotto martedì all’aeroporto di Sydney. Il tasso di cancellazione di Jetstar è stato il più basso tra le major airlines, pari all’1,1%, il miglior risultato in quasi tre anni e mezzo. Anche la compagnia low cost ha mantenuto il suo percorso di puntualità migliorata con il 79,1% dei voli arrivati in orario. Catriona Larritt, Chief Customer & Digital Officer, Qantas Group, afferma: “Abbiamo lavorato duramente per garantire che i nostri clienti raggiungano le loro destinazioni il più rapidamente possibile e ora ci stiamo avvicinando ai livelli che avevamo prima della pandemia. Il nostro nuovo group boarding process è stato ben accolto dai viaggiatori negli aeroporti di Brisbane, Melbourne e Perth e questa settimana verrà lanciato a Sydney”.

RYANAIR AGGIUNGE VOLI ULTERIORI A DUBLINO DA/PER LONDRA, FARO E MALAGA IL PROSSIMO WEEKEND – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato di aver aggiunto voli extra a Dublino da/per gli aeroporti di Londra Stansted, Malaga e Faro sabato 29 e domenica 30 giugno in risposta agli scioperi dei piloti Aer Lingus, a causa dei quali molti voli Ryanair saranno completamente esauriti per queste destinazioni il prossimo fine settimana. In risposta a questa richiesta, Ryanair aggiungerà ora 2 ulteriori voli andata e ritorno da/per Londra Stansted sabato 29 e domenica 30 giugno, altri 2 voli sulla rotta Malaga/Dublino sabato 29 e sulla rotta Faro/Dublino domenica 30 giugno”. Dara Brady, Chief Marketing Office di Ryanair, ha dichiarato: “Abbiamo deciso la settimana scorsa di non aumentare le tariffe aeree in risposta agli scioperi dei piloti Aer Lingus. Di conseguenza, molti dei nostri voli del prossimo fine settimana sono completamente esauriti. Siamo lieti di poter aggiungere questi voli extra per Londra, Malaga e Faro il prossimo fine settimana utilizzando uno dei nostri aerei di riserva. Questi voli si esauriranno rapidamente, quindi invitiamo tutti i passeggeri i cui voli sono stati cancellati a prenotare rapidamente e in anticipo per usufruire di questi posti aggiuntivi molto scarsi. Nel frattempo stiamo lavorando a stretto contatto con Aer Lingus per accettare alcuni dei loro passeggeri in trasferimento (anche se la disponibilità dei posti è molto limitata) durante le vacanze scolastiche. Stiamo lavorando con Aer Lingus per assistere i passeggeri in difficoltà laddove abbiamo disponibilità di posti e abbiamo anche offerto ad Aer Lingus una certa wet lease capacity nei prossimi giorni, se ciò aiuterà i passeggeri in difficoltà”.

ROLLS-ROYCE COLLABORA CON TECHNOLOGY PARTNERS SU HYDROGEN ENGINE ALTAMENTE EFFICIENTI PER STATIONARY POWER GENERATION – Rolls-Royce ha iniziato, con un consorzio di cinque aziende e istituti di ricerca, a sviluppare le tecnologie necessarie per un hydrogen combustion engine primo nel suo genere altamente efficiente, per azionare combined heat and power (CHP) systems. Nell’ambito del Phoenix (Performance Hydrogen Engine for Industrial and X) project, finanziato dal governo tedesco, il consorzio mira a generare la stessa electrical and thermal energy (power density and efficiency) attualmente disponibile attraverso natural gas CHP units nella gamma di potenza più elevata fino a 2,5 MW. Se alimentato da green hydrogen, questo next generation stationary energy plant sarà in grado di funzionare in modo completamente carbon neutral. Il progetto viene finanziato dal German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection con un totale di quasi cinque milioni di euro. “Siamo convinti che i motori a combustione rimarranno una parte essenziale della fornitura di energia affidabile durante la transizione energetica”, ha affermato il Dr Jörg Stratmann, CEO of Rolls-Royce Power Systems. “Li stiamo rendendo rispettosi del clima con carburanti sostenibili. Ecco perché noi di Rolls-Royce stiamo investendo nello sviluppo di next generation hydrogen engines. Il consorzio del Phoenix project, con le sue competenze combinate, è una garanzia di successo nell’affrontare questa importante sfida tecnica”. Rolls-Royce ha già sviluppato un gas-powered combustion mtu engine che può utilizzare l’idrogeno come combustibile, ma il Phoenix project svilupperà la tecnologia per un next generation hydrogen engine ancora più efficiente. L’idrogeno è uno dei numerosi carburanti alternativi utilizzati da Rolls-Royce per rendere il proprio portafoglio di motori più sostenibile. Il costruttore sta rendendo il suo portafoglio di mtu engines compatibili con carburanti alternativi come hydrotreated vegetable oil (HVO) e e-fuels, oltre ad essere fortemente coinvolta nell’esplorazione dell’uso del metanolo per marine applications. I partecipanti al Phoenix project stanno sviluppando i componenti necessari per un hydrogen combustion engine unico nel suo genere, come injection system, piston group e ignition system, nonché un lubrificante completamente nuovo. I partner del progetto sono: Rolls-Royce come coordinatore; l’Institute for sustainable mobile propulsion systems della Technical University of Munich; MAHLE Konzern; Fuchs Lubricants Germany GmbH; il German Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM); Robert Bosch AG. La durata prevista del progetto comune è di tre anni. A quel punto sarà stato sviluppato un concetto tecnologico sufficientemente maturo per essere utilizzato in un complete prototype engine. Nell’ambito della sua strategia sulle centrali elettriche, che comprende l’espansione delle energie rinnovabili, il governo tedesco ha deciso di costruire più centrali elettriche alimentate a gas per compensare la variabilità delle risorse rinnovabili. “Non appena la disponibilità di green hydrogen sarà garantita su larga scala, la tecnologia degli hydrogen cogeneration plants ad alta efficienza promossa nel Phoenix project sarà pronta per l’uso”, ha spiegato Tobias Ostermaier, President of Stationary Power Solutions within Rolls-Royce’s Power Systems division.