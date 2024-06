Air France ottiene tre riconoscimenti agli Skytrax World Airline Awards 2024

Il 24 giugno 2024, alla cerimonia degli Skytrax World Airline Awards a Londra (Regno Unito), Air France ha vinto tre importanti premi in riconoscimento dei suoi prodotti e servizi.

Per il quarto anno consecutivo, Air France è stata eletta Best Airline in Western Europe. La compagnia si è classificata al primo posto anche in due categorie legate al suo La Première service: Best First Class Airline Lounge Catering e Best First Class Onboard Catering.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questi prestigiosi premi, che ancora una volta riconoscono l’eccellenza della nostra competenza in ogni fase del viaggio e il nostro ruolo di ambasciatore dell’alta cucina francese. Mantenere il nostro posto tra le dieci migliori compagnie aeree del mondo in questa classifica di riferimento è anche un incoraggiamento a continuare i nostri sforzi per fornire ai nostri clienti una soddisfazione sempre maggiore”, afferma Fabien Pelous, SVP Customer Experience at Air France.

“Con il La Première service, Air France offre un’esperienza di viaggio unica e su misura per i clienti che apprezzano i più piccoli dettagli.

All’arrivo a Parigi-Charles de Gaulle, gli ospiti La Première vengono accolti in una lounge dedicata nel terminal 2E. L’arte della buona tavola è naturalmente al primo posto qui, con un menu e una carta di vini e champagne ideati da Alain Ducasse e i suoi team.

Lo spirito esclusivo e di fascia alta di La Première si riflette a bordo in quattro private suites disponibili su una selezione di aerei Boeing 777-300 ER. Fiore all’occhiello del viaggio, i menu offerti a bordo di questa cabina eccezionale continuano a mostrare il meglio dell’alta cucina francese. Durante tutto l’anno, prestigiosi chef tre stelle Michelin, tra cui Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaut e Glenn Viel, si alternano nel firmare una selezione di raffinate delizie gourmet da gustare durante il volo”, afferma Air France.

“Air France è ora impegnata a migliorare la sua offerta La Première. Quest’estate la compagnia inaugurerà una nuova esperienza aeroportuale privata ed esclusiva per i suoi ospiti, con una nuova check-in lobby dedicata e suite spaziose. Il prossimo inverno la compagnia presenterà una nuova cabina La Première, completamente ridisegnata”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)