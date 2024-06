Emirates ottiene 7 premi agli Skytrax World Airline Awards 2024

Emirates ha ricevuto un totale di 7 riconoscimenti agli Skytrax World Airline Awards 2024, tenutisi al Fairmont Windsor Park, Londra. I prestigiosi titoli riflettono l’impegno della compagnia aerea nel fornire prodotti e servizi migliori in tutte le classi, con riconoscimenti tra cui: World’s Best Airline Inflight Entertainment, Best First Class Airline Comfort Amenities, Best First Class Airline in the Middle East, Best First Class Onboard Catering in the Middle East, Most Family Friendly Airline in the Middle East, Best Premium Economy Class Airline in the Middle East, Best Premium Economy Class Onboard Catering in the Middle East.

Emirates ha ottenuto i premi grazie ai voti di migliaia di viaggiatori d’affari e di piacere in più di 100 paesi. Alla cerimonia hanno partecipato anche membri del settore dei viaggi e dell’aviazione e i premi sono stati ritirati da Graham Pepe, Emirates’ Corporate Sales Manager, UK.

“Il premio come ‘World’s Best Airline Inflight Entertainment’ è una testimonianza del rinomato sistema di intrattenimento di bordo Ice di Emirates, in cima alle classifiche Skytrax per la 18esima volta. Grazie ai suoi contenuti diversificati e agli oltre 6.500 canali di intrattenimento on demand in più di 40 lingue, c’è qualcosa per tutti i gusti. I clienti hanno l’imbarazzo della scelta con oltre 4.000 ore di film e canali TV, fino a 3.500 ore di musica e podcast, oltre 2.000 film di Hollywood e acclamati a livello internazionale, 250 canali dedicati a bambini e famiglie e centinaia di serie TV e cofanetti completi tra cui gli ultimi programmi di Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals e Shahid.

La Emirates First Class experience continua ad essere un punto di riferimento del settore per l’eccellenza, ottenendo 3 premi: ‘Best First-Class Airline Comfort Amenities’, ‘Best First-Class Airline in the Middle East’ e ‘Best First-Class Onboard Catering in the Middle East’. I clienti di First Class possono aspettarsi un’esperienza di viaggio porta a porta senza soluzione di continuità con l’Emirates chauffeur-drive service (CDS) da/per l’aeroporto e l’accesso a oltre 39 lounge aeroportuali premium dedicate in tutto il mondo. I passeggeri di Firs Class potranno sperimentare il massimo comfort a bordo con suite private completamente chiuse, un ‘dine on demand’ service che include caviale illimitato e champagne Dom Pérignon, lussuosi pigiami, prodotti per la cura della pelle Byredo e prodotti per la doccia Voya sostenibili, nonché amenity kit Bulgari“, afferma Emirates.

“Emirates è stata premiata come ‘Best Premium Economy Class Airline in the Middle East’ e ‘Best Premium Economy Class Onboard Catering in the Middle East’ per il suo prodotto appena lanciato che rivaleggia con la Business Class su molte compagnie aeree. La Premium Economy Class di Emirates è dotata di sedili in pelle con un’ampia inclinazione fino a 40 pollici, un sedile largo 19,5 pollici con una reclinazione di 8 pollici, poggiapolpacci e poggiapiedi per un comfort aggiuntivo, un poggiatesta regolabile in 6 direzioni e molti altri tocchi premurosi come punti di ricarica sul sedile facilmente accessibili, tavolino da cocktail laterale e schermo TV da 13,3 pollici. Il pluripremiato catering a bordo offre una selezione di pasti generosi preparati con ingredienti di stagione e influenze regionali.

La Premium Economy Class è attualmente disponibile su 15 rotte: London Heathrow, Sydney, Melbourne, Christchurch, Auckland, Singapore, Los Angeles, New York, Houston, San Francisco, Mumbai, Bengaluru, Tokyo Narita, Sao Paulo, Osaka, Dubai.

Emirates ha anche ottenuto il premio Skytrax come ‘Most Family Friendly Airline in the Middle East’, per la sua gamma di prodotti e servizi rivolti a famiglie e bambini, dall’imbarco prioritario per le famiglie in tutti gli aeroporti internazionali, ai pasti a bordo dedicati e salutari per i bambini, servizi extra per minori non accompagnati e accessibilità per famiglie con bambini neurodivergenti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)