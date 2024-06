Airbus consegna il primo ACH160 in Canada

Chartright Air Group, fornitore leader di private aviation services in Canada, ha preso in consegna il primo corporate ACH160 canadese. L’elicottero entrerà in servizio immediatamente, essendo il primo ad essere consegnato in Nord America.

“Siamo entusiasti di essere la prima private aviation company in Canada a utilizzare l’ACH160 per i nostri owner and charter clients”, afferma Graham Nierop, Director of Sales at Chartright. “Con la sua tecnologia avanzata, le sue performance e l’elevata passenger capacity, l’ACH160 è destinato a ridefinire l’helicopter charters nella GTA e in tutto il Canada”.

L’elicottero sarà disponibile per il charter entro la fine dell’estate.

“Conosciuto per la sua tecnologia all’avanguardia, le performance eccezionali e il design versatile in grado di gestire molteplici missioni, l’ACH160 è pronto a trasformare il settore dell’aviazione privata in tutto il Canada.

L’ACH160 è la versione premium dell’H160 certificata da Transport Canada nel dicembre 2023″, afferma Airbus.

“Questa consegna rappresenta un momento fondamentale in Canada per Airbus Helicopters”, ha affermato Dwayne Charette, President of Airbus Helicopters in Canada. “Le caratteristiche innovative e le prestazioni superiori dell’ACH160 stabiliscono un nuovo punto di riferimento per il settore in termini di sicurezza, comfort ed efficienza e siamo entusiasti di vedere l’impatto positivo. Non vediamo l’ora di vedere molti altri elicotteri ACH160 volare nei cieli sopra il Canada, così come gli H160 che servono vari segmenti di missione nel paese”.

“L’ACH160 è equipaggiato con la suite Helionix di Airbus Helicopters, che offre una sicurezza superiore e un workload ridotto per il pilota. L’elicottero è dotato di sound-reducing Blue Edge rotor blades, per operazioni più silenziose. È dotato di due motori Arrano di Safran Helicopter Engines, che offrono una riduzione del 18% del consumo di carburante. I passeggeri apprezzeranno anche la cabina spaziosa, il volo fluido e i finestrini più grandi, che creano la cabina più luminosa della sua categoria e una notevole visibilità esterna, a vantaggio sia dei passeggeri che dei piloti.

La gamma completa di elicotteri ACH è composta dalle varianti ACH125, ACH130, ACH135, ACH145, ACH160 e ACH175 della completa market-leading family di light and medium models di Airbus Helicopters. Per tutti i modelli è disponibile una gamma di premium-design aircraft completions, compresi progetti su misura”, prosegue Airbus.

“Chartright Air Group offre una suite completa di servizi tra cui Private Jet Charter, Aircraft Management, FBO Operations, Aircraft Leasing and Maintenance. Conosciuta per il suo impegno nei confronti della sicurezza, del servizio clienti e dell’eccellenza operativa, Chartright continua a stabilire gli standard di settore nel settore dell’aviazione canadese”, conclude Airbus.

(NdR: leggi anche qui riguardo la presentazione del primo H160 consegnato in Italia).

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)