Etihad Airways svela la livrea del 20° anniversario

È stata rivelata la nuova livrea personalizzata di Etihad. “La grafica celebra l’intricata bellezza dell’unità, con ogni tratto che incarna l’essenza della casa della compagnia aerea. Riflette la ricca storia che la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti ha sviluppato negli ultimi vent’anni come uno dei brand nazionali più importanti di Abu Dhabi.

Il design è stato applicato a uno degli A321neo appena entrato a far parte della flotta della compagnia aerea e mette in mostra in modo artistico i punti di riferimento iconici di Abu Dhabi“, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Etihad’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La livrea segna il nostro 20° anno di fornitura di un servizio straordinario, adempiendo alla nostra missione di offrire esperienze straordinarie ispirate alla nostra identità degli Emirati. Riflette il viaggio che abbiamo intrapreso e dà anche il tono al nostro futuro mentre diamo il volo alla nostra ambizione, essere la compagnia aerea con cui tutti vogliono volare”.

“La livery decal avvolge entrambi i lati della fusoliera sia in arabo che in inglese ed è stata applicata su uno dei sei A321neo che si sono recentemente uniti alla compagnia aerea dopo un intenso periodo di attività che ha coinvolto i team di tutta la compagnia aerea.

Etihad sta rendendo operativi sei A321neo, potenziando ulteriormente la sua rete in crescita.

Gli aerei sono dotati di motori avanzati CFM LEAP 1A, che offrono emissioni ridotte e fino al 20% in più di efficienza rispetto ad alcuni propulsori simili della sua classe”, prosegue Etihad Airways.

John Wright, Chief Operations and Guest Officer, Etihad, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver portato questa flotta così rapidamente dopo aver commissionato l’aereo nel dicembre dello scorso anno. Con consegne di aeromobili limitate in tutto il mondo, questa flotta rappresenta un ponte importante per i nostri piani di crescita poiché prevediamo l’arrivo di oltre 20 nuovi aeromobili nel 2025. Una compagnia aerea normalmente impiega fino a due anni per introdurre nelle operazioni un nuovo airframe and engine type, ed è una testimonianza della velocità e della flessibilità dei nostri team Etihad e dei nostri partner il fatto che siamo stati in grado di commissionarli in modo sicuro e conforme entro sette mesi”.

L’aereo verrà utilizzato su una serie di rotte, compresi i servizi verso l’India e il Medio Oriente, mostrando la nuova livrea agli ospiti del newtork Etihad.

