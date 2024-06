Bell annuncia il primo volo del CH-146C MK II Griffon della Royal Canadian Air Force

Bell Textron Canada Limited, una società Textron Inc., ha annunciato il primo volo di successo di uno degli elicotteri CH-146 Griffon modernizzati della Royal Canadian Air Force, una variante del Bell 412EP, nell’ambito del Griffon Limited Life Extension (GLLE) project. Nell’ambito del GLLE, Bell fornirà aircraft modifications a una serie di componenti della flotta, inclusi avionics systems, cockpit displays, engines and sensor systems. Questa notizia arriva quasi cinque mesi dopo che Bell si è aggiudicata l’In-Service Support (ISS) contract che è posizionato per sostenere la flotta fino al 2039.

“Il Bell 412 rimane un velivolo preferito dai militari di tutto il mondo, con la Royal Canadian Air Force che opera la militarized fleet di Bell 412 più grande e meglio equipaggiata”, ha affermato Danny Maldonado, chief commercial officer, Bell. “Bell è onorata di continuare il nostro rapporto con la Royal Canadian Air Force mentre ampliano le loro capacità di missione con tecnologie di prossima generazione”.

La Royal Canadian Air Force utilizza la propria flotta di CH-146 Griffon per una moltitudine di missioni, dalla fornitura di aiuti umanitari a livello mondiale a sostegno delle Nazioni Unite alla fornitura di misure di rassicurazione nell’ambito della NATO. La flotta è inoltre ampiamente impiegata in Canada per la fornitura di servizi di ricerca e salvataggio e di supporto ai primi soccorritori. L’anno scorso, la flotta di CH-146 Griffon ha superato il mezzo milione di ore di volo.

“Essendo l’unico helicopter manufacturer in-country nel Canada, Bell è un orgoglioso partner delle forze armate canadesi. La presenza locale della nostra struttura ci offre la capacità di lavorare a stretto contatto con il governo canadese e con altri clienti locali per soddisfare le loro esigenze in materia di aeromobili”, ha affermato Michael Nault, General Manager, Bell Textron Canada. “Il programma GLLE contribuirà a garantire che la Royal Canadian Air Force sia dotata di tecnologie di difesa all’avanguardia per gli anni a venire”.

Si prevede che il primo upgraded CH-146 Griffon completato nell’ambito del GLLE project sarà consegnato al governo canadese nel 2026, in attesa della certificazione militare.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)