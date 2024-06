News Brevi – 25.06.2024

DELTA SI AGGIUDICA DUE RICONOSCIMENTI AI 2024 SKYTRAX WORLD AIRLINE AWARDS, TRA CUI ‘BEST AIRLINE IN NORTH AMERICA’ – Delta ha continuato la sua serie di vittorie consecutive, ricevendo due Skytrax World Airline Awards: Best Airline in North America e Best Airline Staff. È il quarto anno consecutivo che Delta si aggiudica il premio come Best Airline in North America e il terzo anno consecutivo che riceve il best staff award. I World Airline Awards sono i riconoscimenti di qualità più ambiti che celebrano l’eccellenza nel settore aereo globale. I vincitori dei premi vengono votati dai viaggiatori stessi in risposta al World Airline Survey di Skytrax, il più grande sondaggio sull’esperienza del cliente nel suo genere. “Vincere questi premi sottolinea come il nostro impegno nel fornire la migliore esperienza di viaggio sia apprezzato dai 200 milioni di clienti che scelgono di volare con Delta ogni anno”, ha affermato Ralph Albus, Delta’s Director of Global Communications EMEAI. “Skytrax è tra i premi più rispettati del settore e siamo particolarmente orgogliosi che il personale Delta sia stato meritatamente riconosciuto per l’eccellente servizio che offre ogni giorno”. Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Delta Air Lines per questo favoloso risultato di essere stata nominata Best Airline in North America per il quarto anno consecutivo ai World Airline Awards 2024. Questo importante riconoscimento, insieme all’essere stata nominata Best Airline Staff Service in North America, dovrebbe essere motivo di orgoglio per il management e il personale di Delta Air Lines”.

PRATT & WHITNEY CANADA E’ STATA SELEZIONATA DA AEGEAN GROUP PER FLEET ENGINE SCHEDULE MAINTENANCE – Pratt & Whitney Canada ha firmato un seven-year engine maintenance contract con la sussidiaria di AEGEAN Olympic Air. Il contratto copre la scheduled maintenance di 28 motori PW127M che equipaggiano i 13 aerei ATR della compagnia aerea. Pratt & Whitney è un’azienda RTX. “Abbiamo sviluppato un programma specializzato che è conveniente per Olympic Air e mira a ottenere una gestione efficiente delle risorse e una elevata dispatch availability”, afferma Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Olympic Air protegge il valore del suo investimento e ottiene la massima tranquillità affidandosi alle nostre comprehensive engine maintenance solutions e ai servizi per la loro flotta di motori PW127M”. La famiglia di motori PW100 celebra il suo 40° anniversario nel 2024. Questa famiglia di motori è il punto di riferimento per il basso consumo di carburante su percorsi di 350 miglia o meno, consumando dal 25% al 40% in meno di carburante ed evitando una pari misura di emissioni di CO2 rispetto ai regional jets di dimensioni simili. I motori sono anche compatibili con biofuel e sono certificati per un blend fino al 50% di SAF. “I motori Pratt & Whitney Canada PW127M della nostra flotta ATR offrono ogni giorno solide prestazioni ambientali e alti livelli di affidabilità”, ha affermato Michalis Kouveliotis, CEO di Olympic Air e CFO di AEGEAN. “Volevamo sfruttare ulteriormente queste prestazioni con un maintenance plan for hot section inspections and overhauls che ci aiuta a mantenere le promesse ai nostri clienti”. Entro la fine dell’anno, Olympic Air prenderà in consegna un ulteriore aereo ATR 72-600 equipaggiato con i motori PW127XT-M di ultima generazione, ora lo standard su tutti i nuovi aerei ATR. Il PW127XT-M offre un 40% extended time on wing, portando la revisione del motore a 20.000 ore per un tipico operatore regionale. Il motore vanta inoltre una riduzione del 20% dei costi di manutenzione e un miglioramento del 3% nel consumo di carburante.

ANA RICEVE DUE RICONOSCIMENTI AI 2024 SKYTRAX AWARDS – All Nippon Airways (ANA) è stata premiata come migliore compagnia aerea in due categorie ai World Airline Awards da SKYTRAX, una delle principali independent international air transport rating organization. ANA è la top ranking airline in ‘World’s Best Airport Services’ and ‘Best Airline Staff Service in Asia’. “È un onore incredibile ricevere ancora una volta riconoscimenti così prestigiosi da SKYTRAX e questi riconoscimenti testimoniano gli enormi sforzi del nostro personale in prima linea e l’impegno costante di tutti i dipendenti ANA nel fornire un’esperienza cliente imbattibile”, ha affermato Shinichi Inoue, President and CEO of ANA. “Questa dedizione all’eccellenza nel servizio clienti ha portato a una redditività record lo scorso anno fiscale, ma non ci fermeremo mai quando si tratta di offrire esperienze indimenticabili ai nostri passeggeri. Con la sicurezza come nostra massima priorità, ci impegneremo a innovare e perfezionare continuamente la nostra offerta di servizi, garantendo che ogni punto di contatto diventi un’opportunità per creare qualcosa di straordinario e unire il mondo”. ANA sta implementando varie misure per migliorare i servizi aeroportuali e offrire un’esperienza ai passeggeri più comoda e agevole. In qualità di compagnia aerea riconosciuta da SKYTRAX come compagnia aerea a 5 stelle per 11 anni consecutivi dal 2013, ANA Group continuerà a perseguire la sicurezza e il servizio di alta qualità come massima priorità.

AIR CANADA VINCE IN CINQUE CATEGORIE AI 2024 SKYTRAX WORLD AIRLINE AWARDS – Air Canada è stata premiata con il maggior numero di premi tra tutte le compagnie aeree canadesi agli Skytrax World Airline Awards 2024, tra cui i titoli ‘World’s Best Business Class Airline Lounge Catering’ e ‘Best Cabin Crew in Canada’. La compagnia aerea è stata anche nominata ‘Most Family Friendly Airline in North America’, ‘Best Premium Economy Class Onboard Catering in North America’ e ‘Cleanest Airline in North America’. “Siamo molto soddisfatti dei risultati degli Skytrax World Airline Awards di quest’anno per il numero di premi che abbiamo vinto e anche perché riconoscono la leadership del settore di Air Canada nel fornire prodotti e servizi di qualità superiore alla nostra diversificata base di clienti. Ciò include i nostri clienti premium, a cui offriamo il miglior catering al mondo nelle lounge di Business class presso la nostra Toronto Air Canada Signature Suite e il Best Premium Economy Class catering in North America. Le famiglie che viaggiano insieme possono godersi la compagnia aerea più adatta alle famiglie del Nord America, sono serviti dal miglior cabin crew del Canada mentre volano sulla Cleanest Airline in North America”, afferma Michael Rousseau, President and Chief Executive of Air Canada. “Questi premi riconoscono anche la dedizione, la professionalità e il duro lavoro dei nostri 40.000 dipendenti in tutto il mondo che trasportano in sicurezza i nostri clienti verso le loro destinazioni e per rappresentare veramente ciò che è il meglio del Canada. Ringrazio i clienti per la loro fedeltà ad Air Canada e per aver espresso il loro sostegno partecipando al sondaggio sui premi Skytrax 2024, che ha ricevuto oltre 20 milioni di candidature a livello globale”.

IBERIA OTTIENE IL RICONOSCIMENTO ‘BEST AIRLINE STAFF SERVICE IN EUROPE” AGLI SKYTRAX WORLD AIRLINE AWARDS 2024 – Iberia ha ottenuto il riconoscimento ‘Best Airline Staff Service in Europe’ ai prestigiosi Skytrax World Airline Awards 2024, tenutisi presso l’iconico Fairmont Windsor Park, Londra. L’evento di premiazione è ospitato da Skytrax, international air transport rating organisation. María Jesús López Solás, Commercial, Clients, Network Development And Alliances Director, ha dichiarato: “È un vero onore ricevere questo premio per l’eccellenza nel servizio che forniamo. Rappresenta un meritato riconoscimento per tutte le persone che compongono Iberia, in particolare per coloro che si prendono cura dei nostri clienti, sia a bordo dei nostri aerei che in aeroporto. Da chi progetta i nostri prodotti e li migliora ogni giorno, a chi lavora a stretto contatto con i nostri passeggeri: passenger cabin crew, pilots, ground staff, che ora fa parte di South, il nuovo handling business di IAG Group”. Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “È un risultato favoloso per Iberia vincere questo premio ‘Best Airline Staff Service in Europe’. Questo riconoscimento dovrebbe essere motivo di grande orgoglio per tutto il personale di Iberia in prima linea, in aeroporto, a bordo dei voli, call center o VIP Lounges, tra gli altri. Questo premio sottolinea chiaramente i numerosi miglioramenti di qualità che Iberia ha ottenuto nell’ultimo anno”. I Best Airline Staff Service awards riconoscono l’eccellenza del servizio in tutto lo spettro dei front-line customer service touch points, per il servizio del personale della compagnia aerea sia in aeroporto che sui voli a bordo, coprendo l’efficienza del servizio, la cordialità e l’ospitalità, le competenze linguistiche e la coerenza generale per il personale della compagnia aerea. Il sondaggio online sui clienti è stato effettuato da settembre 2023 a maggio 2024. Oltre 100 nazionalità di clienti hanno partecipato al sondaggio 2023/2024 con 21,42 milioni di voci idonee conteggiate nei risultati.

AERONAUTICA MILITARE: CERIMONIA DI GIURAMENTO PER I MARESCIALLI DEL “3° CORSO ORCHESTRALI” E DEL “7° CORSO NOMINA DIRETTA” – Giovedì 20 giugno, presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo, si è tenuta la cerimonia di giuramento in forma individuale del “3° corso orchestrali” e del “7° corso Marescialli a nomina diretta” dell’Aeronautica Militare. Il 7° Corso, costituito da 39 Marescialli di terza classe, tutti appartenenti alla categoria/specialità Supporto Sanità, ha visto solo 23 di loro partecipare alla cerimonia; i restanti 16 infatti, provenendo da un precedente arruolamento straordinario in Aeronautica Militare durante l’emergenza COVID, avevano già prestato giuramento. Il 3° Corso Orchestrali è invece composto da due M.lli di 1^ classe e uno di 2^ classe. Tra qualche giorno per i frequentatori di entrambi i corsi si apriranno le porte dei Reparti d’impiego dove potranno mettere a disposizione della Forza Armata le pregiate professionalità acquisite (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CIELO DI NAPOLI SI TINGE DEI COLORI DELL’ARCOBALENO CON EASYJET – Anche quest’anno, e per il secondo anno consecutivo, easyJet conferma il suo supporto al Napoli Pride, l’evento culturale e sociale in difesa dei diritti civili e delle istanze della comunità LGBTQIA+ che da diciassette edizioni anima le strade e i vicoli del capoluogo campano, seconda base della compagnia in Italia. “Questo rinnovato impegno evidenzia l’importanza che easyJet attribuisce alla promozione di una cultura dell’inclusione e della diversità, ribadendo quanto, oggi più che mai, sia rilevante costruire un ambiente di lavoro aperto e accogliente nei confronti di tutte le persone. Inclusione e diversità sono infatti da sempre nel DNA di easyJet, che oggi opera in 35 Paesi in tutta Europa portando su ogni rotta la consapevolezza che il volo rappresenti uno dei mezzi più potenti per superare le distanze e scoprire ciò che è diverso da noi. Alla luce di questo, easyJet si dedica quotidianamente alla costruzione di contesti personali e professionali dove ogni individuo possa sentirsi libero di esprimere la propria autenticità e celebrare la propria unicità. Anche in questa nuova edizione del Napoli Pride, una delegazione di dipendenti easyJet prenderà parte al corteo che attraverserà il capoluogo il prossimo sabato 29 giugno: un’occasione per discutere con la cittadinanza di libertà, diritti civili e progresso nella tutela della comunità LGBTQIA+”, afferma easyJet. Valeria Cerri, Regional Cabin Services Manager Italy & Spain, ha dichiarato: “Il Pride rappresenta un momento di grande importanza per le comunità LGBTQIA+ di tutto il mondo. È un’occasione in cui ci si ritrova, si celebrano l’amore e i diritti civili, ma è anche un’occasione in cui si prende coscienza degli ostacoli ancora da superare. Per tutte queste ragioni, e poiché in easyJet ci poniamo quotidianamente l’obiettivo di alimentare una cultura inclusiva e libera dagli stereotipi, siamo felici di confermare il nostro pieno sostegno alla manifestazione. E, ancor di più, di farlo in un territorio per noi strategico come quello napoletano, dove abbiamo costruito una base che, di anno in anno, continua a crescere e a rafforzarsi”.

ETHIOPIAN AIRLINES SI CONFERMA COME LA MIGLIORE COMPAGNIA IN AFRICA PER IL SETTIMO ANNO CONSECUTIVO – Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aereo in Africa, mantiene la sua posizione di leader come Migliore Compagnia Aerea in Africa e in altre tre categorie agli Skytrax World Airlines Award 2024 tenutisi nel Regno Unito. Ethiopian ha ricevuto i seguenti 4 riconoscimenti come: Migliore Compagnia Aerea in Africa per sette anni consecutivi; Migliore Business Class in Africa per sei anni consecutivi; Migliore Economy Class in Africa per sei anni consecutivi; Miglior Catering a bordo della Economy Class in Africa. Il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ricevuto con orgoglio il prestigioso premio Skytrax World Airlines 2024 per il settimo anno consecutivo. In Ethiopian Airlines, la nostra dedizione incrollabile all’innovazione orientata al cliente è stata fondamentale per il nostro successo. Rimaniamo all’avanguardia nel settore dell’aviazione adottando continuamente tecnologie all’avanguardia per migliorare l’esperienza dei nostri passeggeri”. Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Congratulazioni a Ethiopian Airlines per aver vinto questo importante premio come Migliore Compagnia Aerea in Africa per il settimo anno consecutivo. Questo livello di costanza è un’impresa straordinaria di cui la direzione e il personale di Ethiopian Airlines dovrebbero essere molto orgogliosi”.

IL PRESIDENTE ENAC CON UNA DELEGAZIONE DELL’ENTE IN VISITA ISTITUZIONALE NELLA SEDE DI AMAZON – Su invito di Amazon Prime Air, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Centrale Standard Tecnici Ing. Carmela Tripaldi, con un pool di tecnici dell’Ente, sono in visita istituzionale presso la sede centrale di Amazon, a Seattle (USA), in preparazione del lancio in Italia del progetto Amazon Prime Air per la consegna con droni. Si tratta di una collaborazione strategica tra l’Enac e EASA – European Union Aviation Safety Agency (Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea) come parte integrante della strategia europea Drone Strategy 2.0, per fare dei droni e della mobilità aerea innovativa un vettore economico e sociale dell’Europa. L’incontro istituzionale si è svolto alla presenza del Vice President & General Manager Prime Air, David Carbon, del Direttore Generale Regulatory Prime Air, Matt McCardle e del Team Prime Air Europe guidato da Alberto Nisoli. Da parte Enac, il team di certificazioni e di operazioni presente a Seattle, guidato dall’Ing. Giovanni Barraco, Direttore Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa, è composto dall’Ing. Ennio Borgna, l’Ing. Carlo Piacentini, l’Ing. Mario Salipante, l’Ing. Marco Catalano, il Gen. Elio Volpari, il Col. Luigi Levante e il Col. Livio Generali. Nel corso della prima giornata di visita è stato presentato il sito produttivo e la struttura di ingegneria dedicata alla realizzazione del parco droni Amazon e, in particolare, del tipo di aeromobile che sarà impiegato in Italia, l’Mk-30.

AEROPORTO DI PALERMO: IL CDA NOMINA MASSIMO ABBATE DIRETTORE GENERALE – Massimo Abbate, direttore da oltre 15 anni del settore amministrazione e finanza di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo, è stato nominato dal consiglio di amministrazione della società direttore generale, in attesa che si svolga la selezione per il nuovo dg. Abbate, da 37 anni in Gesap, laureato in economia e commercio e dottore commercialista, svolgerà le funzioni che erano state di Natale Chieppa, storico direttore generale, da poche settimane in pensione. “In questa fase di transizione serviva un nome forte per dare continuità a un ruolo fondamentale per l’attività dell’aeroporto. La nomina di Abbate è stata accolta dal consiglio all’unanimità, visto che il dirigente ha alle spalle un’importante storia trentennale all’interno della società”, afferma Salvatore Burrafato, presidente di Gesap.

GLI F-35 ALL’ESERCITAZIONE CHEQUERED FLAG – Gli U.S. Air Force and Marine Corps F-35 si sono recentemente addestrati con gli alleati per rafforzare le capacità aeree congiunte della NATO. Gli F-35A e gli F-35C americani hanno unito le forze durante la Chequered Flag 24-2, una delle più grandi esercitazioni aria-aria del Dipartimento della Difesa. Alcuni aerei che hanno partecipato alla Chequered Flag hanno aderito anche al Weapons System Evaluation Program East, il programma congiunto dell’Air Force per valutare l’impiego di air-to-air and air-to-ground weapons.

DELTA APRE LA NUOVA DELTA ONE LOUNGE A NEW YORK-JFK – Delta è pronta ad accogliere gli ospiti nella sua destinazione più nuova ed esclusiva: la Delta One Lounge presso l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York. Situata tra i Concourses A e B del Terminal 4, adiacente al principale checkpoint di sicurezza, l’ampia Delta One Lounge da oltre 39.000 piedi quadrati – la prima nel suo genere e più grande di qualsiasi Delta Sky Club – offre una varietà di esperienze e servizi per i viaggiatori premium, dalla cucina raffinata ai trattamenti benessere tipo spa, e altro ancora. I titolari di biglietti Delta One possono curare la propria esperienza Lounge unica nel suo genere, in base a ciò che la loro giornata di viaggio richiede. È un nuovo standard di servizio elevato, che integra l’offerta di bordo premium di Delta. “I nostri team non hanno risparmiato alcun dettaglio per garantire che gli ospiti della Delta One Lounge ricevano un’esperienza davvero memorabile”, ha affermato Claude Roussel, Vice President – Delta Sky Clubs and Lounge Experience. “È una nuova era per Delta: questa lounge sta alzando il livello, dai servizi, all’offerta di cibo e bevande, fino al livello di servizio personalizzato. Vogliamo che i nostri ospiti sentano la differenza qui. Inoltre, vogliamo che si sentano accolti e apprezzati dal momento in cui varcano la soglia”. Sebbene la JFK Delta One Lounge sia la prima nel suo genere, altre si aggiungeranno presto: le Delta One Lounge presso LAX e Boston Logan International apriranno entro la fine dell’anno, espandendo l’esperienza premium end-to-end a più clienti in più hub. Delta offre il maggior numero di voli e posti di qualsiasi compagnia aerea al JFK, con più di 200 partenze totali nei giorni di punta verso più di 90 destinazioni nazionali e internazionali. Quest’estate, Delta vola con il suo programma transatlantico più grande di sempre da JFK, con oltre 240 partenze settimanali verso 26 destinazioni, comprese nuove destinazioni come Napoli e destinazioni non volate da prima della pandemia, come Shannon, Irlanda.

QANTAS CELEBRA I NUOVI VOLI PER PARIGI CON ARTICOLI A BORDO DI ISPIRAZIONE FRANCESE – Qantas ha annunciato oggi che lancerà menu classici di ispirazione francese, pigiami in edizione limitata e amenity kits, mentre si prepara a lanciare nuovi servizi diretti tra Perth e Parigi a partire dal mese prossimo. Decollando dal 12 luglio, Qantas sarà l’unica compagnia aerea ad offrire voli diretti tra Perth e Parigi, aggiungendo ogni anno più di 75.000 posti tra l’Australia e l’Europa. Catriona Larritt, Chief Customer and Digital Officer, Qantas Group, ha affermato: “I nostri nuovi voli diretti da Perth a Parigi ridurranno di circa tre ore l’attuale tempo di viaggio più veloce tra le due città e si preannunciano essere molto popolari, in particolare durante gli affollati mesi estivi. Sappiamo quanto i nostri clienti amano i nostri esclusivi pigiami e si rilassano con un drink e un pasto quando volano con noi, quindi siamo entusiasti di lanciare queste iniziative su misura per dare loro un assaggio della città prima del loro atterraggio”. Pigiami chic in edizione limitata con amenity kits abbinati di ispirazione francese saranno offerti ai clienti di Business Class che viaggiano sulla nuova rotta. I clienti che viaggiano sui nuovi voli potranno gustare famosi classici francesi curati dal direttore creativo di Food, Beverage and Service di Qantas, Neil Perry. Neil Perry ha affermato che i nuovi piatti rendono omaggio alle grandi qualità della cucina francese: “La cucina francese è composta da tanti fantastici piatti classici, abbiamo dedicato molto tempo allo sviluppo di un menu che catturi l’equilibrio tra ricchezza e freschezza dei sapori francesi, pur mantenendo un elemento di familiarità che i nostri clienti amano”.

WISK AERO ACQUISISCE VEROCEL – Wisk Aero, una delle principali Advanced Air Mobility (AAM) company e consociata interamente controllata da Boeing, ha annunciato oggi di aver acquisito Verocel Inc., una software verification and validation (V&V) company.