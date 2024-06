Qantas Group investe nella Regional Turboprop fleet

Qantas ha annunciato oggi un nuovo investimento nella sua De Havilland Dash 8 turboprop fleet, come parte del suo impegno costante per mantenere collegata l’Australia regionale.

La compagnia aerea acquisirà 14 ulteriori mid-life Dash 8-400 aircraft (Q400), con 19 aerei turboelica più piccoli Q200 e Q300 che verranno gradualmente eliminati dalla flotta.

Il primo aereo entrerà a far parte della flotta QantasLink entro la fine dell’anno solare 2024.

Gli aerei Q400 sono oltre il 30% più veloci degli aerei Q200 e Q300, consentendo ai passeggeri di risparmiare tempo nel viaggiare da e verso destinazioni regionali. La flotta più giovane contribuirà anche a migliorare l’affidabilità operativa.

Questo investimento porterà il numero di aeromobili Q400 nella flotta a 45, con il consolidamento di tre sotto-flotte in un’unica flotta di turboelica che fornirà ulteriori vantaggi ed efficienze di scala per QantasLink, inclusi minori costi di manutenzione e operativi. Una volta completate le modifiche alla flotta, non ci saranno modifiche sostanziali alla turboprop capacity complessiva di QantasLink.

Vanessa Hudson, CEO Qantas Group, ha affermato: “Come compagnia di bandiera, siamo orgogliosi del ruolo che svolgiamo da più di 100 anni mantenendo collegate le comunità regionali, e questo investimento garantisce che ci saranno servizi aerei affidabili e continui in molte parti dell’Australia regionale. I turboelica di QantasLink trasportano ogni anno più di 3,5 milioni di clienti verso più di 50 destinazioni nell’Australia regionale e questi velivoli di nuova generazione ci consentono di migliorare l’esperienza di viaggio, rendendola più veloce e confortevole. Consolidando i nostri turboelica in un unico tipo di flotta, saremo in grado di migliorare ulteriormente la nostra affidabilità e fornire un migliore recupero ai nostri clienti durante le interruzioni, oltre a ridurre la complessità e i costi delle nostre operazioni. Sappiamo che viaggiare sostenibili è importante per i nostri clienti. Questi Q400 aggiuntivi ci consentono di fornire certezza alle regioni nel prossimo decennio, mentre lavoriamo con produttori di aeromobili e altri fornitori su aeromobili elettrici o alimentati a batteria delle dimensioni e della portata giuste per la nostra rete”.

Questo investimento arriva mentre Qantas Group porta avanti il suo più ampio jet fleet renewal program, con il terzo aereo Airbus A220 di QantasLink che sarà consegnato nelle prossime settimane.

L’investimento nella flotta sarà prevalentemente distribuito tra il FY25 e il FY26, con la maggior parte nel FY25.

QantasLink ha attualmente 31 Q400 nella sua flotta, che aumenteranno a 45 a seguito del nuovo investimento. I 14 nuovi Q400 avranno 78 posti (quattro in più rispetto ai Q400 esistenti), rispetto ai 50 posti dei Q300 e ai 36 posti dei Q200.

I Q400 producono meno emissioni di carbonio per passeggero rispetto ai Q300. Gli aerei aggiuntivi sono in media più giovani di 10 anni rispetto a quelli che stanno sostituendo.

