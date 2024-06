WestJet collega direttamente cinque città canadesi a Francoforte attraverso il Condor Airlines codeshare agreement

A partire da oggi, gli ospiti di WestJet avranno accesso diretto a Frankfurt International Airport (FRA) da cinque aeroporti canadesi attraverso l’espansione della partnership di lunga data di WestJet con Condor Airlines. Ampliando il precedente interline agreement delle compagnie aeree, WestJet e Condor condivideranno il codice per la prima volta nella loro partnership decennale.

“Attraverso l’accordo, WestJet venderà itinerari sui voli operati da Condor Airlines da Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto e Halifax verso l’aeroporto più trafficato della Germania, con la comodità di un biglietto singolo e il trasferimento del bagaglio, guadagnando WestJet Dollars ovunque. Inoltre, gli ospiti Condor che desiderano esplorare il Canada possono usufruire dell’ampia rete domestica di WestJet con gli stessi vantaggi. WestJet fornirà inoltre connettività verso gli Stati Uniti per gli ospiti Condor che transiteranno da Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto e Halifax entro la fine dell’estate”, afferma Condor.

“Attraverso l’espansione della nostra partnership con Condor Airlines, stiamo offrendo ai nostri ospiti in Europa e Canada straordinarie opportunità di accedere a un ampio elenco di destinazioni turistiche su entrambe le parti del globo”, ha affermato John Weatherill, WestJet Group Executive Vice-President and Chief Commercial Officer. “La nostra comune passione per i viaggi di piacere a prezzi accessibili ha permesso alla nostra partnership di evolversi per soddisfare la crescente domanda di viaggi transatlantici, non vediamo l’ora di accogliere il mondo in Canada quest’estate”.

“Con il ritorno di Condor a Calgary, è giunto il momento per noi di rafforzare i nostri legami con Westjet e migliorare i viaggi per i nostri passeggeri e sales partner”, afferma Jens Boyd, Commercial Director at Condor. “Tutti potranno accedere alla nostra rete congiunta in codeshare per Francoforte e oltre attraverso westjet.com e i servizi potranno essere aggiunti indipendentemente da dove è stato prenotato il biglietto. Parallelamente, stiamo razionalizzando i collegamenti in tutti gli aeroporti canadesi, consentendo ai nostri passeggeri di andare al connecting gate subito dopo l’immigration senza dover prima ritirare i bagagli”.

“Gli ospiti di tutto il network WestJet potranno godere della comodità di prenotare l’intero viaggio con un unico biglietto tramite WestJet.com e l’app WestJet a partire da oggi e beneficeranno di un collegamento unico e senza soluzione di continuità presso FRA con trasferimenti bagagli e guadagno di WestJet Dollars durante il viaggio”, conclude Condor.

Condor aggiunge la Thailandia al suo flight schedule

Condor annuncia voli giornalieri per la Thailandia. “Da settembre 2024 Condor aggiunge due nuove destinazioni al suo programma di voli. Ci saranno quattro voli settimanali da Francoforte a Bangkok e tre voli settimanali per Phuket. La compagnia aerea offre così l’unico volo diretto dalla Germania a Phuket e sarà anche l’unica compagnia aerea tedesca a volare direttamente a Bangkok da Francoforte. Inoltre, a partire da ottobre 2024 verrà lanciato il collegamento da Berlino a Dubai. I viaggi con Condor possono essere prenotati presso tour operator e agenzie di viaggio, i biglietti aerei sono disponibili su www.condor.com.

Per i voli verso la Thailandia verrà utilizzato un A330neo. A bordo dell’aereo, gli ospiti potranno godere del massimo livello di comfort in Business Class, puro relax in Premium Economy Class e un maggiore senso di spazio in Economy Class. I biglietti possono essere prenotati a partire da 349,99 euro per tratta.

Con queste due destinazioni Condor riporta per la prima volta i vacanzieri in Asia dopo la pandemia. Bangkok, la vivace capitale della Thailandia, attira i viaggiatori con la sua imponente architettura e i vivaci mercati di strada. La città è anche un hub per viaggi di andata e ritorno in tutto il sud-est asiatico. Phuket attira i visitatori con le sue bellissime spiagge e l’atmosfera rilassata dell’isola. Offre anche emozionanti sport acquatici e una vita notturna unica”, afferma Condor.

“Oltre alla Thailandia, dall’ottobre 2024 verrà lanciato il collegamento da Berlino a Dubai (DXB). Condor volerà quotidianamente negli Emirati Arabi Uniti con un A320neo. I biglietti possono essere prenotati a partire da 249,99 euro a tratta. Da Dubai, Condor offre voli in coincidenza con il suo partner Emirates verso molte altre destinazioni. Nell’ambito della partnership gli ospiti Condor possono accumulare miglia Skywards su tutti i voli”, conclude Condor.

Collaborazione esclusiva tra Condor e il fashion label VeeCollective

Condor e VeeCollective decollano insieme: il marchio di moda ha collaborato con la compagnia aerea per progettare una borsa su misura per le esigenze degli equipaggi. Il bestseller VeeCollective leggero e versatile, la Vee Tote, è stata sviluppata in una dimensione esclusiva e progettata con dettagli aggiuntivi come uno scomparto principale con serratura e un attacco per il fissaggio sicuro al manico telescopico sui trolley.

“La nostra nuova uniform handbag di VeeCollective vola in tutto il mondo come compagna affidabile per i nostri equipaggi: elegante, di classe e alla moda, non è solo l’accessorio perfetto per i professionisti dei viaggi, ma presenta anche una perfetta vestibilità per il brand”, afferma Magdalena Hauser, Director Communications & Marketing at Condor.

“Con questa collaborazione dimostriamo che le nostre borse versatili sono talvolta le migliori borse da viaggio. Confermato dai professionisti. La nostra collaborazione con Condor incarna quindi perfettamente la nostra visione di creare borse eleganti e funzionali per persone moderne e attive”, afferma Lili Radu, fondatrice di VeeCollective.

Oltre al design e alla durevolezza, la sostenibilità è stata una priorità assoluta per Condor nella scelta della borsa. Le borse VeeCollective sono realizzate con materiali riciclati al 100%.

