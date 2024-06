Star Alliance nominata ‘World’s Best Airline Alliance’ agli Skytrax World Airline Awards

Star Alliance è stata premiata ancora una volta con il titolo di ‘World’s Best Airline Alliance’ ai prestigiosi Skytrax World Airline Awards di quest’anno. La nuova lounge dell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, appena lanciata dall’Alleanza, ha vinto anche il titolo ‘World’s Best Airline Alliance Lounge’ nel suo primo anno. Il CEO di Star Alliance, Theo Panagiotoulias, ha ricevuto i premi durante una cerimonia tenutasi presso l’iconico Fairmont Windsor Park, nel Regno Unito.

Celebrando l’occasione, Panagiotoulias ha dichiarato: “Siamo onorati di apprendere che milioni di clienti hanno votato e ci hanno reso i migliori ancora una volta. Ciò non solo riconosce l’impegno che dedichiamo per rendere il percorso del cliente fluido, ma ci motiva ulteriormente a ottenere di più”.

Panagiotoulias si è inoltre congratulato con migliaia di dipendenti delle compagnie aeree associate in tutta la rete e ha continuato: “L’impegno e lo sforzo di ogni dipendente di Star Alliance e delle compagnie aeree associate durante un promettente 2023 sono culminati in questo premio. Accetto con orgoglio questo onore a nome loro e li lodo per la loro dedizione. Li incoraggio a continuare a puntare all’eccellenza quest’anno e in futuro”.

La lounge di Star Alliance all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ha aperto i battenti nell’ottobre 2023 ed è diventata rapidamente una delle preferite tra i frequent flyer. Questa ampia struttura di 1.300 metri quadrati è convenientemente situata nel Terminal 1 e offre viste sulla pista, un bar di benvenuto dal design accattivante e una coinvolgente sezione di vini per un’autentica esperienza francese.

Gli Skytrax World Airline Awards, spesso soprannominati “gli Oscar dell’industria aeronautica”, celebrano il loro 25° anno con una reputazione per il loro imparziale sistema di votazione dei clienti internazionali. Nel 2024, un sondaggio condotto da settembre 2023 a marzo 2024 ha raccolto 21,42 milioni di iscrizioni idonee da passeggeri di oltre 100 nazionalità. Questo sondaggio è stato offerto nelle sei principali lingue internazionali.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Star Alliance per il fantastico doppio risultato ottenuto ai premi di quest’anno, vincendo le categorie ‘World’s Best Airline Alliance’ e ‘World’s Best Airline Alliance Lounge’. L’ultima lounge Star Alliance al Terminal 1 dell’aeroporto CDG di Parigi si è rapidamente affermata come una struttura di punta e una delle preferite dai clienti”.

Oltre ai premi dell’Alleanza, 16 compagnie aeree membri di Star Alliance hanno ricevuto 47 riconoscimenti di alto livello in singole categorie, tra cui ‘World’s Best First Class’, ‘Best Business Class Catering’ e diversi best regional airline awards.

(Ufficio Stampa Star Alliance)