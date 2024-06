LATAM riceve due premi agli Skytrax World Airline Awards

Quest’anno si è svolta a Parigi la 25° edizione degli Skytrax World Airline Awards, conosciuti come gli “Oscar del settore aeronautico”, dove ogni anno passeggeri provenienti da tutto il mondo partecipano al più grande sondaggio sulla soddisfazione delle compagnie aeree.

Anche nell’edizione 2024, LATAM è stata premiata in due categorie: Migliore Compagnia Aerea del Sud America per la quinta volta consecutiva e Miglior Staff di compagnia aerea del Sud America, riconoscimento ottenuto per tre anni di seguito.

“È un grande onore ricevere il premio come Miglior compagnia aerea del Sud America per il quinto anno consecutivo e siamo orgogliosi del nostro personale che, per il terzo anno di seguito, ha ottenuto il riconoscimento come Miglior Staff di compagnia aerea del Sud America. Questi premi sono presi con grande responsabilità dall’intero gruppo e ci motivano a continuare a impegnarci per garantire la miglior esperienza a ciascuno dei nostri clienti”, ha affermato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

Recentemente, LATAM ha implementato diversi miglioramenti nel suo servizio, che hanno portato i passeggeri a scegliere la compagnia come vincitrice in queste due categorie. Questi includono il costante rinnovamento delle cabine con l’integrazione di nuovi sedili ergonomici che migliorano il comfort durante il viaggio, nonché il continuo aggiornamento della piattaforma di intrattenimento in volo, LATAM Play, con una costante aggiunta di contenuti, funzionalità e titoli esclusivi da piattaforme come Paramount+, Max e Disney+.

Si aggiunge poi un’offerta culinaria che prevede un programma di ricette, firmato da chef donne che rappresentano a bordo le diverse cucine regionali volto ad enfatizzare il patrimonio culturale-gastronomico del Sud America. Questa iniziativa, che vuole dare visibilità alle chef donne in rapida ascesa nel panorama gastronomico delle rispettive aree, mira ad arricchire l’esperienza in volo dei passeggeri con i sapori autentici dei paesi sudamericani. Finora hanno già presentato i loro piatti 10 chef, in particolari sei dal Brasile, due dal Cile, uno dal Perù e uno dall’Ecuador.

Allo stesso tempo, si è lavorato per investire nella digitalizzazione delle esperienze delle persone, puntando su meccanismi di self-service dentro e fuori l’aeroporto, nonché nello sviluppo di programmi di customer relationship focalizzati sull’empatia e sulla personalizzazione di ogni interazione con i passeggeri.

“È impressionante vedere il successo che sta mantenendo LATAM negli ultimi anni, successo che si riflette in occasione dei World Airline Awards 2024, dove ha conseguito i premi per la migliore compagnia aerea del Sud America per il quinto anno consecutivo e il miglior Staff della compagnia aerea in Sud America per tre anni di seguito. Senza dubbio, si tratta di un risultato importante per la community di LATAM, che avvantaggia l’esperienza dei suoi passeggeri”, ha affermato Edward Plaisted, CEO di Skytrax.

Questi premi si aggiungono agli altri due riconoscimenti annunciati dal Gruppo LATAM pochi giorni fa: il Best Onboard Sustainability Award, agli Onboard Hospitality Awards 2024, per il secondo anno consecutivo e la menzione “Highly Commended” per le categorie “Best Onboard Entertainment” e “Catering Innovation of the Year”. Ai Pax International Awards, LATAM Airlines ha vinto, inoltre, per il quinto anno, il premio “Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024”.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)