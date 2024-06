SWISS vince il premio Skytrax per la best First Class lounge

Swiss International Air Lines (SWISS) si è guadagnata nuovamente il primo posto nella ‘World’s Best First Class Airline Lounge’ category ai prestigiosi Skytrax World Airline Awards di quest’anno, dopo essersi assicurata il primato nel 2022. Il premio di quest’anno è stato assegnato alla Terminal E First Class Lounge di SWISS a Zurich Airport. La principale compagnia aerea svizzera è stata anche nominata una delle dieci migliori compagnie aeree al mondo dai viaggiatori in questi 2024 Skytrax Awards.

Roger Geu, Head of Lounges Switzerland, ha ritirato i riconoscimenti alla cerimonia di premiazione Skytrax di quest’anno a Londra. “Siamo lieti di ricevere nuovamente questo premio per la nostra First Class Lounge e anche di essere nominati dai viaggiatori come una delle dieci migliori compagnie aeree del mondo”, ha affermato Geu. “Questi prestigiosi riconoscimenti sono per noi un riconoscimento del nostro impegno nel fornire ai nostri ospiti un servizio costantemente di alto livello e un comfort di viaggio ottimale. Inoltre confermano ancora una volta le nostre credenziali di compagnia aerea premium. Questo mi rende molto orgoglioso”.

“La SWISS First Class Lounge nel Terminal E dell’aeroporto di Zurigo offre sia un servizio eccezionale che una gamma di servizi esclusivi che si estendono a camere d’albergo dedicate, mini-suite, uno champagne bar, un ristorante à la carte a cinque stelle, un wine humidor con oltre 1.000 bottiglie da tutto il mondo e una sala congressi. La lounge offre ai viaggiatori SWISS che utilizzano il Terminal E dell’aeroporto un ambiente rilassato lontano dal solito trambusto dell’aeroporto. Gli ospiti possono inoltre usufruire di una terrazza di 352 metri quadrati che offre una vista impareggiabile sui voli e sulle attività del piazzale dell’aeroporto”, afferma SWISS.

“I World Airline Awards indipendenti vengono assegnati ogni anno dal 1999 dalla Skytrax specialist aviation rating organization. I corrispondenti sondaggi tra i clienti delle compagnie aeree valutano sia i prodotti di bordo che i servizi aeroportuali. I 2024 awards si basavano su oltre 21 milioni di valutazioni di circa 350 compagnie aeree da parte di clienti provenienti da più di 100 paesi. L’elenco completo degli Skytrax World Airline Awards 2024 è disponibile su worldairlineawards.com“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)