Airbus fornisce un update per la 2024 guidance

Airbus SE fornisce un market update per riferire sui nuovi sviluppi relativi alle sue space activities e al commercial aircraft business, il cui impatto sta portando la Società ad aggiornare la sua 2024 guidance.

“Nella prima metà del 2024, lo Space Systems management team ha condotto un’ampia revisione tecnica di tutti i programmi, identificando ulteriori sfide commerciali e tecniche. Su tale base, la Società ha deciso di contabilizzare oneri per circa 0,9 miliardi di euro nei conti del primo semestre 2024. Si tratta principalmente di ipotesi aggiornate su schedules, workload, sourcing, risks and costs, nel corso della durata di determinati telecommunications, navigation and observation programmes.

In commercial aircraft, Airbus si trova ad affrontare persistenti supply chain issues, principalmente riguardo motori, aerostrutture e cabin equipment. La Società intende ora consegnare circa 770 commercial aircraft nel 2024 e continua il ramp up verso un rateo di di 75 A320 Family aircraft al mese, previsto ora nel 2027″, afferma Airbus.

“Di conseguenza, Airbus sta aggiornando la sua 2024 guidance.

Come base per la sua updated 2024 guidance, la Società non presuppone ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, la supply chain, le operazioni interne della Società e la sua capacità di fornire prodotti e servizi. La 2024 guidance della Società è before M&A.

Su tale base, nel 2024, la Società punta ora a raggiungere: circa 770 commercial aircraft deliveries; EBIT Adjusted pari a circa 5,5 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing pari a circa 3,5 miliardi di euro.

I risultati semestrali della Società saranno comunicati il 30 luglio 2024″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)