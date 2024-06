Embraer consegna il secondo KC-390 Millennium alla Portuguese Air Force

Embraer ha consegnato oggi il secondo KC-390 multi-mission aircraft alla Portuguese Air Force (FAP). La piattaforma include equipaggiamenti standard NATO già integrate nell’aereo e soddisfa i requisiti stabiliti dalla National Aeronautical Authority (AAN) del Portogallo. Nel 2019, la FAP ha ordinato cinque KC-390, incluso un pacchetto completo di servizi e supporto e un simulatore di volo. Il primo aereo è entrato in servizio nell’ottobre 2023 presso la base aerea di Beja.

“La seconda consegna del KC-390 Millennium alla Portuguese Air Force rappresenta un altro passo importante nel processo di internazionalizzazione del nostro velivolo, che sta aumentando il suo riconoscimento sul mercato, in particolare tra i paesi della NATO. La Portuguese Air Force è un partner a lungo termine di Embraer e ci ha supportato strategicamente sin dall’inizio del programma. Continueremo a lavorare insieme per far avanzare la nostra partnership nei prossimi anni”, afferma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Con la consegna di questo secondo velivolo accelereremo l’integrazione di questa capacità distintiva nella Portuguese Air Force, permettendoci di incrementare le missioni operative e preparare ulteriori membri dell’equipaggio e tecnici per il futuro a venire. Con i risultati già ottenuti con il primo velivolo, è chiaro che con questo secondo vedremo i KC-390 portoghesi volare in tutto il mondo, dimostrando le loro capacità, versatilità e disponibilità e fornendo valore aggiunto alla missione del Portogallo, dei partner e delle alleanze”, afferma il General João Cartaxo Alves, Portuguese Air Force Chief of Staff.

“Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019 e con la Portuguese Air Force nel 2023, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le sue performance. L’attuale flotta di velivoli in esercizio ha accumulato più di 13.000 ore di volo, con una operational availability di circa l’80% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, afferma Embraer.

“Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate come terra battuta e ghiaia. L’aereo configurato con air-to-air refueling equipment, con la denominazione KC-390, ha già dimostrato la sua aerial refueling capacity sia come tanker che come riceiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 utilizzando pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)