News Brevi – 26.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: AL C.T.R. DI FIUMICINO IL SEMINARIO DEL SERVIZIO SUPPORTI SULLE TEMATICHE GENDER – Accrescere la consapevolezza del personale militare sulle tematiche Gender, favorire lo scambio di esperienze, identificare best practice e raccomandazioni concrete, sviluppare strategie per integrare la prospettiva di genere nell’ambito delle politiche e delle operazioni militari. Sono stati questi gli obiettivi del seminario promosso dal Servizio dei Supporti che, giovedì 20 giugno presso la base fiumicinese del Centro Tecnico Rifornimenti, ha riunito i Gender Advisor e i Gender Focal Point dei principali reparti del Comando Logistico per discutere dello stato dell’arte delle tematiche di genere in Forza Armata e condividere i prossimi obiettivi dell’Alto Comando. L’incontro ha consentito di approfondire diverse nozioni di riferimento in materia, quali le definizioni specifiche della prospettiva di genere, i ruoli sociali e le modalità attraverso le quali questi si apprendono – famiglia, scuola, cultura popolare, media; nonché di analizzare la nascita e lo sviluppo di stereotipi e pregiudizi e le connessioni che tra loro possono venirsi ad instaurare. Un’attenzione particolare è stata riservata alla figura del Gender Advisor quale consulente del Comandante sui temi legati alle pari opportunità, alla prospettiva di genere e, in linea con la risoluzione ONU “Donne, pace e sicurezza” del 2000, all’adozione di tale prospettiva in termini di analisi, pianificazione ed esecuzione delle operazioni di pace e stabilità. In merito all’argomento, il Capo del Servizio dei Supporti, il Generale di Brigata Francesco De Simone, nel suo intervento di apertura del seminario, ha evidenziato come “il Gender Advisor sia una figura strategica fondamentale per il Comandante, un consulente trasversale che agisce come un sensore, e svolge all’interno dei Reparti una preziosa funzione di sentinella”. Nel corso della mattinata il meeting è proseguito con alcuni interventi significativi di Ufficiali di Forza Armata di riferimento nel settore – quali i Gender Advisor del Comando Logistico e del Servizio dei Supporti – e del Colonnello del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana Gerardo Di Ruocco che ha offerto all’uditorio un‘analisi di rilievo sul rapporto tra la condizione di genere e il Diritto Internazionale Umanitario (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

30 GIORNI AI PARIS 2024 OLYMPIC GAMES: AIR FRANCE E’ PRONTA AD ACCOFLIERE IL MONDO – Air France informa: “Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Air France è pienamente mobilitata per accogliere atleti e tifosi al più grande evento sportivo del mondo. Un mese prima della cerimonia di apertura, tutti i team – pilots, cabin crew, ground staff, maintenance workers, cargo specialists, IT experts – condividono il loro orgoglio, entusiasmo e prontezza mentre la compagnia si prepara a trasportare fino a 125.000 passeggeri al giorno, compreso 1 atleta su 5”.

AERONAUTICA MILITARE: A ROMA IL CONGRESSO DEDICATO ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA DONNA – Il 20-21 giugno si è svolto a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, il congresso dal titolo “Promozione della salute nella donna: quali strategie clinico-strumentali di prevenzione propone il medico specialista?”. Tale evento scientifico rientra nel programma di un puntuale e continuo aggiornamento professionale per il personale Sanitario della Forza Armata nel corso del quale gli Ufficiali in servizio presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale (IMA), per la prima volta congiuntamente alla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB), si sono confrontati sul tema della prevenzione e della gestione delle patologie che più frequentemente colpiscono il genere femminile. Nella giornata del 20 giugno sono intervenute autorità civili e militari tra cui il Direttore dell’IMA di Roma, Generale Ispettore Fabio Morgagni e l’Ispettore Generale della Sanità Militare e dello Stato Maggiore della Difesa, Generale di Corpo d’Armata Vito Ferrara che ha aperto il congresso affermando: “La Sanità Militare della Aeronautica Militare è il fiore all’occhiello della Difesa, nella speranza che ci sia sempre una reale integrazione Interforze”. È poi intervenuto il Comandante Logistico dell’A.M., Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, che oltre a portare il saluto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha ricordato quanto sia importante “in un momento di transizione con idee e spinte di integrazione interforze, migliorare le infrastrutture per potenziare anche la qualità dei servizi erogati, non solo al personale militare, ma anche ai civili aventi diritto”. Ha preso quindi la parola il Capo del Corpo e del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare, Generale Ispettore Pietro Perelli, che ha sottolineato “lo sforzo sostenuto dal personale nell’organizzare un congresso che unisce autorità civili e militari, nonostante lo stesso personale venga impiegato per eseguire più di 120 visite ogni giorno presso l’IMA di Roma”. I medici civili e dell’Aeronautica Militare si sono poi susseguiti con propri interventi di notevole interesse nell’ambito delle sessioni di Senologia, Ginecologia ed Endocrinologia, evidenziando all’unanimità l’importanza di supportare un check up completo, mirato alla diagnosi dei tumori della mammella, dell’utero, dell’ovaio e della pelvi, auspicando in futuro una sempre maggiore attenzione alla prevenzione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RACSA: CONCLUSO IL SEMINARIO DEI CAPI SERVIZIO TRAFFICO AEREO – Appuntamento molto atteso, il Seminario “Controllori del traffico aereo” si è svolto nel giorni 19 e 20 giugno presso il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA) di Pratica di Mare (RM). Un’occasione di ritrovo per tutti i Capi servizio/Capi sezione addestramento, operanti nei reparti e negli stormi dell’Aeronautica Militare, ma anche – e soprattutto – opportunità di confronto e crescita reciproca. Alla cerimonia di apertura dell’evento erano presenti il Generale di Brigata Glauco Luigi Mora, Comandante della Brigata Controllo Aerospazio (BCA), il Colonnello Daniele Faustini, Capo Ufficio Spazio Aereo dello Stato Maggiore del Comando Squadra Aerea (CSA), e il Colonnello Antonio Cocco, Capo Sezione Formazione Addestramento dell’Ufficio Spazio Aereo del CSA. Due giorni molto intensi sia per il personale del reparto sia per i partecipanti, durante i quali sono stati toccati molti argomenti tra cui la nuova normativa comunitaria legata all’addestramento, che entrerà in vigore il prossimo 4 agosto, e la riorganizzazione della Training Organization, organizzazione certificata dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC). Questo evento è stato anche l’occasione per presentare la nuova struttura della Training Organization, che vede l’attribuzione della funzione di Training Manager (TM) in capo al Comandante della BCA, le cui competenze si estenderanno quindi all’intero settore addestrativo del traffico aereo di Forza Armata, con il supporto dell’Ufficio costituito ad hoc presso il RACSA. La seconda giornata di lavori ha visto l’intervento di illustri rappresentanti dell’ENAC, con la presentazione del nuovo Regolamento europeo 893 del 2023, che entrerà in vigore ad agosto di quest’anno, normativa questa che andrà a modificare e rafforzare quella attualmente in vigore (Reg. 340 del 2015). I rappresentanti di ENAC, nella loro presentazione, hanno voluto sottolineare come l’Aeronautica Militare sia un riferimento, a livello europeo, in tema di certificazione e rispondenza in tale ambito. Nella parte finale del seminario sono stati presentati i nuovi simulatori in dotazione al RACSA, nonché la loro capacità operativa, che ha permesso al Reparto di formare e addestrare – per il solo anno 2023 – 405 controllori italiani del traffico aereo, su 20 corsi erogati, e 14 controllori stranieri su 2 corsi erogati: iter addestrativi che non si sarebbero potuti svolgere senza la creazione e la doppia approvazione (Aeronautica Militare – ENAC) dei programmi istruzionali (Training Plan). Il seminario è terminato con la discussione finale e i quesiti posti dall’uditorio presente in aula (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING: IL VIAGGIO RENDE FELICI, SECONDO UN SONDAGGIO DELLA COMPAGNIA – Vueling informa: “Estate fa rima con voglia di divertimento, di stare in compagnia, di giornate all’aperto, insomma, di buonumore. E se la felicità è una scelta, è importante decidere come utilizzare al meglio il proprio tempo libero: per tanti, la risposta è partire per un viaggio, secondo quanto emerso da un sondaggio commissionato dalla compagnia aerea Vueling, parte del gruppo IAG, su un campione di 1.000 italiani. In prima battuta, la compagnia ha chiesto quale fosse l’attività capace di rendere più felici: se stare con il partner ha raccolto solo il 2% delle preferenze, andare a un concerto ha totalizzato il 6% dei voti, mentre fare shopping il 6,7%; sul podio, al terzo posto uscire con gli amici, che rallegra il 18,3% degli intervistati, e sul secondo gradino dedicarsi a un hobby, con il 21%; ma a primeggiare è il viaggiare, con quasi la metà dei voti, il 46%. Dunque, l’indagine di Vueling sottolinea quanto le esperienze siano più desiderabili dei beni materiali, per la loro capacità di regalare forti emozioni e una soddisfazione più duratura”. “Vueling, compagnia del gruppo IAG che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di storia, è una compagnia aerea di riferimento in Europa e con un ruolo chiave nei collegamenti in Spagna. È leader nella sua base principale a Barcellona-El Prat e in altri mercati rilevanti in Spagna come Bilbao. È anche leader nel collegamento tra la penisola e le Isole Baleari e Canarie. A livello internazionale sta lavorando per rafforzare la propria presenza in basi come Londra-Gatwick, Parigi-Orly, Amsterdam, Firenze e Roma. Nel 2024, la compagnia dispone di una rete di 250 rotte durante l’anno che collegano 30 paesi. Opera 200.000 voli all’anno e nel 2023 ha trasportato più di 34 milioni di passeggeri”, conclude Vueling.

SABRE RENDE DISPONIBILE I LCONTENUTO NDC DI ETIHAD AIRWAYS – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia che alimenta l’industria globale dei viaggi, ha annunciato la disponibilità del contenuto New Distribution Capability (NDC) di Etihad Airways tramite il mercato digitale globale dei viaggi di Sabre. L’aggiunta di Etihad Airways espande la presenza di Sabre nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e amplia l’accesso delle agenzie di viaggi a contenuti in tempo reale basati su offerte e ordini. Inizialmente, il lancio sarà effettuato per le agenzie di Oman e Bahrein, consentendo loro di acquistare, prenotare e gestire le offerte NDC della compagnia aerea, con un successivo ampliamento del dispiegamento. Integrando e normalizzando le offerte NDC, Sabre offre alle agenzie di viaggi e agli acquirenti aziendali un modo efficiente per acquisire, confrontare, prenotare e gestire le offerte NDC di Etihad insieme alle opzioni tradizionali della compagnia aerea, utilizzando interfacce di programmazione delle applicazioni (API), la piattaforma di prenotazione per agenzie di viaggi Sabre Red 360 e lo strumento di prenotazione online di Sabre, GetThere. Il contenuto NDC della compagnia aerea può includere opzioni di viaggio più personalizzate e diversificate, contenuti più ricchi, prezzi dinamici e soluzioni di viaggio più personalizzate che rispondono a una crescente domanda di esperienze di viaggio su misura.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 maggio 2024, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. SAS annuncia quindi alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 31 maggio 2024. Dal primo novembre 2023 al 31 maggio 2024, revenue pari a 23.111 mSEK (US$ 2,182 miliardi), net income per il periodo -3.980 mSEK (US$ -376 milioni)”.

AIRPORT HANDLING RIAFFERMA IL PROPRIO IMPEGNO A ROMA FIUMICINO – Airport Handling in un comunicato indorma: “Airport Handling, la società controllata a maggioranza da dnata (fornitore leader a livello mondiale), si è aggiudicata una licenza di 7 anni per la fornitura di servizi di assistenza a terra all’aeroporto di Fiumicino (FCO) a seguito una rigorosa procedura di gara. L’inizio delle operazioni è stato tuttavia ritardato a causa delle controversie legali con l’operatore di terra uscente”. Alberto Morosi, CEO di Airport Handling, ha dichiarato: “L’eccellenza del servizio, l’innovazione e la sicurezza sono sempre state per noi prioritarie nell’esecuzione delle operazioni aeroportuali a Milano. Non vediamo l’ora di portare questi elevati standard di servizio all’aeroporto di Roma Fiumicino, dal momento che la stessa autorità aeroportuale ha progettato la nuova procedura di gara proprio a miglioramento della qualità del servizio. Sfortunatamente, il ritardo prolungato che stiamo vivendo ha un impatto non solo sui fornitori di servizi aggiudicatari del bando, ma anche sui passeggeri e sulle compagnie aeree dell’aeroporto. Nonostante queste battute d’arresto, intendiamo avviare le operazioni a Fiumicino il prima possibile. Infatti, ci siamo già impegnati a investire più di 20 milioni di euro in attrezzature, compresi veicoli elettrici avanzati, e prevediamo di assumere dipendenti locali qualificati per fornire servizi di prima qualità. La nostra recente assunzione di manager con una vasta esperienza nel mercato locale sottolinea la nostra dedizione. Restiamo ottimisti in attesa della decisione del tribunale, fiduciosi nell’accuratezza delle azioni dell’autorità aeroportuale e nella forza della nostra posizione”. “Airport Handling è uno dei principali fornitori di servizi aerei in Italia. Partner di fiducia di oltre 60 compagnie aeree, gestisce oltre 22 milioni di passeggeri e 82.000 voli all’anno nei due aeroporti di Milano, Malpensa (MXP) e Linate (LIN). L’azionista di maggioranza di Airport Handling è dnata, un attore globale nel settore dei servizi aerei combinati, che opera in oltre 120 aeroporti in tutto il mondo. Oltre all’attività di assistenza a terra, dnata fornisce anche servizi di catering e cargo in tutti i principali aeroporti italiani. Con un portafoglio di oltre 300 compagnie aeree clienti, dnata ha gestito oltre 778.000 voli, movimentato 2,9 milioni di tonnellate di merci, trasportato 123 milioni di pasti e registrato un fatturato pari a 2,4 miliardi di dollari nell’anno finanziario 2023-24”, conclude Airport Handling.

LANCIATO CON SUCCESSO IL SATELLITE METEOROLOGICO GOES-U REALIZZATO DA LOCKHEED MARTIN – Un satellite meteorologico avanzato costruito da Lockheed Martin per la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) è stato lanciato dal Kennedy Space Center della NASA alle 5:26 p.m. ET. Portato nello spazio a bordo di un razzo Space X Falcon Heavy, il satellite GOES-U ha dispiegato con successo il suo grande pannello solare per generare energia elettrica e ha stabilito comunicazioni con gli operatori di missione. GOES-U è l’ultimo satellite della NOAA Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES) – R series di quattro satelliti. Dopo aver raggiunto l’orbita geostazionaria, circa due settimane dopo il lancio, GOES-U verrà ribattezzato GOES-19. Una volta operativo sulla costa orientale del Nord America, il satellite sarà noto come GOES East e fornirà immagini meteorologiche avanzate, misurazioni atmosferiche e mappatura in tempo reale dell’attività dei fulmini, oltre alle osservazioni meteorologiche spaziali critiche. “Il lancio di GOES-U è il culmine di oltre 16 anni di progettazione, costruzione e lancio di quattro importanti satelliti meteorologici per la nostra nazione”, ha affermato Jagdeep Shergill, GOES-U program manager and director of Geo Weather Programs at Lockheed Martin. “Dal lancio del primo satellite GOES-R, la nostra nazione ha avuto previsioni meteorologiche più accurate e avvisi di tempeste violente più veloci, e questo servizio fondamentale ha influenzato positivamente tutti negli Stati Uniti”.

AIR CANADA ESPANDE IL SUO NETWORK CON 55 DESTINAZIONI DI VACANZA NEI CARAIBI E NEGLI STATI UNITI IL PROSSIMO INVERNO – Air Canada ha annunciato che sta potenziando il suo 2024-25 winter sun network, con maggiori frequenze e con nuove rotte da Ottawa e Quebec City a Tulum e da Montreal a Saint Maarten. Inoltre, sono previsti più voli da Halifax, Ottawa, Montreal, Toronto e Vancouver verso destinazioni turistiche popolari in Florida e nei Caraibi. Quest’inverno Air Canada prevede di operare fino a 50 voli in partenza dal Canada ogni giorno, servendo un totale di 55 destinazioni di vacanza nei Caraibi e negli Stati Uniti. “Air Canada continua ad espandere l’ampiezza del suo winter leisure network aggiungendo nuove rotte verso destinazioni leisure molto richieste, tra cui Saint Maarten e Tulum. Air Canada è stata la prima compagnia aerea canadese a lanciare un servizio per Tulum, il più nuovo aeroporto nella penisola messicana dello Yucatan, e siamo entusiasti di espandere i nostri servizi per offrire voli diretti sia da Ottawa che da Quebec City verso questa destinazione. Con l’aggiunta di nuovi servizi per Saint Maarten da Montreal che completano i nostri servizi da Toronto, Air Canada offre il maggior numero di frequenze settimanali dal Canada in quest’isola caraibica binazionale e multiculturale”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, at Air Canada.

AIR CANADA OFFRE A QUEBEC CITY NUOVI VOLI DIRETTI A TULUM – Air Canada ha annunciato oggi che lancerà nuovi voli settimanali da Québec City a Tulum, il nuovo aeroporto del Messico nella penisola dello Yucatan, a partire dal 13 dicembre 2024. La compagnia aerea riprenderà anche i voli non-stop da Québec City per l’inverno 2024-25 verso popolari destinazioni soleggiate: Orlando, Fort Lauderdale, Punta Cana e Cancun. “Siamo entusiasti di lanciare nuovi voli diretti da Québec City a Tulum, offrendo un comodo accesso alla Riviera Maya messicana, oltre a riprendere il servizio diretto da Québec City verso popolari destinazioni soleggiate. Air Canada e Air Canada Vacations offrono un’ampia gamma di scelte di viaggio per i residenti del Québec, con voli facili e convenienti verso le loro destinazioni di vacanza preferite in Florida, Messico e altro ancora”, afferma Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning.

SAS ASSUME UN NUOVO RESPONSABILE STAMPA IN NORVEGIA – SAS annuncia la nomina di un nuovo responsabile stampa che rafforzerà l’attività di comunicazione in Norvegia. Il nuovo responsabile stampa contribuirà al continuo lavoro di SAS per migliorare e rafforzare la comunicazione con i media, i clienti e le altre parti interessate in Norvegia. Il nuovo responsabile stampa per la Norvegia è Øystein André Schmidt. Øystein André Schmidt ha una lunga e solida esperienza nel campo della comunicazione e dei media e ha lavorato come responsabile stampa, giornalista e reporter. “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Øystein nella famiglia SAS. La sua esperienza e competenza saranno preziose per il nostro lavoro volto a rafforzare il nostro team di comunicazione e costruire relazioni più forti con i nostri stakeholder in Norvegia”, afferma il direttore delle comunicazioni di SAS, Mads Brandstrup Nielsen.

IBERIA PORTERA’ GLI ATLETI OLIMIPCI SPAGNOLI A PARIGI – I presidenti del Comitato Olimpico Spagnolo, Alejandro Blanco, e di Iberia, Marco Sansavini, hanno firmato un contratto di trasporto che fa di Iberia la compagnia aerea della squadra olimpica spagnola per Parigi. Inoltre, Iberia sponsorizzerà Casa España a Parigi, un punto d’incontro per atleti, famiglie e tifosi, dove verranno trasmesse le gare che coinvolgono atleti spagnoli e saranno celebrati i trionfi ai Giochi Olimpici. Marco Sansavini, presidente di Iberia, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi che il Comitato Olimpico spagnolo si fidi ancora una volta di noi per portare i nostri atleti ai Giochi. Sono un esempio per tutti noi, per l’impegno quotidiano e la perseveranza. Grazie per averci permesso di accompagnarvi in questo viaggio e di essere parte dei vostri risultati. Buona fortuna e ci vediamo a bordo”. Da parte sua, Alejandro Blanco ha dichiarato: “Voglio ringraziare il presidente di Iberia, Marco Sansavini, e tutta la sua squadra per il loro costante sostegno e impegno a favore dello sport spagnolo. Insieme porteremo lo spirito olimpico a nuovi livelli perché i sogni olimpici sono fatti per volare alto e raggiungere nuovi orizzonti”.

IBERIA AUMENTA LA CAPACITA’ TRA PORTO RICO E L’EUROPA NEL 2024 – La connettività di Iberia sulla rotta tra Porto Rico e l’Europa segnerà quest’anno il massimo storico, raggiungendo quasi 200.000 posti, il che rappresenta una crescita del 30% rispetto al 2023 e di oltre il 140% rispetto ai dati precedenti la pandemia, nel 2019. Ciò è dovuto al fatto che la compagnia aerea ha programmato un volo giornaliero per gran parte del 2024 per collegare San Juan a Madrid, una capacità molto maggiore rispetto al 2023, quando le frequenze settimanali variavano tra le quattro e le cinque settimanali. Questo impegno rafforzato da parte di Iberia sarà mantenuto anche durante la prossima stagione invernale in Europa, che va dagli ultimi giorni di ottobre alla fine di marzo 2025. Solo durante questi mesi, la compagnia aerea disporrà di quasi 90.000 posti collegando l’isola caraibica con l’Europa, il 13% in più rispetto al 2023 e un dato superiore del 151% rispetto a quello registrato nel 2019. Questa rotta è operata con un aereo all’avanguardia, l’A330-200, che dispone di 288 posti distribuiti in cabine Business ed Economy, che si adatta alle esigenze di ogni cliente. “In America Latina siamo in un momento di espansione, come dimostra la crescita del 16% della capacità che abbiamo distribuito quest’anno, che ci porta ad avere più di 5,3 milioni di posti disponibili tra le due regioni, un record storico. In questo contesto, l’incremento che abbiamo ottenuto a Porto Rico è fondamentale per continuare a consolidare la nostra leadership nel Paese e diventare l’opzione preferita per tutti i nostri clienti in America Latina per volare in Europa”, afferma Marina Colunga, direttrice commerciale di Iberia per l’America Latina. La rotta di Iberia che collega l’isola caraibica con la Spagna ha celebrato quest’anno 75 anni dal suo primo volo. In questo contesto, Porto Rico e Iberia hanno firmato all’inizio di quest’anno un nuovo accordo di promozione turistica che ha promosso diverse azioni nel corso del 2024.

QATAR AIRWAYS CELEBRA IL “DAY OF SEAFARER” PRESSO LA MARINER LOUNGE DELL’HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT – Qatar Airways ha ospitato la ‘Day of the Seafarer’ celebration presso la Mariner Lounge dell’Hamad International Airport. A sottolineare il continuo impegno di Qatar Airways nel sostenere la comunità marittima globale, hanno preso parte alla celebrazione anche i marine partners della compagnia aerea, tra cui Carnival Corporation, Royal Caribbean Group e Norwegian Cruise Line Holdings. La compagnia aerea ha celebrato la giornata con annunci a bordo in cui ha espresso gratitudine a tutti i marittimi e ha offerto souvenir speciali distribuiti presso la Mariner Lounge, che ha offerto un catering esclusivo per l’evento. La compagnia aerea ha inoltre compensato le emissioni di carbonio di tutti i marittimi che hanno volato con Qatar Airways il giorno della celebrazione. Inoltre, per celebrare questa importante occasione, i marittimi hanno potuto beneficiare di uno sconto del 25% presso il Qatar Duty Free su articoli selezionati. Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri marine partners, Carnival Corporation, Royal Caribbean Group e Norwegian Cruise Line Holdings, alla celebrazione del Day of the Seafarer di quest’anno. L’evento di oggi è un gesto del nostro apprezzamento e sostegno per la stimata comunità marittima e il loro inestimabile contributo per mantenere in movimento il commercio globale”. Il Qatar Duty Free Senior Vice President, Mr. Thabet Musleh, ha aggiunto: “Qatar Duty Free è davvero orgoglioso di unire le forze con Qatar Airways Group per sostenere l’industria marittima e celebrare questa importante occasione. Riconosciamo e apprezziamo l’impatto della comunità dei marittimi e ci impegniamo a dimostrare il nostro apprezzamento fornendo esclusive offerte Qatar Duty Free presso il nostro principale duty free shop”. Il successo dell’evento evidenzia l’impegno costante di Qatar Airways nel riconoscere e sostenere il prezioso contributo dei marittimi di tutto il mondo.

EMBRAER GROUP RICEVE LA CERTIFICAZIONE DA GREAT PLACE TO WORK CONSULTANCY – Dopo la risposta positiva del mercato ai risultati finanziari, Embraer Group ha ottenuto un altro riconoscimento: la certificazione concessa da Great Place to Work consultancy, che attesta la qualità dell’ambiente di lavoro presso Embraer e le sue affiliate in diversi paesi. Il risultato deriva da un sondaggio globale a cui hanno risposto i dipendenti, che hanno valutato volontariamente e in modo anonimo diverse dimensioni della cultura aziendale. La certificazione è valida per le operazioni in Brasile, Cina, Stati Uniti, Francia e Singapore. “Questo risultato è il risultato della nostra continua attenzione a diversi aspetti che stimolano lo sviluppo dei dipendenti in tutte le fasi della loro vita professionale, migliorano il loro benessere personale e favoriscono il loro impegno. Questo lavoro sta procedendo in linea con i cambiamenti del mercato e rispettando le peculiarità culturali di ogni Paese in cui operiamo”, afferma Andreza Alberto, Embraer’s vice-president of People, ESG and Communication.

JETBLUE RICHIEDE UN SECONDO VOLO GIORNALIERO TRA WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT E PUERTO RICO – JetBlue ha annunciato oggi che intende richiedere all’U.S. Department of Transportation (DOT) una slot exemptions per operare un secondo volo giornaliero diretto tra il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) e il Luis Muñoz Marín International Airport (SJU) in San Juan, Puerto Rico. Questa applicazione fa parte di un’iniziativa più ampia di JetBlue per aumentare la connettività da e verso Porto Rico, inclusa l’aggiunta di più destinazioni domestiche e internazionali, l’introduzione del popolare servizio premium Mint della compagnia aerea tra New York e San Juan e la creazione di una base per piloti e assistenti di volo a San Juan. “JetBlue non vede l’ora di presentare la nostra richiesta per migliorare il collegamento tra Reagan National e San Juan, con convenienti voli di andata e ritorno tra le due capitali”, ha affermato Robert Land, JetBlue’s head of government affairs and associate general counsel.