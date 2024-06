La nuova Delta One Lounge a New York-JFK definisce nuovi standard per l’accoglienza in aeroporto

Delta è pronta ad accogliere gli ospiti nella sua destinazione più nuova ed esclusiva: la Delta One Lounge presso l’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York.

“Situata tra il Concourse A e B del Terminal 4 e adiacente al principale varco per il controllo della sicurezza, la spaziosa Delta One Lounge di oltre 3.600 m2 – la prima nel suo genere e la più grande fra tutte le lounge Delta Sky Club – offre una varietà di esperienze e servizi premium per i passeggeri, dalla cucina raffinata ai trattamenti benessere e al servizio maggiordomo. In questa lounge, unica nel suo genere, i passeggeri della classe Delta One possono davvero modulare le proprie esperienze in base ai personali programmi di viaggio.

La lounge offre attenzioni elevate a nuovi standard, integrando il servizio di bordo più eccelso offerto da Delta, e si caratterizza per l’eccellente ospitalità per la quale la compagnia è famosa”, afferma Delta Air Lines.

“I nostri team hanno curato ogni minimo dettaglio per assicurarsi che gli ospiti di Delta One Lounge vivano un’esperienza davvero memorabile”, ha affermato Claude Roussel, Vice President – Delta Sky Clubs and Lounge Experience. “Si tratta di una nuova era per Delta: questa lounge eleva gli standard sotto tutti i punti di vista, dai comfort all’offerta gastronomica, fino al livello di servizio personalizzato. Vogliamo che i nostri ospiti percepiscano cosa fa veramente la differenza, e che si sentano davvero accolti dal momento in cui varcano la soglia della nostra nuova lounge”.

“L’atmosfera della Delta One Lounge riflette l’alone di magia che si respira a Manhattan: chi vi entra dimentica di essere in un aeroporto. Nuova destinazione trendy di New York City, la lounge ricorda numerosi luoghi famosi della Grande Mela, con dettagli attentamente curati, pensati per stupire sia i newyorkesi che gli appassionati di design.

Proprio come New York-JFK è un gate d’accesso al mondo, la Delta One Lounge presenta opere d’arte che riflettono la portata globale dell’aeroporto: nella gallery della lounge, infatti, si trovano lavori di artisti provenienti da Europa, Sud Africa, India, Giappone, Cuba ed altri Paesi. Questi tocchi di design creano uno spazio unico nel suo genere, moderno ma al tempo stesso radicato nel passato della città.

La partnership recentemente annunciata da Delta con Missoni per gli amenity kit in classe Delta One si riflette anche nella nuova lounge, con tocchi di design come cuscini, vasi e volumi per il tavolino da salotto che riportano il caratteristico design a zig-zag della casa di moda italiana.

Questa nuova partnership con Missoni porta la classe Delta One a un livello superiore, intrecciando maestria artigianale e design esclusivo nei più piccoli dettagli del viaggio, sia a terra che in volo”, prosegue Delta Air Lines.

“Sia che si voglia cenare in maniera raffinata, rilassarsi prima del volo o lavorare, nella Delta One Lounge ognuno trova ciò di cui ha bisogno.

Per i più gourmand, la lounge dispone di un ristorante-brasserie da 140 posti che propone menù di tre portate. Restaurant Associates e Union Square Events (su concept di Danny Meyer) hanno collaborato per rendere eccellente l’offerta gastronomica della Delta One Lounge, dove gli ospiti possono assaporare una varietà di piatti, dalla carne al pesce hamachi crudo, fino alle specialità italiane. Per chi preferisce un ritmo può casual c’è il Market and Bakery, dove si trovano piatti che si ispirano ai diversi ingredienti stagionali. Il servizio di bevande al carrello consente di lasciarsi servire dai camerieri senza doversi mai alzare dal proprio posto, proprio come succede a bordo di un aereo.

Per prepararsi meglio al viaggio e rilassarsi, la nuova Delta One Lounge offre un’area benessere designata, dotata di nove capsule relax su prenotazione con poltrone massaggianti per tutto il corpo e poltrone per il riposo, oltre ai trattamenti di terapisti certificati Grown-Alchemist – e non solo.

Adiacente all’area benessere, la Serenity Lounge offre uno spazio tranquillo e silenzioso, pensato per rilassarsi prima del volo. L’illuminazione speciale delle lampade nella Serenity Lounge imita i colori della luce che influenzano i ritmi circadiani del corpo, aiutandolo ad acclimatarsi al fuso orario che si troverà a destinazione.

Al Rejuvenation Bar, poi, sono a disposizione bevande analcoliche rinfrescanti, infusi e succhi alla frutta e alle erbe.

Gli ospiti che desiderano lavorare possono farlo in una delle otto cabine private insonorizzate situate nella lounge, e all’occorrenza avere a disposizione un secondo monitor per completare eventuali lavori dell’ultimo minuto.

Gli ospiti della nuova Delta One Lounge possono godere della vista sulle piste di volo da una terrazza arredata con una molteplicità di piante che variano con il cambiare delle stagioni. Questa lussureggiante oasi all’aperto con tetto retrattile è progettata per stimolare i sensi e rilassarsi, ed è aperta ogni giorno dell’anno”, continua Delta Air Lines.

“Delta One Lounge testimonia l’impegno di Delta nell’offrire ai propri passeggeri un’esperienza premium dall’arrivo in aeroporto alla consegna del bagaglio.

Il viaggio a New York inizia al momento del check-in, situato sul lato destro del piano arrivi principale del Terminal 4: qui i passeggeri Delta One sono accolti da un team di agenti Elite Service che fornisce un servizio in guanti bianchi, con asciugamani caldi e spuntini leggeri. Quest’autunno, l’area check-in sarà dotata di una corsia privata per il passaggio sicurezza che garantirà una maggiore esclusività.

La Delta One Lounge all’Aeroporto di New York-JFK è la prima nel suo genere, ma altre se ne aggiungeranno presto: le Delta One Lounge presso l’Aeroporto Internazionale di Los Angeles e l’Aeroporto Internazionale Boston Logan apriranno entro la fine dell’anno, offrendo questa esperienza premium a più passeggeri, in più hub.

Sebbene la Delta One Lounge sia già una destinazione di per sé, i passeggeri Delta possono partire da New York-JFK per raggiungere destinazioni in tutto il mondo.

Delta offre il maggior numero di voli e di posti di qualsiasi altra compagnia aerea a New York-JFK, con più di 200 partenze totali nei giorni di punta verso oltre 90 destinazioni nazionali e internazionali.

Quest’estate, Delta opera il suo maggiore network transatlantico di sempre da New York- JFK, con oltre 240 partenze settimanali verso 26 destinazioni, comprese nuove mete come Napoli e la ripresa di collegamenti interrotti con la pandemia come Shannon, Irlanda.

Inoltre, quest’inverno Delta implementerà ulteriormente la propria offerta: la partnership combinata tra Delta e LATAM offrirà più servizi di qualsiasi altro vettore o joint venture tra New York e il Sud America. Inoltre, con il rilancio del servizio giornaliero per Lagos, Nigeria (LOS) dal 1° dicembre, Delta rafforzerà la sua posizione di leadership come la più grande compagnia aerea statunitense per l’Africa“, conclude Delta Air Lines.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)