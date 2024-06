Turkish Airlines nominata migliore compagnia aerea in Europa da Skytrax

Turkish Airlines è stata nominata miglior compagnia aerea d’Europa in occasione dei prestigiosi World Airline Awards 2024.

Tenutisi a Londra presso il celebre Fairmont Windsor Park il 24 giugno 2024, i World Airline Awards, noti anche come gli Oscar dell’industria aeronautica, hanno visto la consegna di numerosi riconoscimenti alla compagnia aerea di bandiera turca. Oltre a essere stata riconosciuta come “Migliore Compagnia Aerea d’Europa”, Turkish Airlines ha vinto altri due premi importanti durante la cerimonia, tra cui “Miglior Catering di Classe Business al Mondo” e “Migliore Compagnia Aerea del Sud Europa”.

Nel corso della cerimonia, Bilal Eksi, CEO di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere questi prestigiosi premi da Skytrax. Essere stati nominati Migliore Compagnia Aerea d’Europa e dell’Europa Meridionale e ricevere il riconoscimento per l’eccellenza del nostro catering di classe business è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione di tutto il nostro team. Come famiglia Turkish Airlines, desideriamo ringraziare i nostri stimati passeggeri, che ci hanno ritenuto degni di questi meravigliosi premi, e il team di Skytrax, che ha ratificato questa reputazione. Con l’ospitalità turca nel nostro DNA, continuiamo a impegnarci per offrire un’esperienza di viaggio impareggiabile ai nostri passeggeri e continueremo a innovare e migliorare i nostri servizi”.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Turkish Airlines per essere stata nominata Migliore Compagnia Aerea d’Europa per la nona volta. È un risultato notevole in una regione così competitiva e dimostra che la compagnia è la preferita dai clienti. Turkish Airlines ha ripetuto i successi dell’anno precedente vincendo il premio per il miglior catering di classe business al mondo e la compagnia aerea e il suo partner per il catering Turkish DO&CO devono essere molto orgogliosi di questo successo”.

Grazie a questi riconoscimenti, Turkish Airlines conferma la sua posizione di leader nei campi dell’ospitalità, della qualità del servizio e dell’ampiezza della sua rete. Proprio in quest’ottica va vista l’aggiunta della tratta per Melbourne nel marzo 2024, che estende la rete a sei continenti, confermandosi come la compagnia che vola in più Paesi rispetto a qualsiasi altra. Turkish Airlines è inoltre impegnata nella sostenibilità dell’aviazione, intraprendendo diversi progetti per creare un mondo migliore per le generazioni future. Infine, la qualità del suo servizio continua ad essere su standard elevatissimi, assicurando ai suoi passeggeri la migliore esperienza di viaggio.

Turkish Airlines si aggiudica il premio “Compagnia aerea di bandiera più sostenibile” secondo World Finance Sustainability 2024

Per il terzo anno consecutivo, Turkish Airlines è stata insignita del premio “Compagnia aerea di bandiera più sostenibile”.

Tra le sfide significative poste dalla crisi climatica all’industria dell’aviazione, Turkish Airlines si distingue per la sua piattaforma di compensazione volontaria delle emissioni di carbonio CO2mission, per l’uso di carburante sostenibile (SAF), per i prodotti sostenibili a bordo, per le pratiche di gestione di riciclo dei rifiuti e per l’esperienza di viaggio sostenibile che offre ai suoi passeggeri.

Commentando il premio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Ricevere il premio di Compagnia Aerea di Bandiera più Sostenibile per il terzo anno consecutivo è una testimonianza della nostra dedizione alla sostenibilità e alla gestione ambientale. Turkish Airlines ha fissato l’obiettivo strategico di diventare una delle prime tre compagnie aeree al mondo in termni di digitalizzazione. In linea con il nostro impegno a diventare una compagnia aerea neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050, nel 2022 abbiamo incorporato l’uso di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) nei nostri piani di mitigazione dei cambiamenti climatici e nel 2023 abbiamo ulteriormente esteso l’uso del SAF a nuove rotte. Continueremo ad aggiungere nuove rotte alla nostra rete alimentata a SAF e a perseguire il nostro impegno per le pratiche sostenibili in tutte le nostre operazioni”.

Dal 2008, Turkish Airlines ha condotto oltre 100 progetti di ottimizzazione operativa per ridurre il proprio impatto ambientale. Nel 2023, la compagnia aerea ha ottenuto significativi successi nel risparmio di carburante e nella riduzione delle emissioni di gas serra.

I World Finance Sustainability Awards sono riconosciuti come un importante punto di riferimento dai circoli finanziari e imprenditoriali globali e vengono assegnati alle organizzazioni che mostrano le migliori pratiche nelle dimensioni ambientale, economica e sociale della sostenibilità. Dal 2008, World Finance mira a identificare le migliori istituzioni in vari settori sulla base delle valutazioni dei membri della giuria di esperti.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)