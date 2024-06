News Brevi – 27.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO D’URGENZA A ROMA CON VELIVOLO DEL 31° STORMO – Si è concluso all’alba di oggi, poco dopo le 6, il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di tre anni dall’Aeroporto di Brindisi a Roma, effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Ciampino (RM). La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana (BR) all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La bimba ha viaggiato accompagnata da un’equipe medica e dal papà. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Brindisi alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea (COA) dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’aeroporto di destinazione, dove un’ambulanza era già in attesa della piccola, il Falcon 50 è tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SKYTECNO – GEVEN GROUP E’ STATO RICONOSCIUTO COME PREMIER BIDDEN DI BOEING – SkyTecno – Geven Group è stato riconosciuto come Premier Bidder e si è guadagnato un posto nel Premier Bidder Program di Boeing. “Il Premier Bidder Program di Boeing riconosce i fornitori di Boeing Commercial Airplanes costantemente ad alte performance, rafforzando l’impegno di Boeing per la qualità. I membri del Premier Bidder Program ricevono visibilità sulle prossime offerte, ulteriore considerazione nella valutazione delle proposte e accesso a eventi Boeing esclusivi. SkyTecno – Geven Group realizza state-of-the-art thermo-acoustic insulation blankets equipment e fornisce un servizio e un accesso ai prodotti senza rivali, fornendo prodotti su misura per i programmi degli aerei Boeing 737 MAX e 777”, afferma SkyTecno – Geven Group. Danilo Malacaria, Deputy Head of Programs at Geven and responsible for Thermo-acoustics activities, ha dichiarato: “La nostra eccellenza produttiva combinata con la nostra esperienza nella tecnologia di processo, nell’efficienza industriale e nelle capacità di distribuzione di livello mondiale forniscono le migliori soluzioni di isolamento della categoria. Siamo lieti di ottenere questo riconoscimento e restiamo impegnati a continuare la collaborazione con Boeing”. SkyTecno – Geven Group si unisce a circa 130 fornitori che hanno soddisfatto o sostenuto gli elevati criteri di qualità, consegna e prestazione richiesti per l’inclusione nel Premier Bidder Program.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 24 ORE CON TARIFFE A PARTIRE DA €19,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (27 giugno) una promozione flash di 24 ore con prezzi a partire da soli €19,99 per viaggiare nei mesi di luglio e agosto. Questa offerta a tempo limitato che termina a mezzanotte di stasera (27 giugno) propone una straordinaria gamma di destinazioni per tutti, con tantissime nuove città da esplorare, bellissime spiagge sabbiose su cui rilassarsi o gemme nascoste da scoprire attraverso il network Ryanair”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In attesa che inizi il weekend, non lasciarti abbattere dalla fatica: vai su Ryanair.com e prenota un’entusiasmante vacanza a partire da soli € 19,99 grazie alla nuova promozione flash 24 ore di Ryanair, disponibile fino alla mezzanotte di questa stasera (27 giugno)”. Per ulteriori informazioni visitare ryanair.com.

GALLIPOLI: ESERCITAZIONE DI SOCCORSO CON CNSAS, 118 E MARINA MILITARE – Un ciclista caduto durante un’escursione in mountain bike, un escursionista precipitato tra le rocce e un bagnante in difficoltà su uno scoglio in mare. Sono state queste le missioni di soccorso simulate svolte durante l’esercitazione congiunta organizzata dalla sezione di Lecce del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nell’area della Montagna Spaccata e del litorale tra Gallipoli e Marina di Nardò (Lecce). Vi hanno partecipato 25 soccorritori del CNSAS, un’ambulanza e un equipaggio del 118 – Puglia Soccorso di Lecce e un elicottero SH90 della Marina Militare di base a Grottaglie (Taranto). Il supporto logistico è stato fornito dall’associazione Aviazione Marittima Italiana, dal gruppo Caroli Hotels e dall’associazione Marina di Lido Conchiglie. L’esercitazione è stata preceduta dall’atterraggio dell’elicottero SH90 sulla linea tagliafuoco della Riserva naturale Torre del Pizzo di Gallipoli e da un briefing con tutti gli operatori coinvolti presso L’EcoResort Le Sirenè. Successivamente, personale e mezzi sono stati coinvolti nella simulazione delle tre missioni di soccorso per recuperare un ciclista ed un escursionista infortunati in zone impervie della Montagna Spaccata e anche un bagnante in difficoltà su uno scoglio davanti al Lido Conchiglie. Le operazioni sono state coordinate dall’ing. Gianni Grassi, presidente del CNSAS per la Regione Puglia, in collaborazione con il dott. Luigi De Razza, medico anestesista del 118 – Puglia Soccorso, il comandante Piero Fanizza, pilota elicotterista della base Maristaer Grottaglie della Marina Militare, e Orazio Frigino e Antonio Salamina, rispettivamente presidente e responsabile sicurezza volo dell’Aviazione Marittima Italiana.

QANTAS E JETSTAR LANCIANO VOLI DIRETTI PER VANUATU – Qantas e Jetstar hanno annunciato che inizieranno ad operare fino a nove voli di andata e ritorno ogni settimana tra l’Australia e Vanuatu, con i nuovi posti in vendita su entrambi i vettori oggi. A partire dal 10 settembre 2024, Qantas volerà tre volte a settimana tra Brisbane e Port Vila, con la possibilità di aumentare fino a cinque voli a settimana in base alla domanda. Jetstar offrirà fino a quattro voli settimanali tra Sydney e Port Vila dal 12 dicembre 2024. Qantas lancerà i suoi nuovi voli con i suoi aerei Boeing 737, mentre Jetstar utilizzerà la sua crescente flotta Airbus A321neo LR. Questi nuovi servizi sosterranno l’economia turistica di Vanuatu e contribuiranno a sviluppare ulteriormente la nazione del Pacifico meridionale come destinazione per i vacanzieri. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, ha affermato: “Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti voli diretti tra Brisbane e Vanuatu e di sviluppare questa importante rotta che manterrà la connettività essenziale per i viaggi di piacere e di lavoro. Da tempo serviamo Vanuatu attraverso la nostra partnership in codeshare e questa nuova rotta garantisce ai nostri clienti una scelta più ampia e un servizio coerente verso la destinazione”.

JETBLUE NOMINA TRACY LAWLOR COME CHIEF PEOPLE OFFICER – JetBlue ha annunciato la nomina di Tracy Lawlor come Chief People Officer, con effetto immediato. Lawlor, veterana della compagnia aerea da quasi 23 anni, ricopre il ruolo di Chief People Officer ad interim dal marzo 2024. Riportando al CEO di JetBlue, Joanna Geraghty, Lawlor sarà responsabile del coinvolgimento dei crew members di JetBlue e della promozione della sua cultura unica, supervisionando team come compensation and benefits; diversity, equity and inclusion; crew relations; culture; values and labor relations; recruiting and talent management. “Tracy è una leader esperta nota per la sua capacità di trasformare le visioni strategiche in realtà, promuovendo al tempo stesso una forte collaborazione all’interno della compagnia aerea”, ha affermato Geraghty. “La sua profonda conoscenza della nostra attività, nonché la sua passione per la nostra missione e i nostri valori, la rendono il leader ideale per aiutare a guidare le nostre persone e la nostra cultura, mentre eseguiamo la nostra strategia e impostiamo JetBlue per un successo a lungo termine”. “La cultura unica di JetBlue è sempre stata la nostra più grande forza e sono profondamente impegnata a sostenere e investire nei nostri incredibili crew members, che rendono tutto ciò possibile”, ha affermato Lawlor.

SAAB FIRMA UN CONTRATTO CON LA FMV SVEDESE PER UN TERZO GLOBALEYE – Saab ha firmato oggi un contratto con la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per la consegna alla Svezia di un terzo GlobalEye airborne early warning and control aircraft. Il valore dell’ordine è di circa 2,6 miliardi di corone svedesi e il periodo di consegna è 2024-2029. L’ordine si basa su un’opzione inclusa nel contratto di Saab con FMV dal giugno 2022, che comprendeva due GlobalEye e opzioni per l’acquisto di due aeromobili aggiuntivi. GlobalEye ha la designazione svedese S 106. “Siamo orgogliosi di contribuire alla difesa della Svezia con un altro velivolo GlobalEye, che fornirà una situational awareness unica dell’ambiente circostante, nonché la capacità di early detection and warning riguardo potenziali minacce in aria, in mare o a terra”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “GlobalEye è una advanced multi-domain AEW&C solution con una serie di sensori attivi e passivi che forniscono rilevamento e identificazione a lungo raggio di oggetti in aria, in mare e sulla terra. Fornendo informazioni in tempo reale alle unità delle forze aeree, degli eserciti e delle marine, GlobalEye consente una migliore situational awareness delle aree circostanti e il rilevamento tempestivo delle minacce”, conclude Saab.

ICAO: L’UPDATED GLOBAL AVIATION SECURITY PLAN SARA’ FONDAMENTALE PER RAFFORZARE L’AVIATION SECURITY – La nuova edizione del Global Aviation Security Plan (GASeP) dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) è progettata per migliorare l’international aviation security environment fornendo indicazioni dettagliate a governi, industria e altre parti interessate. Pubblicato oggi, il Piano si concentra su sei global aviation security priority areas: Risk awareness and response; Mantenimento di una cultura della sicurezza forte ed efficace; Human factors (inclusi human performance e la professionalizzazione della aviation security workforce); Innovazione e allocazione delle risorse tecnologiche; Supervisione e garanzia della qualità; Cooperazione e sostegno tra le parti interessate. Il Piano fornisce la strategia e le linee guida necessarie agli Stati per proteggere l’aviazione dalle minacce in ciascuna di queste aree. “Il nuovo ICAO Global Aviation Security Plan è sia un riconoscimento delle aviation security challenges in evoluzione che dobbiamo affrontare, sia il prodotto dell’incrollabile impegno dell’ICAO nell’affrontarle frontalmente. Il Piano è un elemento centrale nel nostro sostegno ad un’azione vigorosa da parte dei governi su aviation security and cybersecurity. Fornisce inoltre un supporto cruciale alla nostra difesa di maggiori risorse e attenzione a queste priorità”, afferma Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. Questa seconda edizione del GASeP è una risposta alle ICAO Assembly Resolutions A41-18 and A41-19 ed è in linea con la UN Security Council Resolution 2309 (2016). Ha lo scopo di aiutare gli Stati a rispettare gli impegni assunti nell’ambito di questi strumenti e sotto l’Annex 17 – Aviation Security of the Convention on International Civil Aviation. Gli Stati si sono posti l’obiettivo ambizioso di “raggiungere e mantenere un forte global aviation security system sostenuto dalla piena ed efficace attuazione degli ICAO aviation security Standards in tutti gli Stati membri”. Il GASeP struttura i progressi degli Stati verso questo obiettivo, che sarà monitorato dall’ICAO. I risultati dell’UN agency Universal Security Audit Programme (USAP), che valuta l’attuazione degli ICAO Security Standards da parte degli Stati, saranno utilizzati per misurare i progressi verso l’obiettivo e le sue tappe fondamentali. Inoltre, la condivisione volontaria di esperienze da parte degli Stati e di tutte le parti interessate contribuirà a misurare il miglioramento nelle global AVSEC priority areas. Mentre la comunità aeronautica globale continua ad affrontare minacce alla security in continua evoluzione, il GASeP funge da strumento vitale negli sforzi continui dell’ICAO per rafforzare l’aviation security in tutto il mondo. L’ICAO invita tutti gli Stati e le parti interessate a impegnarsi attivamente e ad attuare il Piano, per garantire un international aviation system sicuro e resiliente.

LEONARDO: IL CONSORZIO IVECO – OTO MELARA COMPLETA LA FORNITURA DI 150 CENTAURO II PER L’ESERCITO ITALIANO – Leonardo informa: “Il 27 giugno 2024 è stato firmato presso la Direzione Armamenti Terrestri del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti un contratto per l’acquisizione dell’ultima tranche di 28 esemplari della Blindo Centauro II, e relativo supporto logistico integrato decennale, a completamento dell’esigenza totale dell’Esercito Italiano per 150 unità. La Centauro II, oggi pienamente operativa, rappresenta un’eccellenza nel suo campo in termini di performance, capacità d’ingaggio, mobilità, interconnessione, ergonomia oltre alla consolidata massima protezione dell’equipaggio. Dotata di un moderno powerpack da 720HP e dell’ormai collaudata trasmissione ad H, tipica dei blindati 8×8 della famiglia Centauro, la Centauro II si avvale di un’architettura interamente digitale, di una torre HITFACT di ultima generazione con cannone da 120mm e sistemi di Comunicazione Comando e Controllo che la rendono il più moderno ed interoperabile dei mezzi in servizio presso l’Esercito Italiano. Il risultato è un veicolo blindato innovativo in grado di operare in ogni scenario”.

AMERICAN AIRLINES DA’ IL BENVENUTO A FIJI AIRWAYS NEL PROGRAMMA AADVANTAGE – American Airlines ha annunciato che Fiji Airways, la compagnia aerea di bandiera delle Fiji, aderirà all’AAdvantage® travel rewards program nel prossimo anno, offrendo ai membri una serie di vantaggi, oltre a possibilità di guadagno e riscatto quando si viaggia con entrambe le compagnie aeree. Questa collaborazione significa che i membri AAdvantage® potranno vivere un’esperienza senza soluzione di continuità viaggiando con Fiji Airways, ricevendo vantaggi come check-in prioritario, imbarco prioritario, franchigia bagaglio gratuita, posti preferenziali e riscatto dei premi migliorato. “Stiamo portando la nostra partnership con Fiji Airways un ulteriore passo avanti, offrendo ai nostri clienti comuni l’opportunità di sbloccare più destinazioni ed esperienze di viaggio attraverso il programma AAdvantage®”, ha affermato Anmol Bhargava, American’s Vice President of Partnerships. “Non vediamo l’ora di accogliere i clienti di Fiji Airways nel programma AAdvantage®, in modo che possano sperimentare tutti i modi in cui manteniamo il nostro impegno affinché viaggiare sia migliore come membro AAdvantage®”. “Questa partnership di fidelizzazione segna una pietra miliare significativa, riunendo due rinomati vettori per offrire nuovi vantaggi a milioni di viaggiatori”, ha affermato Andre Viljoen, Fiji Airways Managing Director and Chief Executive Officer. “Siamo entusiasti dell’impatto positivo che questa collaborazione avrà sia sulle nostre compagnie aeree che sui nostri ospiti, che beneficeranno di vantaggi esclusivi”.