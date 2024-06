Emirates rivela la sua offerta di Champagne a bordo e nelle lounge

Emirates informa: “I clienti Emirates avranno ora il privilegio di degustare ancora di più lo champagne più eccezionale del mondo a bordo e nelle lounge, mentre Emirates rinnova i suoi global airline exclusivity agreements per altri 4 anni, servendo le migliori espressioni di Moët & Chandon, Veuve Clicquot e Dom Pérignon.

Celebrata come l’offerta aerea di maggior valore della storia, Emirates è l’unica compagnia aerea commerciale a livello globale in grado di offrire ai propri clienti l’esclusività nei cieli con otto straordinari champagne, grazie alla sua partnership di lunga data di 32 anni con LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton.

Nell’ambito della ‘fly better’ promise, Emirates acquista più champagne di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo. Gli otto champagne esclusivi Emirates in volo sono Dom Pérignon Vintage 2013, Dom Pérignon Vintage Rosé 2008, Dom Pérignon Plénitude 2 2004, Moët & Chandon Imperial Brut, Moët & Chandon Rosé Imperial, Moët & Chandon Grand Vintage Blanc 2013, Veuve Clicquot Yellow Label e Veuve Clicquot Vintage Blanc 2015.

Emirates serve anche vino spumante australiano, Chandon Vintage Brut 2017 a bordo, in esclusiva mondiale per i clienti in Premium Economy”.

“A bordo di Emirates, Dom Pérignon viene servito in First Class su tutte le rotte globali. Ai clienti di First Class verrà servito il Dom Pérignon Vintage 2013 durante tutto l’anno e il Dom Pérignon Vintage Rosé 2008 da giugno a settembre.

I passeggeri di First Class che viaggeranno tra novembre e dicembre 2024 avranno l’opportunità di assaporare Dom Pérignon Plénitude 2 2004. L’eccezionalmente rara annata 2004 alla sua seconda plénitude è una versione limitata, che fa parte del pluripremiato portafoglio di esclusivi vini maturati e Champagne.

Moët & Chandon viene servito in Business Class sulle rotte verso Africa, Medio Oriente e Asia Pacifico, inclusa l’Australasia. Moët & Chandon Imperial Brut sarà servito per tutto il 2024, mentre Moët & Chandon Rosé Imperial sarà servito da giugno a novembre.

Nelle lounge Emirates di Dubai, i clienti potranno gustare Moët & Chandon Imperial Brut, Moët & Chandon Imperial Grand Vintage 2013, Moët & Chandon Rosé Imperial e Moët & Chandon Nectar Imperial durante tutto l’anno. Queste 4 cuvée distinte offrono un’esperienza elevata per ogni palato e preferenza. La Emirates Business Class Lounge nel Concourse B a Dubai International Airport (DXB) dispone anche di una Moët & Chandon Champagne Lounge dedicata, dove ogni singola cuvée è abbinata a deliziose tartine da far assaggiare agli ospiti, create in collaborazione con chef stellati Michelin.

Veuve Clicquot viene servito in Business Class sulle rotte verso le Americhe, il Regno Unito e l’Europa. Veuve Clicquot Yellow Label viene servito tutto l’anno e Veuve Clicquot Vintage Blanc 2015 sarà servito da settembre a dicembre come un’esperienza unica per gli ospiti Emirates“, prosegue Emirates.

“Nell’ambito del wine programme di Emirates, i clienti della Premium Economy Class possono assaporare uno straordinario vino spumante australiano, in esclusiva per Emirates: Chandon Vintage Brut 2017.

I clienti di Economy Class possono dare un tocco di brio in più alle occasioni speciali a bordo prenotando in anticipo un cake and champagne package. Per 43 dollari, l’equipaggio di cabina sorprenderà un passeggero a bordo con una mini celebrazione, tra cui una deliziosa torta alla vaniglia o una deliziosa torta al cioccolato abbinata a Moët & Chandon Brut.

Celebrando ogni momento speciale in volo, i clienti Emirates apprezzano gli champagne Moët Hennessy a bordo da oltre 30 anni. Negli ultimi 16 anni, Emirates ha investito più di 1 miliardo di dollari nel suo wine program, acquistando vini e champagne eccezionali alla prima occasione, per maturare ed esprimere il loro pieno potenziale prima di servirli a bordo.

Lo champagne viene servito a bordo di Emirates con il massimo rispetto, poiché il personale di cabina altamente qualificato offre il “servizio perfetto”: una presentazione delicata alla temperatura perfetta in bicchieri unici. Gli appassionati di champagne possono saperne di più sul processo di produzione dello champagne e sulla collezione Emirates su Emirates Wine Channel. Al personale di cabina Emirates vengono inoltre forniti abbinamenti gastronomici e note tecniche per ogni champagne a bordo, nonché corsi di formazione sul campo, per garantire che i clienti siano immersi nell’elite experience della Emirates ‘fly better’ hospitality”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)