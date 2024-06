Norwegian lancia una nuova rotta diretta tra Londra e la Norvegia settentrionale

Norwegian lancia una nuova rotta tra Londra e la Norvegia settentrionale per la prossima stagione invernale. “Siamo ansiosi di annunciare questa nuova rotta tra London Gatwick airport e Harstad-Narvik airport in Evenes. La Norvegia settentrionale attira migliaia di visitatori che vogliono ammirare l’aurora boreale e la meravigliosa natura artica. Il lancio di questa nuova rotta collega anche i residenti della Norvegia settentrionale alla vivace capitale dell’Inghilterra, Londra, in meno di quattro ore”, ha affermato Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer, Norwegian.

“L’Harstad-Narvik airport in Evenes offre un facile accesso ad alcune delle zone più belle della Norvegia settentrionale come le isole Lofoten. Questa regione settentrionale è diventata una destinazione per tutto l’anno per gli amanti della natura, con le sue estati più fresche e il sole di mezzanotte che offrono le condizioni escursionistiche ideali per vivere la natura straordinariamente bella. La stagione invernale offre ai visitatori la migliore opportunità di ammirare l’aurora boreale nei freddi e bui cieli artici”, afferma Norwegian.

“Siamo entusiasti della nuova rotta di volo di Norwegian da London Gatwick all’Harstad-Narvik airport di Evenes. Evenes funge da porta d’accesso alla straordinaria bellezza della regione delle Lofoten, alla stazione sciistica internazionale Narvikfjellet, alle esperienze uniche con le balene a Vesterålen e molto altro ancora. Questi nuovi percorsi forniranno un accesso più facile alle bellezze naturali e alle straordinarie attrazioni di questa regione. Prevediamo che ciò stimolerà il turismo tutto l’anno e avrà un impatto positivo sulla nostra economia locale, rappresentando una pietra miliare significativa per la nostra comunità. Inoltre, queste rotte offriranno alla gente del posto un accesso mai visto prima a queste destinazioni popolari”, ha affermato Vegeir Selboe, Marketing Manager in Destination Lofoten.

La nuova rotta tra London Gatwick airport e Harstad-Narvik airport a Evenes opererà con una partenza settimanale il sabato a partire dal 2 novembre durante la stagione invernale.

“Narvik è stata appena scelta come città ospitante per i Campionati del mondo di sci alpino FIS nel 2029. Narvik si trova all’interno del circolo polare artico e offre un’esperienza sciistica unica con panorami incredibili di fiordi e piste per soddisfare le esigenze di tutti gli sciatori”, ha affermato Magnus Thome Maursund.

“Norwegian ha inoltre lanciato una nuova rotta diretta tra Harstad-Narvik airport in Evenes e Bergamo/Milano in Italia per la prossima stagione invernale. Queste nuove rotte dall’aeroporto Harstad-Narvik di Evenes si aggiungono alla rotta diretta precedentemente annunciata per Palma del Maiorca in Spagna per la stagione estiva. Norwegian opera anche voli diretti tutto l’anno tra Evenes e Oslo e tra Evenes e Bergen durante la stagione estiva”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)