Etihad Airways lancia un roadshow internazionale per un’importante campagna di reclutamento piloti

Etihad Airways recluterà centinaia di nuovi piloti quest’anno per supportare la sua flotta e il suo network in espansione, realizzando gli ambiziosi piani di crescita della compagnia aerea e sostenendo il suo obiettivo di dare volo all’ambizione.

“La compagnia aerea si imbarcherà in un roadshow internazionale per incontrare i piloti che potrebbero voler unirsi alla crescente compagnia aerea globale, iniziando in otto città in tutta Europa prima di espandersi in molte altre località globali.

Etihad invita i piloti di ogni grado e tipo di aeromobile a manifestare il proprio interesse partecipando a uno dei roadshow o registrandosi per ulteriori informazioni online su careers.etihad.com.

Mentre costruisce la sua posizione, Etihad accoglie anche i partner e i familiari dei potenziali piloti ai roadshow. Etihad presenterà Abu Dhabi come una destinazione favolosa in cui vivere e costruire una carriera, sia per gli individui che per le famiglie”, afferma Etihad Airways.

John Wright, Chief Operations and Guest Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Mentre ci imbarchiamo in questo roadshow di reclutamento di piloti, siamo orgogliosi di mostrare tutto ciò che sia Etihad che Abu Dhabi hanno da offrire, stiamo cercando piloti che condividano la nostra ambizione. Apprezziamo che i piloti scelgano a quale compagnia aerea unirsi per tutta la durata della loro carriera, e come tale vorremmo evidenziare non solo le opportunità di sviluppo di carriera e di progressione offerte da Etihad, ma anche la fantastica casa e lo stile di vita che Abu Dhabi offre”.

“Etihad è alla ricerca di piloti di tutti i gradi e tipi di aeromobili della flotta Etihad, inclusi Airbus A320, A350 e A380, nonché Boeing 777 e 787 e Boeing 777 Freighter. Anche i piloti che non soddisfano ancora i criteri di Etihad ma che potrebbero voler unirsi a Etihad in futuro sono incoraggiati a partecipare al roadshow o a registrare il proprio interesse online.

Essendo una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo, Etihad raddoppierà le dimensioni della sua flotta entro il 2030 rispetto al 2022. Questa traiettoria di crescita offrirà ai piloti significative opportunità di progressione di carriera e di promozione, rendendo Etihad un datore di lavoro molto attraente per i piloti ambiziosi che desiderano costruire una solida carriera.

La diversificata comunità di piloti di Etihad lavora a fianco di 142 nazionalità che compongono la famiglia Etihad, tutti con sede nella sua accogliente casa nell’emirato di Abu Dhabi. Non c’è mai stato un momento più emozionante per unirsi a Etihad e godersi la vita negli Emirati Arabi Uniti“, prosegue Etihad Airways.



“I piloti che vivono ad Abu Dhabi hanno accesso ad alcune delle spiagge più belle del mondo e possono prendere parte a sport acquatici nel Mar Arabico o ad attività all’aria aperta nel deserto. Abu Dhabi offre anche un’abbondanza di ristoranti, bar e locali notturni, il che significa che non ci sarà mai un momento di noia. Anche la metropoli di Dubai è facilmente raggiungibile in auto.

Per le famiglie, Abu Dhabi offre una comunità amichevole con scuole eccellenti e numerose attività per famiglie.

I piloti Etihad volano verso più di 70 destinazioni in Australia, Asia, Africa, Medio Oriente, Europa e Nord America. La compagnia aerea continua a espandere la sua rete e questo giugno ha iniziato i voli per Bali, Jaipur e Al Qassim, oltre a una serie di destinazioni stagionali tra cui le isole greche di Mykonos e Santorini, Nizza in Costa Azzurra e le località turistiche di Malaga in Spagna e Antalya in Turchia”, conclude Etihad.

