oneworld celebra il successo delle sue compagnie agli Skytrax Awards 2024

Le compagnie aeree dell’alleanza oneworld® hanno ottenuto 40 importanti riconoscimenti agli Skytrax World Airline Awards 2024 di questa settimana.

“I premi, conosciuti come gli Oscar dell’industria aeronautica, sono stati annunciati durante una cerimonia di gala vicino a Heathrow Airport a Londra, davanti a un pubblico di ospiti appositamente invitati provenienti da compagnie aeree di tutto il mondo.

Qatar Airways, membro di oneworld, è stata nominata ‘Airline of the Year’, ottenendo per l’ottava volta, senza precedenti, il massimo riconoscimento nei 25 anni di storia dei premi. In totale Qatar Airways ha vinto ben 12 premi.

Anche le sei compagnie aeree membri di oneworld – British Airways, Cathay Pacific, Iberia, Japan Airlines, Qatar Airways e Fiji Airways, recentemente annunciata come nuovo full member di oneworld – figurano tra le prime 20 compagnie aeree del mondo, rappresentando più di un quarto delle compagnie aeree più altamente classificate”, afferma oneworld.

Nat Pieper, CEO di oneworld, ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgoglioso di vedere così tante compagnie aeree membri di oneworld premiate agli Skytrax Awards di quest’anno. Questi premi testimoniano l’incessante ricerca dell’eccellenza nel servizio clienti e nell’innovazione da parte dei nostri membri, il loro incrollabile impegno nel mettere i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Decine di migliaia di colleghi della nostra alleanza hanno tutti svolto un ruolo fondamentale nel garantire queste vittorie impressionanti e celebriamo questo successo con grande onore”.

I riconoscimenti alle oneworld airline ai 2024 World Airline Awards includono:

British Airways

World’s Most Family Friendly Airline

Most Family Friendly Airline in Europe

Cathay Pacific Airways

World’s Best Economy Class

Best Economy Class in Asia

World’s Cleanest Airline

Cleanest Airline in Asia

Best Economy Class Onboard Catering in Asia

Finnair

Best Airline in Northern Europe

Cleanest Airline in Europe

Best Cabin Crew in Northern Europe

Iberia

Best Airline Staff in Europe

Best Cabin Crew in Southern Europe

Japan Airlines

World’s Best Premium Economy Class

Best Premium Economy Class Airline Seat

Best Premium Economy Class in Asia

Best Economy Class Airline Seat

Qantas Airways

Best Business Class in Australia / Pacific

Best Premium Economy Class in Australia/Pacific

Cleanest Airline in Australia/Pacific

Best Premium Economy Class Onboard Catering in Australia & Pacific

Best Economy Class Onboard Catering in Australia & Pacific

Qatar Airways

Airline of the Year 2024

Best Airline in the Middle East

World’s Best Business Class

World’s Best Business Class Seat

Best Business Class Onboard Catering in the Middle East

Best Business Class in the Middle East

Best Economy Class in the Middle East

Best Cabin Crew in the Middle East

Cleanest Airline in the Middle East

Qatar Airways Group – Hamad International Airport

World’s Best Business Class Airline Lounge

Best Business Class Lounge in the Middle East

Best First Class Airline Lounge in the Middle East

Royal Air Maroc

Best Regional Airline in Africa

Oman Air (future member)

Best Airline Staff in the Middle East

Fiji Airways (oneworld connect partner, future member)

Best Airline in Australia / Pacific

Best Economy Class in Australia/Pacific

Best Airline Staff in Australia / Pacific

Best Cabin Crew in Australia / Pacific

Best Business Class Onboard Catering in Australia & Pacific

(Ufficio Stampa oneworld)