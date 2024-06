KLM: nuovo collegamento verso Portland

A partire dal 27 ottobre, KLM volerà tre volte a settimana il martedì, venerdì e domenica tra Amsterdam Schiphol e Portland in inverno. Nell’estate 2025, KLM volerà cinque volte a settimana il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica tra Schiphol e Portland. I voli saranno operati con il Boeing 787-9 che offre 30 posti in World Business Class, 21 posti in Premium Comfort Class e 224 posti in Economy Class.

I nuovi voli KLM inizieranno a operare sull’attuale rotta diretta di Delta tra Portland e Amsterdam. Delta Air Lines è partner della joint venture transatlantica con KLM.

L’orario dei voli invernali è il seguente:

KL615 parte dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) alle 10:25 e arriva alle 11:25 (ora locale) all’aeroporto internazionale di Portland (PDX).

KL616 parte dall’aeroporto internazionale di Portland alle 13:25 (ora locale) e arriva il giorno successivo alle 7:50 (ora locale) all’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

L’orario dei voli estivi (2025) è il seguente:

KL615 parte dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) alle 10:40 e arriva alle 11:30 ora locale all’aeroporto internazionale di Portland (PDX).

KL616 parte dall’aeroporto internazionale di Portland alle 13:30 (ora locale) e arriva il giorno successivo alle 7:55 ora locale all’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

“Portland è la città più grande dello stato dell’Oregon. È una destinazione per tutto l’anno con un forte settore turistico, con molti luoghi di bellezza naturale come Mt. Hood, Columbia River Gorge e Forest Park, oltre alla pluripremiata scena culinaria di Portland. È anche un’importante destinazione commerciale, con la presenza di aziende leader nei settori dell’abbigliamento sportivo, dei chip, dell’automotive e della sanità.

Per maggiori informazioni e dettagli operativi: https://www.klm.it/“, conclude KLM.

KLM unisce le forze con i marchi olandesi Marie-Stella-Maris ed Envisions

Dal 1° luglio 2024, i passeggeri della KLM World Business Class e i visitatori della KLM Crown Lounge presso Amsterdam Airport Schiphol potranno concedersi i prodotti premium per la cura personale Marie-Stella-Maris. A partire dal 1° agosto, questi prodotti saranno anche confezionati in nuove comfort bags distribuite nella World Business Class di KLM.

“KLM mira a rendere ogni viaggio significativo e crede nel mettere la qualità prima della quantità. Dopotutto, viaggiare non significa spuntare destinazioni da un elenco, ma incontri unici ed esperienze personali”, afferma Marleen van de Pol, VP Customer Experience.

“Il design delle nuove comfort bags è il risultato di una collaborazione tra KLM e i talenti creativi della Envisions design agency di Eindhoven, fondata da un collettivo di giovani laureati della Design Academy di Eindhoven. I designer hanno tratto ispirazione per le quattro nuove Envisions comfort bags da diversi momenti della giornata.

I clienti nella KLM Crown Lounge e a bordo della KLM World Business Class potranno regalarsi hand soap, hand gel, hand lotion e uno spray per il viso. La comfort bag conterrà anche una crema idratante per il viso e un balsamo per le labbra”, afferma KLM.

“I prodotti Marie-Stella-Maris sono realizzati nei Paesi Bassi e sono costituiti da almeno il 96% di ingredienti naturali, tra cui burro di karitè, olio di mandorle e olio di nocciole. Inoltre, il social-impact brand dona strutturalmente il 2,5% delle sue vendite a progetti idrici sostenibili.

A partire dal 1° agosto, le comfort bag Envisions e i prodotti per la cura personale Marie-Stella-Maris sostituiranno le attuali Rituals comfort bags and products”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)