TAP Air Portugal ripristina i voli per Manaus

TAP Air Portugal ripristina i voli tra Lisbona e Manaus, capitale dello stato dell’Amazzonia, con tre voli settimanali – con scalo a Belém – il lunedì, mercoledì e venerdì. Il volo inaugurale è previsto per il 4 novembre.

Con il ripristino della tratta verso Manaus, già operata da TAP tra il 2014 e il 2016, la compagnia aerea è ora presente in 13 capitali brasiliane e conta 15 rotte verso il Brasile (13 da Lisbona e due da Porto).

I biglietti per il volo Lisbona – Manaus sono disponibili su flytap.com e presso le agenzie di viaggio, con prezzi promozionali per voli di andata e ritorno a partire da 599 euro.

“Il Brasile è strategico per TAP e la ripesa dei collegamenti per Manaus è un ulteriore segno che continueremo a investire nello sviluppo delle operazioni nel Paese”, ha dichiarato Luís Rodrigues, CEO di TAP. “Abbiamo recentemente lanciato una nuova rotta per Florianópolis e chiuderemo l’anno con almeno 15 rotte per il Brasile: numeri record per la nostra compagnia in un Paese che sentiamo molto vicino”.

“Il nostro obiettivo è portare sempre più turisti in Brasile, non solo dal Portogallo ma da tutto il mondo raggiunto da TAP, e offrire più di 60 destinazioni in Europa e Africa anche al Brasile, via Lisbona e Porto. È nostra intenzione continuare a essere la principale compagnia aerea internazionale in Brasile”, conclude Rodrigues.

“Nel corso dell’estate, nonostante la sospensione temporanea dei voli per Porto Alegre, TAP offre 95 voli settimanali per il Brasile – una media di 13 voli al giorno – verso 13 capitali degli stati brasiliani.

Votata per 10 anni consecutivi come Compagnia Aerea Leader in Europa per il Sud America ai World Travel Awards, in riconoscimento dell’eccellenza del servizio, TAP si è inoltre aggiudicata nel 2023 il MICE Award in qualità di Migliore Compagnia Europea.

TAP Air Portugal vola direttamente da Lisbona a São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto a São Paulo e Rio de Janeiro. In totale, saranno 13 le città brasiliane (15 rotte da Lisbona e Porto) che TAP collegherà direttamente al Portogallo a partire dal 4 novembre”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)