ITA Airways e KM Malta Airlines siglano un accordo di codeshare

ITA Airways e KM Malta Airlines hanno firmato un ampio accordo di codeshare che collega i network e i voli delle due compagnie aeree.

Questo accordo consente ai clienti di prenotare un unico biglietto per i voli di entrambe le compagnie e di beneficiare di un’esperienza di viaggio più fluida e senza interruzioni, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato alla destinazione finale.

Grazie a questa partnership, ITA Airways applicherà il proprio codice ‘AZ’ a tutti i voli di KM Malta Airlines operati tra Italia e Malta. KM Malta Airlines, invece, applicherà i propri codici sui voli di ITA Airways tra Malta e gli aeroporti di Roma e Milano e ai collegamenti nazionali e internazionali raggiungibili da Fiumicino e Linate.

Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare questo accordo di codeshare con KM Malta Airlines. Questa partnership rappresenta un importante passo nella nostra strategia di crescita, migliorando la connettività per i nostri passeggeri. Ci consente di beneficiare di una connettività privilegiata tra Italia e Malta, rafforzando ulteriormente i legami economici e commerciali tra i nostri due Paesi”.

David Curmi, Presidente Esecutivo di KM Malta Airlines, ha espresso il suo entusiasmo, dichiarando: “Questo accordo di codeshare ci consente di ampliare significativamente i nostri collegamenti verso gli aeroporti italiani e verso ulteriori destinazioni europee. L’Italia occupa una posizione importante nella strategia di KM MAlta Airlines e questa collaborazione ci consentirà di rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano. Non vediamo l’ora di stringere ulteriori collaborazioni con ITA Airways per offrire maggiori vantaggi ai nostri clienti grazie al network internazionale in crescita della Compagnia italiana”.

Per la stagione estiva 2024, ITA Airways offre collegamenti verso 57 destinazioni, tra cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. La Compagnia inaugurerà nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso mercati strategici in Nord America, Africa e Medio Oriente. Tra le novità ci sono i nuovi collegamenti verso Chicago, inaugurato ad aprile, Toronto, a maggio, Riyadh e Accra, a giugno, a cui seguiranno i nuovi voli per Dakar e Jeddah. Queste rotte completano il network di ITA Airways, che comprende, tra le destinazioni intercontinentali, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi, offrendo una connettività one-stop ai viaggiatori di tutto il mondo.

Nella stagione Summer 2024, che si estende fino al 26 ottobre, KM Malta Airlines servirà 17 aeroporti in 15 città europee: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Düsseldorf, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano, Monaco, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma, Vienna e Zurigo.

(Ufficio Stampa ITA Airways)