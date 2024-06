Due GE Aerospace T901 Improved Turbine Engines (ITE) arrivano in Sikorsky per l’integrazione sul Black Hawk®

Due U.S. Army T901 Improved Turbine Engines (ITE) sono arrivati in Sikorsky, una società Lockheed Martin, segnando una nuova fase degli sforzi di modernizzazione degli elicotteri Black Hawk®. “Il motore T901, prodotto da GE Aerospace, aumenterà le performance dell’elicottero UH-60M Black Hawk, comprese lift capability and range, fornendo più opzioni per la pianificazione e l’esecuzione delle missioni.

Il motore T901 aumenterà la potenza del Black Hawk del 50%, migliorando al tempo stesso la fuel efficiency ed è una componente fondamentale della roadmap verso un Black Hawk modernizzato – una parte fondamentale della 21st Century Security® vision di Lockheed Martin“, afferma Lockheed Martin.

“Le maggiori prestazioni e il range più elevato offerti dal T901 sono capacità di alto valore che l’Army è in grado di implementare sul Black Hawk in modo economicamente vantaggioso e che non richiederà costose riprogettazioni”, ha affermato Hamid Salim, vice president of Army and Air Force Systems at Sikorsky. “L’ITEP e altri sforzi di miglioramento assicurano che il Black Hawk rimanga operativo fino al 2070, assicurando la sua posizione come Army’s foundational tactical air assault and utility aircraft”.

“Sikorsky è in grado di condurre un multi-aircraft test program per supportare l’ITEP acquisition milestone schedule dell’Army.

I due motori T901 saranno installati su un Black Hawk test aircraft per ground runs and flight testing. L’hardware dell’aeromobile è già a disposizione per accettare due ulteriori motori T901 da installare su un secondo Black Hawk test aircraft, che accelererà il programma di test.

Gli Army’s Utility Helicopters Project Office (UHPO), Aviation Turbine Engines Project Office (ATE PO) e Sikorsky hanno completato diverse tappe chiave del programma per prepararsi a questa integrazione”, prosegue Lockheed Martin.

“Consideriamo questo come un’estensione del lavoro che abbiamo completato su ITE con il nostro Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) prototype e siamo in una posizione ancora migliore per un’integrazione tempestiva e semplificata del motore nell’H-60M, grazie ai dati e informazioni che abbiamo ricavato dai test ITE completati con successo fino ad oggi”, ha affermato Salim.

“Sikorsky ha ricevuto, installato e condotto con successo l’engine light-off del T901 nel FARA prototype aircraft. Il FARA test program in corso è specificamente progettato per raccogliere dati rilevanti per la FARA prototype aircraft engine integration, per supportare la riduzione del rischio per il FARA prototype aircraft flight test program.

Gli sforzi di modernizzazione del Sikorsky H-60M continuano a concentrarsi principalmente sull’ITE, nonché sui Modular Open Systems Approach/digital backbone and Launched Effects. Le innovazioni digitali, come un nuovo gemello digitale di sostegno, migliorano la sicurezza e la prontezza della missione, riducendo al contempo i costosi tempi di inattività e la manutenzione non programmata”, conclude Lockheed Martin.

GE Aerospace ha annunciato oggi l’accettazione di due motori T901-GE-900 da parte dell’U.S. Army per l’Improved Turbine Engine Program UH-60 Black Hawk integration and testing.

“Questa consegna rappresenta l’inizio di una nuova era e un momento cruciale nel nostro lavoro in corso con l’esercito americano”, ha affermato Amy Gowder, presidente e CEO di Defense & Systems presso GE Aerospace. “Il motore T901 garantirà le prestazioni, la potenza e l’affidabilità necessarie per mantenere un vantaggio significativo”.

L’annuncio di oggi arriva subito dopo il primo ground run di un aeromobile equipaggiato da un motore T901. Ad aprile, un motore T901 ha equipaggiato con successo il prototipo del Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) di Sikorsky, Raider X, raccogliendo dati per supportare l’integrazione del motore negli UH-60 Black Hawk e AH-64 Apache.

“Il nostro team è immensamente orgoglioso di annunciare le ultime consegne del T901 all’esercito americano”, ha affermato Tom Champion, GE Aerospace’s T901 program director. “In ogni fase, questi motori hanno dimostrato un livello di prestazioni che aiuterà senza dubbio a soddisfare le esigenze delle missioni per i decenni a venire”.

“Il motore T901 è stato costruito sulla base dell’impareggiabile esperienza di GE Aerospace che ha equipaggiato il Black Hawk e l’Apache negli ultimi quattro decenni con il suo motore T700, che ha portato a più di 100 milioni di ore di volo. Il T901 è stato sviluppato in risposta alla necessità dell’esercito americano di aumentare la potenza e ridurre il consumo di carburante.

Il design del T901 si basa su un’impressionante serie di tecnologie commerciali, tra cui la modellazione 3D, l’uso di Ceramic matrix composites (CMCs) e 3D-printed (additive) parts, che consentono al motore di produrre più potenza con meno peso”, afferma GE Aerospace.

“Un’altra caratteristica di design degna di nota del T901 è il modular design del motore, un aspetto ripreso dal T700. Il modular design è uno dei fattori chiave del basso costo, dell’affidabilità, della manutenibilità e della riduzione dei costi del ciclo di vita del T901. Attraverso l’applicazione di questa comprovata architettura modulare, il T901 può facilmente integrarsi con gli elicotteri esistenti dell’Esercito e con la sustainment philosophy, superando al contempo i requisiti prestazionali”, conclude GE Aerospace.

