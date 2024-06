News Brevi – 28.06.2024

AERONAUTICA MILITARE: INTERCETTAZIONE E DIFESA DELLO SPAZIO AEREO, CONVEGNO ALL’UNIVERSITA’ DI FERRARA – L’intercettazione e la difesa dello Spazio Aereo Nazionale (SAN) sono stati al centro di un convegno tenutosi lo scorso 24 e 25 giugno a Palazzo Giordani, sede del Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di Ferrara. La collaborazione tra il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) – che ha sede a Poggio Renatico e Ferrara – e l’Ateneo estense è ormai consolidata. Difatti, le sempre più frequenti e qualificate occasioni di approfondimento sui risvolti giuridico-legali delle operazioni aeree e aerospaziali sono la testimonianza di quanta attenzione sia posta alla base teorica e dottrinale necessaria per la conduzione delle stesse. Un concetto rimarcato anche dal Comandante del COA, Generale di Squadra Aerea Claudio Gabellini, cui è stato riservato l’intervento introduttivo successivo all’apertura dei lavori da parte della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza di UniFe, Prof.ssa Serena Forlati. Il Generale Gabellini, all’interno della relazione “Intercettazione aerea: profili operativi”, ha evidenziato le criticità e le sfide di strettissima attualità che il mondo militare ed accademico hanno di fronte, tra cui: l’immancabile trade-off tra sicurezza e libertà di navigazione; la necessità di riflettere su regole d’ingaggio che siano più puntuali oppure più permissive; e poi ancora gli scenari aperti dallo sfruttamento dell’ambiente aerospaziale o dal sempre più massiccio uso dei droni. Dilemma esemplificativo della modernità è senza dubbio – in un futuro che è già presente – l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) con tutte le ripercussioni etiche e morali che ciò comporta. I lavori del convegno sono stati divisi in quattro Sessioni, con contributi provenienti non solo dall’Ateneo ferrarese ma anche dalle Università di Catanzaro (Magna Græcia), di Firenze, di Messina, di Pisa, di Sassari e di Teramo; insieme ad essi, relatori (ex o in servizio) provenienti dall’Aeronautica Militare, in particolar modo Consulenti Giuridici (Legal Advisor). Gli aspetti analizzati: intercettazione di aeromobili: procedura e prassi; il quadro normativo; intercettazioni aeree, sicurezza nazionale e diritti umani; le nuove sfide della sicurezza aerea. Nuove e ulteriori forme di collaborazione tra il COA e il Dipartimento di Giurisprudenza di UniFe sono ormai di prossima realizzazione, grazie allo stretto legame che si è creato negli anni tra l’Ateneo ferrarese e l’Ufficio Affari Giuridici del COA. Il Comando Operazioni Aerospaziali con sede a Poggio Renatico (FE), pianifica e conduce operazioni aeree complesse in qualsiasi contesto. Il COA esercita, sin dal tempo di pace, il Comando e Controllo sulle attività operative permanenti, in Patria come nei Teatri fuori dai confini nazionali. E’, inoltre, il punto di riferimento dottrinale per l’utilizzo e lo sviluppo del potere Aerospaziale. Tali funzioni vengono svolte per tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, senza soluzione di continuità, attraverso le Sale Operative nazionali presenti all’interno della base (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR: AGGIORNAMENTO SUI VIAGGI ESTIVI – Wizz Air informa: “Negli ultimi giorni, lo spazio aereo europeo è stato gravemente colpito a causa di problemi di gestione degli slot aeroportuali, provocati da molteplici eventi meteorologici simultanei verificatisi in tutta Europa. Questi eventi hanno compromesso le capacità delle autorità di controllo del traffico aereo e di Eurocontrol di gestire i volumi di traffico, portando a ritardi e cancellazioni significative in tutta Europa. Ciò hanno colpito le operazioni di Wizz Air, così come quelle di altre compagnie aeree, in tutto il Continente. Solo il 26 giugno lo spazio aereo europeo ha accumulato circa 450.000 minuti di ritardo, di cui 360.000 dovuti al maltempo, con ritardi significativi superiori alle 3 ore. La rete di Wizz Air ha subito oltre 30.000 minuti di ritardo degli slot aeroportuali nelle ultime quattro settimane rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a causa di questa situazione straordinaria. Ci scusiamo per l’inconveniente che potrebbe essere stato causato ad alcuni dei nostri passeggeri, ma la questione è fuori dal nostro controllo. Wizz Air si era preparata per garantire operazioni estive senza inconvenienti per i suoi passeggeri; tuttavia, il sistema di controllo del traffico aereo sembra riscontrare problemi significativi nel periodo estivo. Come azienda, siamo costretti a sollevare queste problematiche con le autorità competenti di gestione del traffico aereo, inclusa Eurocontrol, per garantire che vengano implementate adeguate azioni di mitigazione per minimizzare le interruzioni”. “Come sempre, Wizz Air informerà i suoi passeggeri, che hanno prenotato direttamente con la compagnia aerea, di eventuali modifiche di programma tramite SMS ed e-mail. Wizz Air consiglia vivamente ai passeggeri di prenotare direttamente sul proprio sito web o tramite l’app ufficiale per garantire aggiornamenti tempestivi del programma e ricevere assistenza clienti diretta. Nel caso in cui i passeggeri abbiano prenotazioni con agenzie di viaggio online (OTA) e altre terze parti, dovranno controllare lo stato del loro volo e richiedere le modifiche necessarie tramite le rispettive OTA. È importante notare che questo problema sta colpendo molte compagnie aeree, quindi la disponibilità di hotel in tutta Europa potrebbe essere limitata. Wizz Air sta facendo tutto il possibile per ospitare il maggior numero possibile di passeggeri, ma nel caso in cui i nostri partner esterni non riescano a soddisfare tutte le richieste a causa della mancanza di disponibilità delle camere, ai passeggeri potrebbe essere richiesto di organizzare autonomamente il proprio alloggio. I passeggeri potranno richiedere il rimborso delle spese pertinenti sostenute, fino all’importo consentito, attraverso il sito ufficiale di Wizz Air”.

RYANAIR CHIEDE UNA RIFORMA URGENTE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO IN EUROPA – Ryanair informa: “Ryanair oggi (28 giugno) si scusa con i passeggeri per gli eccessivi ritardi dei voli e per le oltre 60 cancellazioni causate delle scarse prestazioni del controllo del traffico aereo europeo ieri (giovedì 27 giugno) e ancora oggi (venerdì 28 giugno), che stanno influenzando le operazioni di tutte le compagnie aeree europee”. Il Chief Operations Officer di Ryanair Neal McMahon ha dichiarato: “I servizi ATC in Europa quest’estate sono ai livelli peggiori di sempre. Ryanair e molte altre compagnie aeree europee stanno subendo questi disservizi che determinano ripetuti ritardi, cancellazioni e disagi per i passeggeri a causa della cattiva gestione degli ATC europei. Negli ultimi tre anni, le tariffe ATC in Europa sono aumentate a livelli record, ma i livelli del personale e dei servizi hanno continuato a diminuire. Chiediamo al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di agire per riformare urgentemente i caotici servizi ATC europei. Questi ripetuti ritardi e cancellazioni dovuti all’ATC sono inaccettabili. Ci scusiamo con i nostri passeggeri per questi ripetuti disagi, che sono al di fuori del controllo di Ryanair”.

IL PRESIDENTE ENAC ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL TRASPORTO AEREO “AIR TRANSPORT TOWARDS 2050” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha preso parte, oggi, alla giornata conclusiva della conferenza internazionale sul trasporto aereo “Air Transport Towards 2050”. “L’integrazione dei principi ESG (Environmental – Social – Governance) nel settore dell’aviazione è un imperativo morale e aziendale. La posizione proattiva e l’impegno dell’Enac nel portare avanti queste linee di riferimento hanno dimostrato che con visione, dedizione e sforzi collaborativi è possibile realizzare progressi significativi. Il viaggio che ci aspetta è impegnativo, ma è anche stimolante. Insieme, possiamo aprire la strada alla creazione di un settore dell’aviazione più sostenibile, inclusivo ed etico. Prendiamo il volo su questa strada verso un futuro più luminoso, più verde e più equo”, ha affermato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. L’evento ha visto la partecipazione di esponenti di alto livello delle istituzioni nazionali e internazionali, di accademici esperti di diritto dei trasporti e di alcuni tra i più autorevoli rappresentanti del settore aereo.

BAE SYSTEMS SIGLA UN CONTRATTO CON TATRA DEFENCE VEHICLE PER LA PRODUZIONE DEGLI EUROPEAN CATV BvS10 VEHICLES – BAE Systems ha assegnato un contratto del valore di 42 milioni di euro (1 miliardo di corone ceche) a Tatra Defence Vehicle, Repubblica Ceca, per welding, paint, installation of hull insulation per il Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV-3N) program. Il BvS10 è un highly-mobile, all-terrain armored vehicle, adatto a condizioni estreme e terreni impegnativi. BvS10 è stato selezionato per il three-nation Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV-3N) program, destinato agli eserciti di Svezia, Germania e Regno Unito. Questo contratto si basa sul rapporto preesistente tra le società del Czechoslovak Group (CSG) e il CV90 and BvS10 manufacturer BAE Systems Hägglunds. Rafforza inoltre i legami tra le industrie della difesa svedese e ceca.

LOCKHEED MARTIN DICHIARA IL DIVIDENDO DEL TERZO TRIMESTRE 2024 – Il Lockheed Martin Corporation board of directors ha autorizzato un dividendo per il terzo trimestre 2024 di 3,15 dollari per azione. Il dividendo sarà pagabile il 27 settembre 2024 ai detentori registrati a partire dalla chiusura delle attività il 3 settembre 2024.

GLI EUROFIGHTER NELLA MULTI-UNIT ALBASETE BASE IN SPAGNA – “Nella base aerea di Albacete, in Spagna, abbiamo lo Stormo ALA 14, che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario, l’Eurofighter air defence wing. Poi abbiamo la Maestranza, che è responsabile della revisione e della manutenzione approfondita di tutti i nostri aerei, inclusi Eurofighter e F-18, oltre a vari velivoli da addestramento e logistici. La terza unità è il Tactical Leadership Programme (TLP). Normalmente si tratta di una piccola unità, conducono corsi di volo quattro volte l’anno quando la base riceve circa 40 visiting fighter jets e circa 1.000 persone. Situata al centro della penisola iberica, Albacete beneficia della vicinanza alla capitale Madrid, ma anche di uno spazio aereo che offre ai piloti un’enorme area di addestramento. L’Eurofighter è la spina dorsale dell’Aeronautica Militare spagnola ed è la spina dorsale dell’alleanza NATO qui in Europa. E’ un aereo eccezionale che ci permette di svolgere il nostro lavoro. È in grado di intervenire in qualsiasi tipo di missione o operazione e può operare a fianco di altre nazioni”, afferma lo Spanish Air and Space Force Colonel Ignacio Zulueta. “Il rapporto spinta-peso dell’Eurofighter e la sua capacità di acquisire energia sono semplicemente fantastici. Può raggiungere velocità fino a Mach 2. Può anche trasportare un grande carico utile. Tutto ciò significa che possiamo svolgere un’ampia gamma di missioni, sia aria-aria che aria-terra. È facile passare dall’uno all’altro sullo stesso aereo”, afferma l’Eurofighter pilot Lieutenant Alejandro Fernández Santos.

DASSAULT RICORDA JEAN-FRANCOIS GEORGES – Dassault Aviation informa: “Jean-François Georges ha guidato i Dassault Civil Aviation programs dal 1992 fino al suo pensionamento nel 2003. È scomparso di recente all’età di 83 anni. Jean-François fu una figura trasformativa, che colmò i tempi in cui l’azienda si concentrava principalmente sulla progettazione di aerei belli e ben costruiti con un approccio più rivolto all’esterno, più direttamente impegnato con i clienti, più consapevole delle loro preoccupazioni e bisogni. Era l’elemento che univa gli operatori e i dipendenti Dassault in una famiglia speciale. Jean-François era un abile ingegnere, pilota, musicista jazz e classico, alpinista, appassionato di rugby e autore di tre libri che esploravano l’interazione delle sue passioni. Ha fatto molto nei suoi 83 anni. Entrò a SUPAERO, la scuola di ingegneria aerospaziale più antica e prestigiosa della Francia nel 1964. Jean-François è entrato in Dassault nel 1966 come flight test engineer nel Falcon 20 program. Successivamente, è stato responsabile del flight deck design del Dassault Mercure airliner, un aereo in anticipo sui tempi, compreso il primo utilizzo di un HUD in un aereo di linea di cui Jean-François è stato il pioniere. Ha consentito all’aereo di essere certificato per Category III all-weather landings. Negli anni ’80 ha partecipato al programma spaziale europeo Hermes. Nel 1992 Serge Dassault lo nominò head of civil aviation, affidandogli la responsabilità dei Falcon Jet negli Stati Uniti e di tutte le operazioni civili in Francia. Dopo molti anni di successo concentrati sui progressi tecnologici, ha abbracciato pienamente le nuove complessità della comprensione delle prospettive dei clienti. Ha ribattezzato la compagnia statunitense Dassault Falcon Jet, in parte, per sottolineare l’unità dell’organizzazione transatlantica. Ha anche rinominato l’“After-Sales Service” come “Customer Service”. Mentre i Falcon erano sempre stati ammirati negli Stati Uniti per la loro tecnologia e prestazioni, il mercato statunitense, in particolare, iniziò a riconoscere un nuovo impegno nel supportare il prodotto”.

MTU HYBRID PROPULSION SYSTEM PER L’HYBRID FAST FERRY DI LIBERTY LINES – Il 27 giugno 2024 la compagnia di navigazione italiana Liberty Lines ha varato a Trapani, Sicilia, il primo hybrid fast ferry al mondo di questa categoria e dimensioni, alimentato da un mtu hybrid propulsion system di Rolls-Royce. La nave, lunga 39,5 metri, ha una capacità di 251 passeggeri, raggiunge una velocità di oltre 30 nodi e ridurrà significativamente l’impatto delle operazioni navali sull’ambiente. Il “Vittorio Morace” è il primo IMO HSC (High-Speed Craft) hybrid fast ferry al mondo di queste dimensioni ed è stato classificato come “Green Plus” ship dalla Società italiana di classificazione RINA.

IL SAS RESTRUCTURING PLAN E’ STATO APPROVATO DALLA EUROPEAN COMMISSION – SAS informa: “La European Commission ha dichiarato oggi la partecipazione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia al processo di ristrutturazione di SAS compatibile con le EU State aid rules. L’approvazione segna un altro importante passo avanti per SAS nel suo piano di trasformazione e nel processo di ristrutturazione in corso. L’efficacia del SAS chapter 11 plan di SAS rimane soggetta a varie condizioni sospensive, tra cui le approvazioni di varie autorità di regolamentazione e il completamento con successo del procedimento di riorganizzazione aziendale di SAS AB in Svezia”.

IBERIA LANCIA LA PIU’ GRANDE LOTTERIA DELLA SUA STORIA PER FESTEGGIARE I SUOI 97 ANNI – Iberia compie oggi 97 anni e lo festeggia con il più grande concorso della sua storia. Da oggi fino al 12 luglio, Iberia metterà in palio 174 voli andata e ritorno: 12 in classe Business e 162 in classe Economy, che equivalgono ai posti di un Airbus A320. Per partecipare all’estrazione basterà recarsi all’Espacio Iberia, situato in Gran Vía 48. Una volta lì, i partecipanti dovranno inserire i propri dati e scegliere la destinazione europea verso cui desiderano viaggiare. Accedono così al gioco digitale creato per l’occasione che simula l’interno di un aereo e dove i sedili si attivano tramite un pulsante finché non si ferma su uno dei posti. Se il posto è libero, il partecipante riceverà automaticamente il premio. Ogni vincitore del sorteggio riceverà due biglietti per viaggiare verso una qualsiasi delle 59 destinazioni europee verso cui vola Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Air Nostrum), che potrà utilizzare durante un anno. Tutte le informazioni sulla lotteria sono disponibili su https://www.iberia.com/es/ofertas/vuelos/sorteo-espacio-iberia/. Il 28 giugno 1927 nasceva Iberia. Il primo presidente di Iberia fu l’imprenditore Horacio Echevarrieta e la compagnia iniziò ad operare sei mesi dopo, il 14 dicembre 1927, tra Barcellona e Madrid con tre aerei Rohrbach Roland. Iberia festeggia questo compleanno essendo una delle migliori compagnie aeree del mondo, come confermato da Skytrax, l’ente internazionale di rating del trasporto aereo, che anche nell’ultimo anno le ha assegnato ancora una volta le quattro stelle. Questa stessa settimana, questa organizzazione ha assegnato a Iberia il premio ‘Best Airline Staff Service in Europe’ ai prestigiosi Skytrax World Airline Awards 2024. Inoltre, Iberia è tra le compagnie aeree più puntuali al mondo. Nel mese di maggio è stata la seconda network airlines più puntuale in Europa e la quarta nel mondo.

DELTA CELEBRA 45 ANNI DI SERVIZIO IN GERMANIA – La scorsa settimana, Delta ha celebrato 45 anni di servizio non-stop dalla Germania agli Stati Uniti. Da quando la rotta è stata aperta quasi mezzo secolo fa, Delta ha trasportato più di 21 milioni di clienti tra Francoforte e gli Stati Uniti, oltre 25 volte la popolazione della città stessa. La Germania rimane uno dei mercati transatlantici più importanti di Delta. Le operazioni di Delta sono cresciute in modo significativo negli ultimi 45 anni: da quattro voli settimanali tra Francoforte e Atlanta nel 1979 a 21 servizi settimanali verso tre gateway statunitensi, Atlanta, Detroit e New York-JFK nel giugno 2024. In totale quest’estate, Delta opererà 46 voli settimanali verso gli Stati Uniti da quattro città della Germania: Berlino, Francoforte, Monaco e Stoccarda. Tra il novembre 1991 e il 1997, Francoforte è diventata un hub Delta dopo che la compagnia aerea ha acquisito la rete diretta della Pan Am da Francoforte, che comprendeva servizi per Atene, Mumbai, Budapest, Nuova Delhi, Istanbul, Mosca, Praga, San Pietroburgo (stagionale), Vienna e Varsavia. Nel marzo 1993 Delta operava voli diretti da Francoforte verso 19 città in Europa, Nord America e Asia occidentale. Oggi, grazie alle partnership JV leader del settore con Air France, KLM e Virgin Atlantic, Delta offre ai clienti l’accesso a oltre 200 destinazioni oltre Parigi-CDG, Amsterdam e Londra Heathrow. “Francoforte è stata la seconda destinazione transatlantica di Delta dopo Londra e da allora è rimasta una città chiave nella nostra rete internazionale, collegando la capitale finanziaria della Germania con quella americana a New York, la sede dell’industria automobilistica a Detroit e il nostro hub ad Atlanta da dove i clienti possono volare verso oltre 200 destinazioni”, ha affermato Matteo Curcio, Senior Vice President EMEAI, Delta. “È affascinante vedere che mentre i servizi Delta si sono evoluti, la nostra attenzione al cliente non è mai venuta meno, garantendo sempre uno standard di servizio attento e costantemente elevato per i milioni di clienti che hanno volato da Francoforte nel corso degli anni”. Oggi i voli Delta a Francoforte sono operati utilizzando aeromobili Airbus A330-200 che offrono tutte e quattro le esperienze Delta: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.