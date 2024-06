HelloFly: al via i nuovi voli da Perugia per Lampedusa e Verona

HelloFly il 28 giugno, come da programma annunciato nel corso dell’inverno, ha inaugurato i nuovi voli settimanali che collegheranno fino al 4 ottobre Perugia con Lampedusa. I collegamenti, grazie alla sinergia operativa con il vettore Luxwing, saranno operati ogni venerdì con i seguenti orari:

Lampedusa 9:10 – Perugia 10:40

Perugia 15:20 – Lampedusa 17:00

È una novità assoluta, invece, il volo Perugia – Verona, che opererà sempre di venerdì con comodi orari a metà giornata:

Perugia 11:30 – Verona 12:15

Verona 13:30 – Perugia 14:15

“Due nuove rotte che rappresentano un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda l’ampliamento del network di collegamenti offerti da/per l’aeroporto dell’Umbria, offrendo ai passeggeri in partenza dallo scalo di Perugia maggiore flessibilità e opzioni di viaggio sia per scopi turistici che di lavoro. I passeggeri in partenza dal “San Francesco d’Assisi”, infatti, avranno l’opportunità di scoprire le bellezze naturali di Lampedusa, con le sue spiagge mozzafiato e il mare cristallino, così come il ricco patrimonio culturale di Verona, che vanta monumenti storici e un’atmosfera romantica unica”, afferma HelloFly.

Per il CEO di HelloFly, Teodosio Longo, si tratta di “Una splendida collaborazione, quella ormai consolidata con lo scalo umbro, che oltre al collegamento tra l’Umbria e Lampedusa ci consente di attivare una rotta nuova come quella di Verona, grazie a livelli tariffari ed operativi super competitivi”.

I biglietti sono già acquistabili su www.hellofly.it e presso le migliori agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa HelloFly – Photo Credits: HelloFly)