Emirates fa il suo debutto come Official Airline Partner of The Championships, Wimbledon

Emirates scende in campo per la prima volta come Official Airline Partner of The Championships, Wimbledon. “Dal 1° al 14 luglio presso l’All England Lawn Tennis Club, la compagnia aerea è pronta a offrire un’azione di livello mondiale durante The Championships.

Per celebrare il suo grande debutto, la compagnia aerea ha svelato una special A380 livery con l’iconico logo di Wimbledon posizionato tra due sagome sportive in azione. La nuova livrea susciterà entusiasmo mentre si dirigerà a London Heathrow il 1° luglio, annunciando l’inizio del terzo Grande Slam dell’anno.

La special decal rimarrà sull’aereo A380 durante l’evento, con scheduled services tra cui Londra Heathrow, Manchester, Washington D.C., Parigi, New York (JFK), Casablanca, Zurigo, Brisbane, Barcellona e Perth“, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Wimbledon è uno degli eventi più prestigiosi del calendario sportivo globale e siamo entusiasti di celebrare il nostro primo anno come Official Airline Partner. Abbiamo un’opportunità unica per rafforzare il nostro legame duraturo con gli appassionati di tennis, compresi i numerosi nostri clienti globali. Nel nostro anno di debutto della partnership con Wimbledon, il nostro messaggio agli appassionati di tennis sarà grande e audace. Non vediamo l’ora di mostrare alcune delle iconiche esperienze di Wimbledon ai nostri clienti a bordo e anche di portare la nostra rinomata Emirates brand experience ai The Championships presso il The All England Tennis Club”.

“Emirates metterà in mostra la sua pluripremiata ospitalità durante l’evento e organizzerà una serie di attività per intrattenere i fan di tutte le età. La compagnia aerea attiverà inoltre i suoi diritti di sponsorizzazione durante tutto il torneo con il suo “Emirates Experience” stand presso l’All England Club Grounds. I fan potranno godersi esperienze interattive e omaggi esclusivi, inclusa la possibilità di vincere una vacanza a Dubai con Emirates Holidays.

Gli appassionati di tennis più giovani possono essere coinvolti nel “Wimbleworld” di Roblox, che presenta campi da tennis e percorsi a ostacoli con il brand Emirates.

Emirates porterà “a taste of The Championships” a bordo di tutti i suoi voli da e per il Regno Unito a luglio. I passeggeri della classe Economy e Premium Economy potranno gustare mousse di formaggio cremoso, composta di fragole, streusel di nocciole e cheesecake alla fragola.

I passeggeri di First e Business Class potranno godersi una sorpresa con fragole e panna, pasticcini e cupcakes al limone e fragole con un Championships logo dessert topper. I clienti potranno inoltre entrare nello spirito di Wimbledon con i cocktail Pimms personalizzati serviti nell’iconica A380 Onboard Lounge“, prosegue Emirates.

“I passeggeri potranno inoltre individuare sottobicchieri e poggiatesta firmati nelle diverse cabine. I First Class passengers che viaggiano da Dubai al Regno Unito riceveranno inoltre in regalo gli Emirates branded Wimbledon 2024 towels, produced by Christy, Official Towel Supplier of The Championships.

I fan che desiderano possedere un pezzo dell’iconico evento possono anche scegliere tra una gamma di Christy Towels, A380 “Wimbledon” aircraft models, abbigliamento sportivo, copricapi e altri articoli disponibili sull’Emirates Official Store.

I passeggeri potranno rimanere aggiornati sull’azione poiché Emirates trasmetterà le partite di Wimbledon in diretta nelle sue lounge Emirates dedicate a Dubai e nel Regno Unito, nonché su tutta la sua flotta sul ice, il sistema di intrattenimento a bordo della compagnia aerea.

Il film ufficiale di Wimbledon, con tutta l’azione dell’evento dello scorso anno, sarà trasmesso sui canali sportivi di bordo dedicati della compagnia aerea.

Emirates è Official Airline and Premier Partner of the ATP World Tour. La compagnia aerea gode del branding sul campo in tutti i Grand Slams, incluso Wimbledon, così come del net branding per tutti i tornei ATP.

Nel Regno Unito la compagnia aerea è anche orgogliosa di essere partner dell’Arsenal FC, della Emirates FA Cup e del Lancashire Cricket Club, oltre all’Emirates Old Trafford e all’Emirates Great Britan SailGP Team”, continua Emirates.

“Emirates attualmente serve il Regno Unito con 133 voli settimanali attraverso sette gateway tra cui Londra Heathrow, Londra Gatwick, Londra Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle e Glasgow, utilizzando un mix di aerei Emirates A380 e Boeing 777. La compagnia aerea ha inoltre recentemente annunciato il suo atteso ritorno a Edimburgo con un daily A350 service a partire dal 4 novembre 2024″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)