Dieter Vranckx nominato nuovo chair di Brussels Airlines

Da oggi Dieter Vranckx diventerà il nuovo chairperson del board di SN Airholding, la holding company di Brussels Airlines. Vranckx succederà a Christina Foerster, che lascia Lufthansa Group. Vranckx ha una carriera di lunga data nel settore dell’aviazione ed è anche ex CEO di Brussels Airlines.

“Dieter Vranckx, nato nel 1973, è cittadino belga. Ha conseguito il diploma di ingegnere commerciale e un MBA presso la Solvay Business School di Bruxelles e ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 1998 presso Sabena come tirocinante in gestione. Dopo diversi ruoli presso Swiss e Lufthansa, Vranckx è entrato a far parte di Brussels Airlines nel 2018, prima come Chief Financial Officer e successivamente come Chief Executive Officer. Nel 2021, Vranckx è diventato CEO di Swiss, anch’essa parte di Lufthansa Group.

Quattro mesi fa Lufthansa Group ha annunciato che Dieter Vranckx sarebbe stato nominato membro dell’Executive Board di Lufthansa Group. Dal 1° luglio Vranckx sarà responsabile per Global Markets and Commercial Steering Hubs. Oltre a questo ruolo, diventerà anche chairman of Brussels Airlines“, afferma Brussels Airlines.

“Brussels Airlines ha rappresentato una parte importante della mia carriera e sono felice di tornare come chairperson nel board di SN Airholding. È meraviglioso vedere quanta strada ha fatto Brussels Airlines e quale futuro entusiasmante ha davanti a sé questa compagnia aerea”, afferma Dieter Vranckx, chairperson, SN Airholding.

Brussels Airlines è posseduta al 100% da SN Airholding. Le azioni di SN Airholding sono possedute al 100% da Lufthansa Group dal 2016.

