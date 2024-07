I primi 20 anni di Vueling, tra crescita e innovazione

Vueling, parte del gruppo IAG, celebra il ventesimo anniversario dal suo volo inaugurale Barcellona – Ibiza del 1° luglio 2004: in questi due decenni, molti sono stati e continuano ad essere i grandi traguardi raggiunti dalla compagnia aerea spagnola, partita con 2 aerei A320, 5 rotte e 120 dipendenti.

“Al momento della fondazione, gli aeroporti serviti dai nuovi voli di Vueling, oltre naturalmente a Barcellona e Ibiza, comprendevano Palma di Maiorca, Parigi e Bruxelles. Ma sempre nel 2004, la compagnia espanse le operazioni internazionali anche all’Italia: venne infatti aggiunto al network l’aeroporto di Roma Fiumicino, che diventò in seguito, nel 2012, una delle sue basi strategiche in Europa e la prima in Italia, sottolineando l’importanza attribuita da Vueling al mercato italiano fin dagli inizi.

Già dai primi anni, Vueling raggiunse risultati importanti: nel 2005, ad esempio, i passeggeri trasportati superarono quota 2 milioni e nel 2007 la compagnia raggiunse 25 nuove destinazioni. Altri traguardi notevoli sono stati l’apertura nel 2010 dell’hub all’aeroporto di Barcellona-El Prat, operando i primi voli di collegamento via Barcellona, e l’ingresso nel gruppo IAG nel 2013, anno in cui si aggiunsero altre 50 nuove rotte al network.

Nel 2016 su tutto il network di Vueling, poi, sono state inaugurate oltre 75 rotte. Numeri in continua crescita, che hanno portato nel 2017 al raggiungimento del 100 milionesimo passeggero nel principale hub di Barcellona“, afferma Vueling.

“A livello di flotta, nel 2015 la compagnia aerea ha introdotto il suo primo A321 e nel 2018 il primo A320neo, uno degli aerei con i motori più efficienti e importante tassello della strategia per limitare il proprio impatto ambientale. Nel 2021, è stata eletta ‘Migliore compagnia aerea low-cost in Europa’ da Skytrax e ha operato il suo primo volo utilizzando SAF, impegnandosi a raggiungere l’obiettivo di utilizzare il 10% di SAF entro il 2030, quasi il doppio rispetto al requisito del 6% dell’Unione Europea. Inoltre, sempre tra gli impegni in ambito di sostenibilità, l’azienda, come parte del gruppo IAG, si è posta l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso l’implementazione della strategia FlightPath Net Zero.

Nel 2023 Vueling è diventata la prima compagnia aerea europea a introdurre un menù pet-friendly a bordo, oltre a festeggiare i 10 anni di leadership nel trasporto di organi insieme all’Organizzazione Nazionale di Trapianti spagnola.

A venti anni dalla fondazione, Vueling ha raggiunto quota 124 aerei, 250 rotte, 200.000 voli operati all’anno e un organico di 4.600 persone. In ambito risorse umane, la compagnia aerea è diventata la prima low cost al mondo a ricevere, proprio nel 2024, il riconoscimento di Top Employer in Spagna, a riprova del suo impegno nei confronti dei dipendenti e verso la promozione della diversità e dell’inclusione: un segno concreto di ciò è la forte presenza femminile nei ruoli dirigenziali, con il 71% di presenza femminile nel comitato direttivo.

Vueling continua a spingersi oltre i confini dell’innovazione e dell’eccellenza, consolidando la sua posizione di compagnia aerea tra le più dinamiche d’Europa: è stata, ad esempio, la prima a vendere i biglietti tramite l’applicazione mobile e ad avere una carta di imbarco con codice QR. Inoltre, la compagnia sostiene la promozione del talento in ambito STEM, grazie al percorso della Vueling University, un programma che dal 2018 fornisce una formazione sia teorica sia pratica su diversi aspetti tecnologici in ambito aviation a neolaureati o a persone che vogliono riorientare la propria carriera professionale; dal lancio del progetto, sono state formate oltre 240 persone, il cui 64% è entrato a far parte dei team IT di Vueling superando l’esame finale”, prosegue Vueling.

“Per quanto riguarda l’Italia, in queste due decadi Vueling è diventato un importante punto di riferimento del trasporto aereo nel nostro paese, passando dal servire una sola città, Roma, a essere presente in 15 aeroporti (Roma, Firenze, la seconda base internazionale italiana aperta sempre nel 2012, Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Comiso, Cagliari, Olbia), con una proposta per questa stagione estiva di 39 collegamenti diretti verso 15 destinazioni in 6 paesi.

L’impegno dell’azienda verso l’Italia, unico paese all’infuori della Spagna ad avere più di una singola base internazionale, ha permesso a Vueling di diventare la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona e la seconda sul corridoio Italia-Spagna. Nel 2024, Vueling in Italia ha raggiunto numeri importanti in diversi aeroporti, come i 30 milioni di passeggeri a Roma Fiumicino e i 5 milioni a Venezia Marco Polo (dove opera dal 2006), e ha inaugurato o riaperto rotte strategiche, come la Comiso-Barcellona (novità assoluta, non solo per Vueling) e la Milano Linate-Barcellona (operativa fino al 2021).

La compagnia ha celebrato questo anniversario con un prestigioso evento sul monte Tibidabo, luogo iconico di Barcellona, sua città natale. Per l’occasione, centinaia di ospiti hanno incontrato Luis Gallego, CEO di IAG, e Carolina Martinoli, Presidente e CEO di Vueling: rappresentanti dei settori del turismo e dell’aviazione, funzionari di Barcellona e del Governo della Catalogna, ambasciatori (Londra, Parigi, Roma), rappresentanti di importanti aziende spagnole e giornalisti da diversi paesi europei”, conclude Vueling.

“Vueling ha iniziato con 2 aerei, 5 rotte e un team di 120 persone. Oggi abbiamo 124 aerei, 250 rotte e un organico di 4.600 persone. Abbiamo molto da festeggiare e non è un caso che lo stiamo facendo al Tibidabo, un luogo iconico di Barcellona”, ha aggiunto Carolina Martinoli, Presidente e CEO di Vueling.

