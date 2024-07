Emirates incoraggia i viaggiatori a iniziare la loro vacanza a Dubai quest’estate con un soggiorno gratuito in hotel 5 stelle

Emirates informa: “Emirates incoraggia i viaggiatori che, questa estate, intendono visitare o fare scalo a Dubai a sfruttare al meglio la loro permanenza in città con soggiorni gratuiti in uno degli hotel più iconici.

I viaggiatori che acquisteranno – tra il 1° e il 21 luglio 2024 – un biglietto Emirates di andata e ritorno in First Class o in Business Class potranno godere di un soggiorno di due notti presso l’hotel di lusso a 5 stelle JW Marriott Marquis Hotel Dubai. I clienti che prenotano in Premium Economy Class o in Economy Class potranno usufruire di un soggiorno gratuito di una notte.

Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno per Dubai o con scalo superiore alle 24 ore, per i clienti che viaggiano tra il 4 luglio 2024 e il 15 settembre 2024.

Qualunque siano le loro preferenze, i visitatori di Dubai possono godere delle bellissime spiagge della città, dell’architettura futuristica, dei concetti di shopping all’avanguardia, della ricca scena gastronomica e di molto altro ancora. Dubai è la destinazione perfetta per l’estate, con una pletora di attività al coperto in ogni parte della città”.

Adnan Kazim, Vice Presidente e Chief Commercial Officer di Emirates Airline, ha dichiarato: “Questa estate, i visitatori di Dubai avranno davvero l’imbarazzo della scelta. Con il festival annuale di intrattenimento e shopping della città, Dubai Summer Surprises, in corso, gli acquirenti e i turisti potranno sperimentare una serie infinita di attività e attrazioni. Come ulteriore incentivo, Emirates offre soggiorni in hotel gratuiti ai clienti che viaggiano verso e attraverso Dubai, dando ai viaggiatori un ulteriore motivo per visitare la nostra città, sia per la prima volta che per ripetere l’esperienza. Questo fa anche parte del nostro impegno a sostenere la solida traiettoria di crescita di Dubai come destinazione turistica di livello mondiale per tutto l’anno”.

Issam Kazim, CEO della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, ha dichiarato: “Dubai è in un viaggio inarrestabile per elevare la nostra offerta turistica globale. L’ultima iniziativa di Emirates dimostra il suo impegno verso l’eccellenza del cliente con ricompense ineguagliabili. Con un numero maggiore di attrazioni, eventi, parchi a tema, attività e intrattenimenti di livello mondiale, tra cui il festival Dubai Summer Surprises, non c’è mai stato un momento migliore per vivere la città. Siamo ansiosi di accogliere ancora più ospiti, grazie al supporto di Emirates e del JW Marriott Marquis”.

“Emirates, insieme ad altre entità dell’ecosistema turistico di Dubai, continua a collaborare a campagne uniche per garantire che la città rimanga al centro dell’attenzione dei turisti e dei viaggiatori d’affari, e per aumentare l’attrattiva della città come una delle destinazioni più eccitanti e complete del mondo, con diverse attrazioni e offerte per tutti i visitatori.

L’offerta speciale di Emirates per quest’estate è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com, sull’App di Emirates, tramite le biglietterie e i call center di Emirates o le agenzie di viaggio partecipanti, effettuate con almeno 96 ore di anticipo rispetto all’arrivo dei passeggeri.

Con le sue due iconiche torri di 355 metri, il JW Marriott Marquis Hotel Dubai è l’hotel a 5 stelle più alto del mondo e offre ai visitatori alcune delle viste più mozzafiato dello skyline della città. Situato in posizione centrale, accanto al Dubai Water Canal, l’hotel è a meno di 10 minuti di auto da alcune delle attrazioni più impressionanti di Dubai, come il Burj Khalifa, il Dubai Mall, la Dubai Fountain e la Dubai Opera.

L’hotel ospita oltre 12 ristoranti premiati, bar e lounge tra cui scegliere. I visitatori possono anche farsi coccolare nella tranquilla Saray Spa, con un tradizionale bagno turco hammam, l’unica piscina con le acque del Mar Morto degli Emirati Arabi Uniti e altre strutture per il benessere e il fitness.

Termini e condizioni: https://www.emirates.com/english/special-offers/your-stay-at-jw-marriott-marquis-is-on-us-terms-and-conditions/“, prosegue Emirates.

“Dalle spiagge assolate alle attività culturali, dall’ospitalità di classe mondiale alle strutture per il tempo libero, c’è qualcosa per ogni viaggiatore che visita Dubai quest’estate.

I clienti che viaggiano durante l’estate possono usufruire di centinaia di offerte e sconti tramite My Emirates Pass, garantendo ai visitatori di trarre il massimo dalla loro estate in città. I clienti possono utilizzare la loro carta d’imbarco Emirates per risparmiare in una moltitudine di luoghi, tra cui terme, ristoranti, negozi di grandi firme e molto altro. Quest’estate i clienti possono anche risparmiare sulle più grandi attrazioni per famiglie della città, tra cui gli epici parchi acquatici di Dubai, At The Top Burj Khalifa e i parchi a tema con sconti sui biglietti d’ingresso fino al 30 settembre 2024. Per accedere alle offerte e agli sconti, è sufficiente presentare una carta d’imbarco fisica o digitale e un documento d’identità valido presso le sedi aderenti.

I clienti in mercati selezionati possono sfogliare, creare e prenotare i propri itinerari personalizzati che includono voli, soggiorni in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze gastronomiche e di svago a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, attraverso la piattaforma Dubai Experience di Emirates, e godere di vantaggi ancora più unici.

Chi andrà a Dubai potrà prenotare le sue vacanze anche attraverso Emirates Holidays. Tutte le offerte includono opzioni di prenotazione flessibili.

I soci del pluripremiato programma di fidelizzazione, Emirates Skywards, possono accumulare Miglia con partner di tutto il mondo come hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi e banche. I soci possono spendere queste Miglia in biglietti premio, upgrade o persino biglietti per concerti ed eventi sportivi. Per saperne di più su Skywards Everyday: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/partners/skywards-everyday/.

Emirates opera attualmente 41 voli settimanali dall’Italia a Dubai. Per maggiori informazioni, visitare il sito emirates.com.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite o il contact center di Emirates o tramite le agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)