Airbus sigla accordo con Spirit AeroSystems

Airbus SE ha stipulato un accordo vincolante con Spirit AeroSystems in relazione a una potenziale acquisizione di importanti attività legate a Airbus, in particolare la produzione di A350 fuselage section a Kinston, Nord Carolina, Stati Uniti, e St. Nazaire, Francia; delle ali e della mid-fuselage dell’A220 a Belfast, Irlanda del Nord, e Casablanca, Marocco; nonché degli A220 pylons a Wichita, Kansas, USA

“Con questo accordo, Airbus mira a garantire la stabilità della fornitura per i suoi commercial aircraft programmes attraverso una via più sostenibile, sia operativamente che finanziariamente, per i vari Airbus work packages di cui Spirit AeroSystems è oggi responsabile.

L’operazione riguarderebbe l’acquisizione di tali attività. Airbus sarà compensata mediante il pagamento di 559 milioni di dollari da parte di Spirit AeroSystems, per un corrispettivo nominale di 1,00 dollari, soggetto ad aggiustamenti anche in base al perimetro finale della transazione”, afferma Airbus.

“La conclusione di accordi definitivi resta soggetta ad un successivo processo di due diligence. Sebbene non vi sia alcuna garanzia che una transazione venga conclusa, tutte le parti sono disposte e interessate a lavorare in buona fede per progredire e completare questo processo nel modo più tempestivo possibile”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)