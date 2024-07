Etihad Guest dà il benvenuto al 10milionesimo membro

Etihad Airways celebra l’arrivo del 10 milionesimo membro del suo pluripremiato programma fedeltà.

Questo risultato arriva mentre la compagnia aerea dà il benvenuto a una nuova era per Etihad Guest, portando l’esperienza a nuovi livelli.

Mark Potter, Managing Director of Etihad Guest, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto al nostro 10 milionesimo membro nella famiglia Etihad Guest. Parallelamente alla traiettoria di crescita della compagnia aerea, abbiamo assistito a un’entusiasmante espansione del numero dei nostri membri, che sono aumentati di un quarto dall’inizio del 2023. Il fortunato ospite che è diventato il 10milionesimo membro avrà un’incredibile sorpresa quando verrà informato alla fine di questo mese. Lo aggiorneremo immediatamente al Platinum status. Si tratta di un livello riservato ai viaggiatori più frequenti del programma, il cui raggiungimento richiede 125.000 Tier Miles”.

“Questo traguardo arriva mentre Etihad continua a celebrare i suoi 20 anni di servizio, adempiendo alla sua missione di offrire esperienze straordinarie ispirate alla sua identità degli Emirati.

L’Etihad Guest Loyalty Programme, lanciato nel 2006, vanta oggi un’adesione globale, con una base di membri più ampia distribuita negli Emirati Arabi Uniti, in India, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia, rispecchiando l’espansione della compagnia aerea in nuovi mercati e frequenze”, afferma Etihad Airways.

“Il momento fondamentale di oggi arriva con l’attivazione dei miglioramenti del programma che abbiamo annunciato all’inizio di quest’anno, offrendo una vasta gamma di vantaggi personalizzati agli ospiti dal momento in cui si iscrivono”, ha proseguito Mark Potter.

“Tutti coloro che si uniscono a Etihad Guest beneficiano dei Core Benefits. Non appena si uniscono al pluripremiato programma, diventano Bronze Tier member, beneficiando dell’accesso gratuito ai pacchetti di chat Wi-Fi a bordo, in modo da poter rimanere connessi su WhatsApp, iMessage e Messenger durante il volo.

Man mano che gli ospiti volano e viaggiano più spesso, raggiungono livelli più alti, sbloccando vantaggi chiave ancora più preziosi come bagaglio extra, check-in e imbarco prioritari, oltre a Bonus Etihad Guest Miles.

Oltre ai Core Benefits, il programma Etihad Guest ha introdotto anche i Custom Benefits, una soluzione innovativa che consente ai membri di assumere il controllo dei propri vantaggi. I membri possono accedere ai propri profili e selezionare i vantaggi personalizzati adatti a loro, consentendo di viaggiare alle loro condizioni.

Il numero di vantaggi personalizzati disponibili ogni anno dipenderà dal livello del membro, con livelli più alti che offrono vantaggi maggiori. I membri possono aspettarsi vantaggi familiari come bagaglio extra, selezione gratuita del posto e accesso alla lounge, oltre a nuovi vantaggi come la same-day flexibility.

Inoltre, sono stati introdotti i Beyond Benefits. Questi sono vantaggi bonus per premiare i membri più fedeli che vanno oltre. I Gold Tier members che guadagnano 75.000 Tier Miles, o i Platinum Tier members, che guadagnano 175.000 Tier Miles, hanno la possibilità di scegliere due Beyond Benefits.

I membri possono aspettarsi special rewards, come l’imbarco prioritario o l’accesso alla lounge, che possono godere e condividere con i loro amici e familiari”, prosegue Etihad Airways.

“Infine, è stato introdotto un nuovo livello massimo, il Diamond Tier, per premiare i passeggeri più fedeli della compagnia aerea. Per raggiungere questo prestigioso livello, gli ospiti devono essere Platinum members e spendere 150.000 USD in un periodo di 12 mesi consecutivi sui voli con Etihad Airways. I membri idonei potranno usufruire di un’ampia gamma di vantaggi preziosi e personalizzati, curati appositamente per loro.

Maggiori informazioni su etihadguest.com“, conclude Etihad Airways

(Ufficio Stampa Etihad Airways)